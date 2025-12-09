KĆI IMA 20, A MAMA 50 GODINA
FOTO Vruće crvenokose! Možete li pogoditi koja je mama, a koja kći? Mnogi nisu uspjeli...
Mama od 50 i kći od 20 postale su viralni hit nakon što su pokazale da genetika ponekad odradi posao bolje od filtera. Toliko su slične da su milijuni ljudi uvjereni da je riječ sestrama blizankama, a ne mami i kćeri
Ova mama i kći izgledaju kao sestre, a nedavno su zaludjele društvene mreže i ostavile milijune gledatelja u nevjerici.
| Foto: Instagram/juliahatch
Ova mama i kći izgledaju kao sestre, a nedavno su zaludjele društvene mreže i ostavile milijune gledatelja u nevjerici. |
Foto: Instagram/juliahatch
Ova mama i kći izgledaju kao sestre, a nedavno su zaludjele društvene mreže i ostavile milijune gledatelja u nevjerici.
| Foto: Instagram/juliahatch
Naime, Julia Hatch (24) i njezina 50-godišnja mama Bex iz SAD-a toliko su slične da mnogi tvrde kako je nemoguće da nisu blizanke.
| Foto: Instagram/juliahatch
Sve je započelo nakon što je Julia objavila TikTok video u kojem obje poziraju u identičnim outfitima i s gotovo jednakom frizurom. Julia je čak rekla da je dečki njenih godina traže mamin broj.
| Foto: Instagram/juliahatch
Video je eksplodirao - skupio je čak 13,3 milijuna pregleda. A nije im prvi put. Još jedan njihov video dosegnuo je preko 5,4 milijuna pregleda i dodatno uvjerio ljude da Bex ne može biti Julijina mama.
| Foto: Instagram/juliahatch
Julia je ranije otkrila da smatra kako su ona i Bex toliko bliske jer su možda bile blizanke 'u prošlom životu'. I dok Bex nikad nije potvrdila da je imala ikakve estetske zahvate, gledatelji imaju svoje teorije.
| Foto: Instagram/juliahatch
- Ne mogu skužiti je li tvoj mama imala botoks, ali ako jest - ovo je najbolji botoks koji sam vidio - napisao je jedan.
| Foto: Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch
Foto Instagram/juliahatch