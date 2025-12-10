FOTO Vozila prepuna plišanih medvjedića i darova apsolutni su hit Adventa u Virovitici
U organizaciji Grada Virovitice i Turističke zajednice, dolaskom najljepšeg doba godine vratila se i tradicionalna božićna manifestacija 'Prosinac u gradu', koja ce trajati do 11. siječnja. Tijekom tog razdoblja središte grada svijetli najveselijim bojama, te je neodoljivo u blagdanskom ruhu. Najveće atrakcije i mamac za posjetitelje su dva VW legendarna vozila, VW Buba i Volkswagen T1 (Type 2) Bulli, a koji su apsolutni hitovi virovitičkog adventa. Posebice transportni VW prepun darova i plišanih medvjedića