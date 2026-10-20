FOTO Zagreb je dobio novo gastro mjesto: Pod jednim krovom okuplja četiri restorana

Dodatni razlog za korištenje aplikacije krije se u programu vjernosti koji nagrađuje svaku kupnju. Korisnicima se vraća 7 % iznosa svake kupnje u obliku kredita, obračunatih na stvarno plaćeni iznos bez troška dostave. Krediti se automatski prikupljaju u digitalnom novčaniku unutar aplikacije, pri čemu jedan kredit vrijedi kao jedan euro popusta. Mogu se iskoristiti za pokrivanje do 90 % iznosa računa, a vrijede 12 mjeseci, što znači da se prikupljene pogodnosti mogu iskoristiti i pri nekoj od sljedećih narudžbi. Pogodnosti pritom nisu rezervirane samo za naručivanje putem mobitela. Cashback i bodove moguće je prikupljati i prilikom kupnje na fizičkoj blagajni, jednostavnim skeniranjem članskog QR koda iz aplikacije. Korisnike očekuju i dodatni kuponi, uključujući pogodnosti poput besplatne dostave te fiksnih i postotnih popusta. Tu je i referral program koji nagrađuje dijeljenje iskustva s prijateljima: kada prijatelj prihvati osobni kod i napravi svoju prvu narudžbu, korisnik koji ga je preporučio dobiva 10 kredita. Uz jednostavno korištenje i kartično plaćanje unutar aplikacije, Bites tako objedinjuje omiljene gastronomske brendove, praktičnost naručivanja i program pogodnosti na jednom mjestu – čineći put do sljedećeg omiljenog obroka još jednostavnijim i isplativijim. | Foto: Marko Mihaljević/Doris Fratur