FOTO Vodič za pramenove: Evo kakve trebate nositi prema obliku lica, godinama...

Dobro odabrani pramenovi mogu osvijetliti lice, omekšati crte i kosi vizualno dati više volumena. Ipak, ista tehnika i nijansa neće jednako pristajati svakoj ženi. Frizeri savjetuju da se pri odabiru ne gleda samo dob, nego i prirodna boja kose, podton kože, raspored sijedih vlasi, oblik lica te količina vremena koju smo spremni posvetiti održavanju frizure
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BABYLIGHTS ZA PRIRODAN I NJEŽAN REZULTAT. Vrlo tanki pramenovi, poznati kao babylights, jedan su od najboljih izbora za žene koje žele diskretnu promjenu. Nanose se u sitnim sekcijama i stapaju s prirodnom bojom kose, zbog čega nema grubih prijelaza ni izražene linije izrasta. Posebno dobro funkcioniraju oko lica i uz razdjeljak, gdje se sijede vlasi najčešće prve primijete.
| Foto: 123RF
BABYLIGHTS ZA PRIRODAN I NJEŽAN REZULTAT. Vrlo tanki pramenovi, poznati kao babylights, jedan su od najboljih izbora za žene koje žele diskretnu promjenu. Nanose se u sitnim sekcijama i stapaju s prirodnom bojom kose, zbog čega nema grubih prijelaza ni izražene linije izrasta. Posebno dobro funkcioniraju oko lica i uz razdjeljak, gdje se sijede vlasi najčešće prve primijete.
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Foto: 123RF
BABYLIGHTS ZA PRIRODAN I NJEŽAN REZULTAT. Vrlo tanki pramenovi, poznati kao babylights, jedan su od najboljih izbora za žene koje žele diskretnu promjenu. Nanose se u sitnim sekcijama i stapaju s prirodnom bojom kose, zbog čega nema grubih prijelaza ni izražene linije izrasta. Posebno dobro funkcioniraju oko lica i uz razdjeljak, gdje se sijede vlasi najčešće prve primijete.
| Foto: 123RF
PRAMENOVI OKO LICA ZA BRŽE OSVJEŽENJE. Nekoliko svjetlijih pramenova uz čelo, sljepoočnice i jagodice može vizualno osvijetliti cijelo lice. Ova tehnika, često poznata i kao face-framing, dobar je izbor za žene koje ne žele bojiti cijelu kosu. Položaj pramenova može se prilagoditi crtama lica, pa se svjetliji dijelovi postavljaju ondje gdje želimo privući pogled.
| Foto: 123RF
OVALNO LICE PODNOSI GOTOVO SVE. Ženama ovalnog lica pristaje većina rasporeda pramenova jer su proporcije lica uravnotežene. Mogu birati nježne pramenove uz lice, svjetlije vrhove ili ravnomjerno raspoređen balayage. Ipak, nijansu je najbolje prilagoditi podtonu kože i prirodnoj boji kose, a ne samo obliku lica.
| Foto: 123RF
OKRUGLO LICE TRAŽI VERTIKALNE LINIJE. Kod okruglog lica pramenovi se mogu postaviti tako da vizualno izdužuju crte. Svjetlije sekcije uz prednji dio kose, koje se nastavljaju niz dužinu, stvaraju okomite linije i privlače pogled prema dolje. Vrlo široke i vodoravno postavljene svijetle zone uz obraze mogu dodatno naglasiti širinu lica.
| Foto: 123RF
ČETVRTASTO LICE VOLI MEKANE PRIJELAZE. Naglašenu čeljust i izraženije kutove mogu ublažiti nježni, nepravilno raspoređeni pramenovi. Balayage i mekani prijelazi obično djeluju skladnije od izrazito kontrastnih, debelih pramenova. Svjetliji tonovi oko sljepoočnica i ispod jagodica mogu pomoći da crte izgledaju nježnije.
| Foto: 123RF
IZDUŽENO LICE TREBA ŠIRINU SA STRANE. Kod izduženog lica dobro funkcioniraju pramenovi koji donose svjetlinu oko obraza i bočnih dijelova frizure. Nije potrebno dodatno naglašavati samo prednje, dugačke linije jer one mogu još više izdužiti lice. Dimenzija kroz sredinu dužine i laganiji vrhovi mogu stvoriti uravnoteženiji dojam.
| Foto: 123RF
SRCASTO LICE NAGLASITE ISPOD JAGODICA. Lice šire u području čela, a uže prema bradi, može se uravnotežiti pramenovima koji postaju svjetliji od razine jagodica prema vrhovima. Tako se pozornost prebacuje na donji dio frizure. Vrlo snažan, svijetli pramen samo uz čelo može dodatno naglasiti njegovu širinu.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
TOPLI PRAMENOVI ZA TOPLI PODTON KOŽE. Zlatni, medeni, karamela i topli bež tonovi obično se lijepo stapaju s kožom koja ima zlatni, breskvasti ili maslinasti podton. Na smeđoj kosi mogu stvoriti toplinu i dimenziju bez naglog kontrasta. Važno je ipak ne pretjerati s narančastim ili žutim tonovima jer rezultat može izgledati neprirodno.
