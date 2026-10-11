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TRADICIJA SE NASTAVLJA

FOTO Zagreb trči! Tisuće natjecatelja na 34. maratonu, evo koje su ulice zatvorene

Zagreb je danas u znaku velikog sportskog događaja koji je na gradske ulice doveo tisuće sudionika iz Hrvatske i inozemstva. Uz brojne natjecatelje i posebne sportske trenutke, događaj donosi i promjene u gradskoj svakodnevici
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Zagreb: Krenuo 34. Zagrebački maraton
Zagreb je danas domaćin 34. Zagrebačkog Powerade maratona, koji okuplja tisuće trkača iz Hrvatske i inozemstva. Utrke se održavaju ulicama središta grada, a start i cilj nalaze se na Trgu bana Josipa Jelačića. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Zagreb je danas domaćin 34. Zagrebačkog Powerade maratona, koji okuplja tisuće trkača iz Hrvatske i inozemstva. Utrke se održavaju ulicama središta grada, a start i cilj nalaze se na Trgu bana Josipa Jelačića. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Komentari 12

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