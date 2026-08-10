UŽIVA U ŽIVOTU FOTO Vrući kadrovi zanosne Brazilke: Ovakvo tijelo može imati samo bivša plesačica...

Brazilska glumica, plesačica, voditeljica i poduzetnica Aline Campos već godinama privlači pozornost publike svojim izgledom, plesnim talentom i otvorenim pristupom životu. Na Instagramu se predstavlja kao zaljubljenica u umjetnost, brige o sebi, perspektive - odnosno načina razmišljanja i životnog stila, a prati je više od milijun ljudi. U opisu profila navodi i da je majka jednog djeteta te čak 16 mačaka i šest pasa

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