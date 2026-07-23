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FOTO Vodič za pramenove: Evo kakve trebate nositi prema obliku lica, godinama...

Dobro odabrani pramenovi mogu osvijetliti lice, omekšati crte i kosi vizualno dati više volumena. Ipak, ista tehnika i nijansa neće jednako pristajati svakoj ženi. Frizeri savjetuju da se pri odabiru ne gleda samo dob, nego i prirodna boja kose, podton kože, raspored sijedih vlasi, oblik lica te količina vremena koju smo spremni posvetiti održavanju frizure
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FOTO Vodič za pramenove: Evo kakve trebate nositi prema obliku lica, godinama...
BABYLIGHTS ZA PRIRODAN I NJEŽAN REZULTAT. Vrlo tanki pramenovi, poznati kao babylights, jedan su od najboljih izbora za žene koje žele diskretnu promjenu. Nanose se u sitnim sekcijama i stapaju s prirodnom bojom kose, zbog čega nema grubih prijelaza ni izražene linije izrasta. Posebno dobro funkcioniraju oko lica i uz razdjeljak, gdje se sijede vlasi najčešće prve primijete. | Foto: 123RF
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BABYLIGHTS ZA PRIRODAN I NJEŽAN REZULTAT. Vrlo tanki pramenovi, poznati kao babylights, jedan su od najboljih izbora za žene koje žele diskretnu promjenu. Nanose se u sitnim sekcijama i stapaju s prirodnom bojom kose, zbog čega nema grubih prijelaza ni izražene linije izrasta. Posebno dobro funkcioniraju oko lica i uz razdjeljak, gdje se sijede vlasi najčešće prve primijete. | Foto: 123RF
Komentari 2

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