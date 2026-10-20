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FOTO Zagreb je dobio novo gastro mjesto: Pod jednim krovom okuplja četiri restorana

Ovaj inovativni prostor na Europskom trgu omogućuje uživanje u različitim kulinarskim iskustvima, od svježih salata do egzotičnih jela i vrhunskih burgera
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FOTO Zagreb je dobio novo gastro mjesto: Pod jednim krovom okuplja četiri restorana
Zagreb je bogatiji za novi, uzbudljivi gastronomski koncept kakav na našim prostorima dosad nismo imali prilike doživjeti. Na adresi Palmotićeva 2 (na Europskom trgu) otvoren je prvi Bites and Beyond Food Hall, krovni brend i inovativni prostor koji pod jednim krovom okuplja neke od najomiljenijih i najpoznatijih domaćih ugostiteljskih brendova. | Foto: Marko Mihaljević/Doris Fratur
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Zagreb je bogatiji za novi, uzbudljivi gastronomski koncept kakav na našim prostorima dosad nismo imali prilike doživjeti. Na adresi Palmotićeva 2 (na Europskom trgu) otvoren je prvi Bites and Beyond Food Hall, krovni brend i inovativni prostor koji pod jednim krovom okuplja neke od najomiljenijih i najpoznatijih domaćih ugostiteljskih brendova. | Foto: Marko Mihaljević/Doris Fratur
Komentari 0

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