FOTO Zagreb odjenuo jesensko ruho! Pogledajte današnje prizore s Cvjetnog i Dolca

Zagreb je ove subote osvanuo u jesenskim bojama, a kiša je gradskim ulicama i trgovima dala poseban ugođaj. Od šarenila kišobrana na Cvjetnom trgu do crvenih šestinskih suncobrana na Dolcu, gradske su se lokacije pretvorile u pravu jesensku razglednicu
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Unatoč tumornom vremenu i dosadnoj kiši, subotnja gužva na Dolcu nije izostala.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Unatoč tumornom vremenu i dosadnoj kiši, subotnja gužva na Dolcu nije izostala. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Unatoč tumornom vremenu i dosadnoj kiši, subotnja gužva na Dolcu nije izostala.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Zagrepčani su obilazili štandove, dok su se glasni pozivi kumica miješali sa žamorom kupaca.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Ni sivo nebo nije pokvarilo omiljeni vikend-ritual, a šarenilo kišobrana dodatno je oživjelo gradske prizore.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Cvjetni trg također je poprimio jesenski izgled, uz boje koje su se isticale na kišnoj gradskoj kulisi.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Jesen je tako još jednom pokazala svoje fotogenično lice, a zagrebačke ulice i tržnica ponudile su prizore koji najbolje dočaravaju atmosferu grada u kišnim listopadskim danima.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL