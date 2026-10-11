FOTO Zagreb trči! Tisuće natjecatelja na 34. maratonu, evo koje su ulice zatvorene

Među ulicama zatvorenima za automobile i tramvaje su Jurišićeva, Draškovićeva, Vlaška i Maksimirska, kao i Ulica Republike Austrije te dio Ilice do Črnomerca. Posebna regulacija obuhvaća i područje oko Trga bana Josipa Jelačića, a zatvaranja su na snazi od 7.30 do 15 sati, uz postupno otvaranje pojedinih dionica. | Foto: Marko Seper/PIXSELL