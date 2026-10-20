FOTO Zagreb je dobio novo gastro mjesto: Pod jednim krovom okuplja četiri restorana

Ovaj inovativni prostor na Europskom trgu omogućuje uživanje u različitim kulinarskim iskustvima, od svježih salata do egzotičnih jela i vrhunskih burgera
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Zagreb je bogatiji za novi, uzbudljivi gastronomski koncept kakav na našim prostorima dosad nismo imali prilike doživjeti. Na adresi Palmotićeva 2 (na Europskom trgu) otvoren je prvi Bites and Beyond Food Hall, krovni brend i inovativni prostor koji pod jednim krovom okuplja neke od najomiljenijih i najpoznatijih domaćih ugostiteljskih brendova.
| Foto: Marko Mihaljević/Doris Fratur
Zagreb je bogatiji za novi, uzbudljivi gastronomski koncept kakav na našim prostorima dosad nismo imali prilike doživjeti. Na adresi Palmotićeva 2 (na Europskom trgu) otvoren je prvi Bites and Beyond Food Hall, krovni brend i inovativni prostor koji pod jednim krovom okuplja neke od najomiljenijih i najpoznatijih domaćih ugostiteljskih brendova. |
Foto: Marko Mihaljević/Doris Fratur
Zagreb je bogatiji za novi, uzbudljivi gastronomski koncept kakav na našim prostorima dosad nismo imali prilike doživjeti. Na adresi Palmotićeva 2 (na Europskom trgu) otvoren je prvi Bites and Beyond Food Hall, krovni brend i inovativni prostor koji pod jednim krovom okuplja neke od najomiljenijih i najpoznatijih domaćih ugostiteljskih brendova.
| Foto: Marko Mihaljević/Doris Fratur
Tu su Good Food, Purple Monkey, Foodie i 4Burgers. Otvaranje lokacije u Palmotićevoj tek je početak ove velike gastronomske priče, budući da je u planu otvaranje novih Bites and Beyond Food Hallova diljem Hrvatske, ali i izvan njezinih granica.Iako je koncept food halla već dobro poznat u velikim svjetskim metropolama, Bites and Beyond donosi osvježavajuću novost na domaćoj ugostiteljskoj sceni. Riječ je o prostoru stvorenom za druženje bez kompromisa. Kada u restoran stigne društvo s različitim ukusima, nitko više ne mora pristajati na ustupke.
| Foto: Marko Mihaljević/Doris Fratur
Dok se jednom prijatelju jedu svježe salate i popularni wokovi iz Good Fooda, drugi žudi za egzotičnim azijskim okusima Purple Monkeyja, treći želi vrhunski smash burger brenda 4Burgers, a četvrti je željan domaće hrane s potpisom Foodieja – koji ovom prilikom po prvi put izlazi iz trgovačkih centara u samostalni restoranski format – svi oni mogu zajedno uživati za istim stolom.
| Foto: Marko Mihaljević/Doris Fratur
Bites and Beyond Food Hall zamišljen je kao mjesto kojem se ne dolazi samo na ručak ili večeru, već kao prostor koji prati ritam cijelog dana. Zahvaljujući novitetima u ponudi, dobro poznata lokacija u Palmotićevoj 2 dobiva novu dimenziju – postaje adresa na kojoj dan može započeti kvalitetnom kavom i opuštenim brunchom, nastaviti se omiljenim jelima tijekom dana, a završiti druženjem u ugodnom ambijentu.
| Foto: Marko Mihaljević/Doris Fratur
Tome doprinosi i suradnja s Kukuriku Artisan Bakeryjem, koja dodatno obogaćuje izbor za sve ljubitelje doručka i bruncha. U ponudi se tako svakodnevno pripremaju i poslužuju mirisni kroasani te open rye sendviči na raženom kruhu, dostupni u različitim varijantama – od svježih, biljnih (vege) kombinacija do zasitnijih, proteinskih opcija.
| Foto: Marko Mihaljević/Doris Fratur
Posebno mjesto u ponudi zauzima i Beyond kava, organska kava dostupna u različitim varijantama, od espressa i cappuccina do drugih klasičnih i omiljenih napitaka od kave, uz japansku matchu za ljubitelje drukčijih rituala ispijanja toplih napitaka. Ponudu dodatno obogaćuje i unlimited limunada – novitet koji gostima omogućuje da jednokratnim plaćanjem uživaju u neograničenim količinama limunade tijekom boravka u prostoru.
| Foto: Marko Mihaljević/Doris Fratur
Ono što ovaj koncept čini zaista drugačijim jest i sama filozofija brenda koja se osjeti u svakom detalju. Priča o Beyond dimenziji započela je već pri stvaranju vizualnog identiteta i snimanju same kampanje. Dok danas mnogi posežu za umjetnom inteligencijom, tim okupljen oko koncepta Bites and Beyond odlučio je dokazati da stvarnost i ljudska kreativnost nemaju konkurenciju. Stvorili su nadrealnu scenografiju koja na prvi pogled djeluje poput AI umjetnosti, ali je u potpunosti stvarna – izradili su i otisnuli golemu kartonsku rajčicu i veliki pileći batak, dok su sočne bečke odreske doslovno vješali na konop za rublje kako bi stvorili prave umjetničke fotografije. Time su jasno poručili kako u svijetu masovne automatizacije žele ići iznad (beyond) AI trendova – dajući prednost autentičnoj kreativnosti, stvarnoj estetici i, iznad svega, vrhunskim, pravim okusima.
