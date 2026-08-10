FOTO Vrući kadrovi zanosne Brazilke: Ovakvo tijelo može imati samo bivša plesačica...

Brazilska glumica, plesačica, voditeljica i poduzetnica Aline Campos već godinama privlači pozornost publike svojim izgledom, plesnim talentom i otvorenim pristupom životu. Na Instagramu se predstavlja kao zaljubljenica u umjetnost, brige o sebi, perspektive - odnosno načina razmišljanja i životnog stila, a prati je više od milijun ljudi. U opisu profila navodi i da je majka jednog djeteta te čak 16 mačaka i šest pasa
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Aline je karijeru počela graditi kao plesačica, a šira brazilska javnost upoznala ju je kao članicu plesne skupine popularne televizijske emisije „Domingão do Faustão”. U programu je nastupala od 2011. do 2014. godine, nakon čega je nastavila raditi kao glumica, voditeljica i medijska osoba.
| Foto: Instagram/soualinecampos
Aline je karijeru počela graditi kao plesačica, a šira brazilska javnost upoznala ju je kao članicu plesne skupine popularne televizijske emisije „Domingão do Faustão”. U programu je nastupala od 2011. do 2014. godine, nakon čega je nastavila raditi kao glumica, voditeljica i medijska osoba. |
Foto: Instagram/soualinecampos
Aline je karijeru počela graditi kao plesačica, a šira brazilska javnost upoznala ju je kao članicu plesne skupine popularne televizijske emisije „Domingão do Faustão”. U programu je nastupala od 2011. do 2014. godine, nakon čega je nastavila raditi kao glumica, voditeljica i medijska osoba.
| Foto: Instagram/soualinecampos
Ljubav prema plesu pojavila se vrlo rano. Klasični balet počela je trenirati sa samo tri godine, a kao desetogodišnjakinja primljena je u poznatu plesnu školu Maria Olenewa u Rio de Janeiru. Godine discipline i treninga kasnije su joj otvorile vrata televizije i zabavne industrije.
| Foto: Instagram/soualinecampos
Na društvenim mrežama redovito objavljuje fotografije u kupaćim kostimima, sportskoj odjeći i elegantnim kombinacijama. Njezine objave često slave tijelo, pokret i samopouzdanje, dok joj pratitelji u komentarima ostavljaju brojne komplimente.
| Foto: Instagram/soualinecampos
Iako je javnost često ističe zbog atraktivnog izgleda, Aline svoj profil posljednjih godina sve više usmjerava prema temama osobnog razvoja, meditacije i svjesnijeg načina života. Pratitelje poziva da s njom meditiraju te promovira vlastite projekte povezane s umjetnošću i unutarnjom ravnotežom.
| Foto: Instagram/soualinecampos
Posebno mjesto u njezinu životu zauzimaju životinje. Na Instagramu otkriva da se brine o 16 mačaka i šest pasa, zbog čega je njezina svakodnevica ispunjena hranjenjem, njegom i brigom o velikoj životinjskoj obitelji.
| Foto: Instagram/soualinecampos
Publika ju je godinama poznavala kao Aline Riscado, prezime koje je zadržala iz ranijeg braka. Godine 2021. odlučila se vratiti vlastitom prezimenu Campos i pod njim nastaviti profesionalni i privatni život.
| Foto: Instagram/soualinecampos
Aline je majka sina Nathana, rođenog 2010. godine. Iako dio privatnog života čuva podalje od javnosti, o majčinstvu povremeno govori kao o jednoj od najvažnijih životnih uloga.
| Foto: Instagram/soualinecampos
Publika ju je godinama poznavala kao Aline Riscado, prezime koje je zadržala iz ranijeg braka. Godine 2021. odlučila se vratiti vlastitom prezimenu Campos i pod njim nastaviti profesionalni i privatni život.
| Foto: Instagram/soualinecampos
Nakon plesne karijere okušala se u glumi i televizijskom voditeljstvu, a kasnije je pokrenula i vlastite poslovne projekte. Njezin profesionalni put tako se proširio daleko izvan plesne pozornice.
| Foto: Instagram/soualinecampos
Na profilu spaja glamurozne fotografije, ples, obitelj, životinje i poruke o samoprihvaćanju. Upravo taj spoj atraktivnosti i osobnijih tema omogućio joj je da zadrži veliku i odanu publiku.
| Foto: Instagram/soualinecampos
Aline Campos danas je mnogo više od bivše televizijske plesačice. Izgradila je karijeru koja obuhvaća glumu, voditeljstvo, poduzetništvo i društvene mreže, a njezin profil pokazuje život žene koja podjednako voli pozornicu, životinje, meditaciju i odvažne modne
| Foto: Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos
Foto Instagram/soualinecampos