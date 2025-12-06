Obavijesti

OKUPAN U LAMPICAMA!

FOTO Zagreb ima sve: Potvrdio zašto ga smatraju jednim od najlijepših Adventa u Europi

Advent u Zagrebu i ove godine pretvara središte grada u pravo blagdansko carstvo, a prosinačke večeri postaju savršeno mjesto za šetnju, druženje i uživanje u zimskom ugođaju...
Zagreb: Ugođaj na Zagrebačkom Adventu
Na Zrinjevcu vlada najromantičnija atmosfera. Park je okićen tisućama lampica koje stvaraju bajkoviti sjaj, a paviljon u sredini parka je pozornica za koncerte i glazbena druženja. Kuhanog vina i fritula ne fali, a miris jednostavno ne možete ne osjetiti. | Foto: Zvonimir Barisin
