Obavijesti

Galerija

Komentari 0
Nepredvidljiva veljača

FOTO Vratile se snježne radosti: Evo kako izgledaju Delnice, a bolje nije ni na Sljemenu...

Snijeg je ponovno zabijelio Delnice, pretvorivši goranski kraj u pravu zimsku razglednicu. Bijeli pokrivač prekrio je ceste, krovove, parkove i šumske predjele
Delnice: Snijeg pada u Gorskom kotaru
I dok fotografije donose pravu zimsku idilu, stvarnost na cestama ipak traži dodatni oprez. Kolnici su mjestimice prekriveni snijegom i raskvašenom podlogom, a na pojedinim dionicama moguća je i poledica, osobito u jutarnjim i večernjim satima. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/67
I dok fotografije donose pravu zimsku idilu, stvarnost na cestama ipak traži dodatni oprez. Kolnici su mjestimice prekriveni snijegom i raskvašenom podlogom, a na pojedinim dionicama moguća je i poledica, osobito u jutarnjim i večernjim satima. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026