KĆI IMA 20, A MAMA 50 GODINA

FOTO Vruće crvenokose! Možete li pogoditi koja je mama, a koja kći? Mnogi nisu uspjeli...

Mama od 50 i kći od 20 postale su viralni hit nakon što su pokazale da genetika ponekad odradi posao bolje od filtera. Toliko su slične da su milijuni ljudi uvjereni da je riječ sestrama blizankama, a ne mami i kćeri
Ova mama i kći izgledaju kao sestre, a nedavno su zaludjele društvene mreže i ostavile milijune gledatelja u nevjerici. | Foto: Instagram/juliahatch