| Foto: nadtochiy.com
HLADNI TONOVI ZA RUŽIČASTI PODTON. Pepeljastoplavi, biserni, hladni bež i srebrnasti pramenovi često bolje odgovaraju koži s ružičastim ili hladnim podtonom. Oni mogu neutralizirati neželjenu žutu ili bakrenu nijansu u kosi. Kod sijede kose hladniji tonovi mogu pomoći da prirodne srebrne vlasi izgledaju kao namjeran dio frizure, a ne kao oštar izrast.
| Foto: 123RF
KARAMEL PRAMENOVI ZA BRINETE. Ženama s prirodno smeđom kosom često bolje pristaju karamela, lješnjak, topla čokolada ili hladniji smeđi pramenovi nego izrazito platinasta boja. Nekoliko nijansi unutar iste obitelji boja kosi daje dubinu, a lice izgleda toplije. Prevelik kontrast između tamne baze i svijetlih pramenova može naglasiti izrast i zahtijevati češće posjete salonu.
| Foto: 123RF
BEŽ I MEDENI TONOVI ZA PLAVUŠE. Plavu kosu obično je jednostavnije povezati sa sijedima jer između svijetlih i srebrnih vlasi nema tako jakog kontrasta. Kombinacija bež, medenih i hladnijih plavih pramenova može dati prirodan, višedimenzionalan rezultat. Frizer pritom nijanse može prilagoditi količini sijede kose i boji tena.
| Foto: 123RF
SREBRNI PRAMENOVI ZA PRIRODNO SIJEDU KOSU. Sijede se vlasi ne moraju potpuno prekrivati. Srebrni, biserni ili ledenoplavi pramenovi mogu ih povezati s ostatkom kose i stvoriti ujednačeniji prijelaz. Ovakav pristup posebno je praktičan ženama koje žele postupno prestati bojiti korijen, a pritom zadržati njegovan i moderan izgled.
| Foto: 123RF
BALAYAGE ZA JEDNOSTAVNIJE ODRŽAVANJE. Kod balayagea boja se ručno nanosi na odabrane dijelove kose, a korijen uglavnom ostaje prirodniji i tamniji. Zbog toga izrast nije toliko izražen kao kod klasičnih pramenova od samog korijena. Ova tehnika pristaje ženama koje žele mekšu promjenu i ne žele često odlaziti u salon.
| Foto: OXANA POSPELOVA
TAMNIJI PRAMENOVI VRAĆAJU DUBINU. Lowlights su tamniji pramenovi koji se dodaju kosi kako bi vratili dubinu i spriječili da cijela frizura izgleda jednolično ili isprano. Posebno su korisni kod izrazito svijetle ili gotovo potpuno sijede kose. Kombinacija svijetlih i tamnijih pramenova može vizualno stvoriti dojam gušće kose.
| Foto: 123RF
PREJAK KONTRAST MOŽE DJELOVATI GRUBO. Debeli, vrlo svijetli pramenovi na tamnoj bazi stvaraju snažan kontrast koji može naglasiti izrast, suhoću i neujednačenu teksturu kose. Mekši prijelazi i nekoliko bliskih nijansi često izgledaju prirodnije. To ne znači da zrele žene ne smiju nositi odvažne boje, nego da raspored i kvaliteta izvedbe imaju velik utjecaj na konačan dojam.
| Foto: Instagram/kerolaychaves
TANKA KOSA TREBA PAMETNO RASPOREĐENU BOJU. Na tankoj kosi previše posvjetljivanja može dodatno oslabiti vlasi. Umjesto bojanja cijele dužine, pramenove je bolje koncentrirati oko lica i na gornjim dijelovima frizure. Kombinacija boje i pravilno ošišanih slojeva može stvoriti dojam punoće i pokreta.
| Foto: 123rf/24sata
SUHA KOSA TRAŽI NJEŽNIJI PRISTUP. Budući da kosa s godinama često gubi vlagu i postaje osjetljivija na lomljenje, prije posvjetljivanja treba procijeniti njezino stanje. Često je bolje napraviti manje pramenova, koristiti blaže razvijače i između bojanja njegovati kosu hidratantnim maskama. Toplinske uređaje također treba koristiti na nižim temperaturama i uz zaštitni proizvod.
| Foto: 123RF
PRELJEV VRAĆA SJAJ. Toner ili preljev nakon pramenova može neutralizirati neželjenu žutu i narančastu nijansu te kosi dati sjajniji, njegovaniji izgled. To je posebno važno kod sijede, plave i posvijetljene kose, koja može djelovati suho ili mutno. Preljev nije trajna boja, pa ga je potrebno povremeno obnoviti.
| Foto: 123RF
ODRŽAVANJE OVISI O TEHNICI. Klasični pramenovi koji počinju uz korijen zahtijevaju češće osvježavanje, dok babylights, balayage i gray blending omogućuju mekši izrast. Stručnjaci često preporučuju osvježavanje pramenova nakon otprilike osam do 12 tjedana, ali razmak ovisi o brzini rasta, količini sijedih i željenom izgledu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
DOB NIJE NAJVAŽNIJE PRAVILO. Ne postoji nijansa koju žena nakon određene godine više ne bi smjela nositi. Najbolji rezultat nastaje kada boja odgovara tenu, osobnom stilu, teksturi kose i spremnosti na održavanje. Pramenovi trebaju osvježiti lice i učiniti da se osoba osjeća dobro, a ne slijepo pratiti pravila vezana uz godine.
| Foto: 123RF