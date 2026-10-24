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I kiša ima svoj šarm

FOTO Zagreb odjenuo jesensko ruho! Pogledajte današnje prizore s Cvjetnog i Dolca

Zagreb je ove subote osvanuo u jesenskim bojama, a kiša je gradskim ulicama i trgovima dala poseban ugođaj. Od šarenila kišobrana na Cvjetnom trgu do crvenih šestinskih suncobrana na Dolcu, gradske su se lokacije pretvorile u pravu jesensku razglednicu
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Zagreb: Šarenilo crvenih šestinskih suncobrana preplavilo je ove subote zagrebački Dolac
Unatoč tumornom vremenu i dosadnoj kiši, subotnja gužva na Dolcu nije izostala. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Unatoč tumornom vremenu i dosadnoj kiši, subotnja gužva na Dolcu nije izostala. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 1

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