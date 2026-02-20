FOTO Vratile se snježne radosti: Evo kako izgledaju Delnice, a bolje nije ni na Sljemenu...

Snijeg je ponovno zabijelio Delnice, pretvorivši goranski kraj u pravu zimsku razglednicu. Bijeli pokrivač prekrio je ceste, krovove, parkove i šumske predjele
I dok fotografije donose pravu zimsku idilu, stvarnost na cestama ipak traži dodatni oprez. Kolnici su mjestimice prekriveni snijegom i raskvašenom podlogom, a na pojedinim dionicama moguća je i poledica, osobito u jutarnjim i večernjim satima.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
I dok fotografije donose pravu zimsku idilu, stvarnost na cestama ipak traži dodatni oprez. Kolnici su mjestimice prekriveni snijegom i raskvašenom podlogom, a na pojedinim dionicama moguća je i poledica, osobito u jutarnjim i večernjim satima. |
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
I dok fotografije donose pravu zimsku idilu, stvarnost na cestama ipak traži dodatni oprez. Kolnici su mjestimice prekriveni snijegom i raskvašenom podlogom, a na pojedinim dionicama moguća je i poledica, osobito u jutarnjim i večernjim satima.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Posebno oprezni trebaju biti vozači teretnih vozila i oni koji prolaze kroz više predjele Gorskog kotara.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Prizori sa Sljemena također oslikavaju pravu zimsku idilu.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Djeca skijaju i sanjkaju, a ralice čiste snijeg.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL