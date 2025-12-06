FOTO Zagreb ima sve: Potvrdio zašto ga smatraju jednim od najlijepših Adventa u Europi

Advent u Zagrebu i ove godine pretvara središte grada u pravo blagdansko carstvo, a prosinačke večeri postaju savršeno mjesto za šetnju, druženje i uživanje u zimskom ugođaju...
Na Zrinjevcu vlada najromantičnija atmosfera. Park je okićen tisućama lampica koje stvaraju bajkoviti sjaj, a paviljon u sredini parka je pozornica za koncerte i glazbena druženja. Kuhanog vina i fritula ne fali, a miris jednostavno ne možete ne osjetiti.
| Foto: Zvonimir Barisin
|
Foto: Zvonimir Barisin
| Foto: Zvonimir Barisin
U blizini, Tomislavac ponovno donosi ledenu čaroliju. Ispred Umjetničkog paviljona smjesteno je klizalište koje privlači obitelji, zaljubljene parove i djecu, stvarajući prizor koji izgleda kao da je preuzet s božićne razglednice. Prostor oko klizališta nudi pregršt blagdanskih okusa i toplih napitaka, pa se mnogi rado zadržavaju nakon klizanja.
| Foto: Zvonimir Barisin
Zagrebački Advent još jednom potvrđuje zašto ga mnogi svrstavaju među najljepše u Europi.
| Foto: Zvonimir Barisin