| Foto: Marko Mihaljević/Doris Fratur
Osim novog formata ponude, Bites and Beyond donosi i potpuno drugačiji pristup oblikovanju prostora. Interijer u Palmotićevoj 2 projektirala je arhitektica Jana Piacun, oblikujući ga kao neformalni prostor koji vješto briše granice između kafića, restorana i ugodnog dnevnog boravka. U osnovi projekta nalazi se težnja da se prostor transformira u ugodno mjesto u kojem se gost želi zadržati, raditi, čitati ili opušteno provesti vrijeme.
| Foto: Marko Mihaljević/Doris Fratur
Interijer je zamišljen kao kolaž različitih atmosfera. Duž prostora izmjenjuju se raznoliki tipovi sjedenja – od klasičnih stolova i stolica, preko tapecirane klupe uz prozor, do dubljeg loungea s velikom kožnom sofom. Raznolikost materijala i namještaja pruža dojam prostora koji je nastajao slojevito, pri čemu svaki mikro-ambijent na svoj način komunicira s jednim od brendova, dok istovremeno kroz sklad materijala, boja i tekstura funkcionira kao harmonična cjelina.
| Foto: Marko Mihaljević/Doris Fratur
Posebna pažnja posvećena je rasvjeti, koja omogućuje transformaciju prostora kroz dan – ujutro djeluje svježe i otvoreno, dok se navečer pretvara u topao i intiman ambijent. Uz police s knjigama, biljke, tepihe i zavjese, važan dio atmosfere čine umjetničke fotografije Doris Fratur, nastale kao dio novog vizualnog identiteta brenda, koje u prostoru djeluju poput male kućne galerije.
| Foto: Marko Mihaljević/Doris Fratur
Bites and Beyond iskustvo ne završava odabirom omiljenog jela. Kako bi uživanje u poznatim okusima bilo još jednostavnije, predstavljena je i mobilna aplikacija Bites, koja na jednom mjestu okuplja brendove grupacije Bites and Beyond Co. – Good Food, Purple Monkey, 4Burgers, Foodie, Soho Sushi i Poke Me, uz ponudu Kukuriku Bakeryja na lokaciji u Palmotićevoj. Osmišljena kako bi se prilagodila različitim navikama i tempu svakodnevice, aplikacija donosi više fleksibilnosti pri naručivanju, ali i pogodnosti zbog kojih se svaka sljedeća narudžba još više isplati.
| Foto: Marko Mihaljević/Doris Fratur
Bilo da želite unaprijed naručiti obrok i dočekati ga spremnog na stolu u odabrano vrijeme, preuzeti ga bez čekanja ili omiljena jela naručiti na kućnu ili poslovnu adresu, Bites aplikacija nudi tri jednostavna načina naručivanja. Opcija Dine-in omogućuje naručivanje unaprijed za uživanje u restoranu, Pickup olakšava preuzimanje hrane za van u željeno vrijeme, dok Delivery donosi omiljene okuse ravno na vašu adresu.
| Foto: Marko Mihaljević/Doris Fratur
Dodatni razlog za korištenje aplikacije krije se u programu vjernosti koji nagrađuje svaku kupnju. Korisnicima se vraća 7 % iznosa svake kupnje u obliku kredita, obračunatih na stvarno plaćeni iznos bez troška dostave. Krediti se automatski prikupljaju u digitalnom novčaniku unutar aplikacije, pri čemu jedan kredit vrijedi kao jedan euro popusta. Mogu se iskoristiti za pokrivanje do 90 % iznosa računa, a vrijede 12 mjeseci, što znači da se prikupljene pogodnosti mogu iskoristiti i pri nekoj od sljedećih narudžbi.
| Foto: Marko Mihaljević/Doris Fratur
Foto Marko Mihaljević/Doris Fratur
Foto Marko Mihaljević/Doris Fratur
Foto Marko Mihaljević/Doris Fratur
Foto Marko Mihaljević/Doris Fratur
Foto Marko Mihaljević/Doris Fratur
Foto Marko Mihaljević/Doris Fratur
Foto Marko Mihaljević/Doris Fratur
Foto Marko Mihaljević/Doris Fratur
Foto Marko Mihaljević/Doris Fratur
Foto Marko Mihaljević/Doris Fratur
Foto Marko Mihaljević/Doris Fratur
Dodatni razlog za korištenje aplikacije krije se u programu vjernosti koji nagrađuje svaku kupnju. Korisnicima se vraća 7 % iznosa svake kupnje u obliku kredita, obračunatih na stvarno plaćeni iznos bez troška dostave. Krediti se automatski prikupljaju u digitalnom novčaniku unutar aplikacije, pri čemu jedan kredit vrijedi kao jedan euro popusta. Mogu se iskoristiti za pokrivanje do 90 % iznosa računa, a vrijede 12 mjeseci, što znači da se prikupljene pogodnosti mogu iskoristiti i pri nekoj od sljedećih narudžbi.
Pogodnosti pritom nisu rezervirane samo za naručivanje putem mobitela. Cashback i bodove moguće je prikupljati i prilikom kupnje na fizičkoj blagajni, jednostavnim skeniranjem članskog QR koda iz aplikacije. Korisnike očekuju i dodatni kuponi, uključujući pogodnosti poput besplatne dostave te fiksnih i postotnih popusta. Tu je i referral program koji nagrađuje dijeljenje iskustva s prijateljima: kada prijatelj prihvati osobni kod i napravi svoju prvu narudžbu, korisnik koji ga je preporučio dobiva 10 kredita.
Uz jednostavno korištenje i kartično plaćanje unutar aplikacije, Bites tako objedinjuje omiljene gastronomske brendove, praktičnost naručivanja i program pogodnosti na jednom mjestu – čineći put do sljedećeg omiljenog obroka još jednostavnijim i isplativijim.
| Foto: Marko Mihaljević/Doris Fratur