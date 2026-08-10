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UŽIVA U ŽIVOTU

FOTO Vrući kadrovi zanosne Brazilke: Ovakvo tijelo može imati samo bivša plesačica...

Brazilska glumica, plesačica, voditeljica i poduzetnica Aline Campos već godinama privlači pozornost publike svojim izgledom, plesnim talentom i otvorenim pristupom životu. Na Instagramu se predstavlja kao zaljubljenica u umjetnost, brige o sebi, perspektive - odnosno načina razmišljanja i životnog stila, a prati je više od milijun ljudi. U opisu profila navodi i da je majka jednog djeteta te čak 16 mačaka i šest pasa
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FOTO Vrući kadrovi zanosne Brazilke: Ovakvo tijelo može imati samo bivša plesačica...
Aline je karijeru počela graditi kao plesačica, a šira brazilska javnost upoznala ju je kao članicu plesne skupine popularne televizijske emisije „Domingão do Faustão”. U programu je nastupala od 2011. do 2014. godine, nakon čega je nastavila raditi kao glumica, voditeljica i medijska osoba. | Foto: Instagram/soualinecampos
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Aline je karijeru počela graditi kao plesačica, a šira brazilska javnost upoznala ju je kao članicu plesne skupine popularne televizijske emisije „Domingão do Faustão”. U programu je nastupala od 2011. do 2014. godine, nakon čega je nastavila raditi kao glumica, voditeljica i medijska osoba. | Foto: Instagram/soualinecampos
Komentari 5

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