FOTO Zagreb trči! Tisuće natjecatelja na 34. maratonu, evo koje su ulice zatvorene

Zagreb je danas u znaku velikog sportskog događaja koji je na gradske ulice doveo tisuće sudionika iz Hrvatske i inozemstva. Uz brojne natjecatelje i posebne sportske trenutke, događaj donosi i promjene u gradskoj svakodnevici
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Zagreb je danas domaćin 34. Zagrebačkog Powerade maratona, koji okuplja tisuće trkača iz Hrvatske i inozemstva. Utrke se održavaju ulicama središta grada, a start i cilj nalaze se na Trgu bana Josipa Jelačića.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Zagreb je danas domaćin 34. Zagrebačkog Powerade maratona, koji okuplja tisuće trkača iz Hrvatske i inozemstva. Utrke se održavaju ulicama središta grada, a start i cilj nalaze se na Trgu bana Josipa Jelačića. |
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Zagreb je danas domaćin 34. Zagrebačkog Powerade maratona, koji okuplja tisuće trkača iz Hrvatske i inozemstva. Utrke se održavaju ulicama središta grada, a start i cilj nalaze se na Trgu bana Josipa Jelačića.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Ovogodišnji maraton okuplja više od 5500 prijavljenih natjecatelja, a na rasporedu su maraton, polumaraton, štafetna utrka i utrka Garmin 10K. Program je počeo ujutro, utrka na 10 kilometara startala je u 8.45, dok su maratonci i polumaratonci krenuli u 9 sati.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Posebnu važnost ovogodišnjem izdanju daje Svjetsko veteransko prvenstvo u maratonu, na kojem nastupa oko 460 trkačica i trkača iz 41 zemlje. Među njima je i oko 160 hrvatskih predstavnika, a za medalje se natječu sportaši različitih dobnih kategorija.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Trkači prolaze pokraj brojnih zagrebačkih znamenitosti, a trasa vodi preko Jurišićeve, Draškovićeve i Vlaške ulice, Maksimirske ceste, Martićeve i Ilice. Maratonci koji trče punu dionicu od 42 kilometra dodatno prolaze još dva kruga po trasi utrke na 10 kilometara.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Oni koji ne mogu pratiti utrke uživo na zagrebačkim ulicama mogu ih gledati na Sportskoj televiziji (SPTV), koja prenosi najvažnije trenutke natjecanja. Prijenos je predviđen od 8.40 do 12 sati, a rezultati i poredak natjecatelja objavljuju se putem rezultatskog sustava organizatora, uključujući rezultate Svjetskog veteranskog prvenstva
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Zbog maratona su za promet zatvorene brojne ulice u središtu Zagreba, među kojima su Jurišićeva, Draškovićeva, Vlaška, Martićeva i Ilica. Otežano je kretanje i na dijelovima Maksimirske ceste, a vozačima se savjetuje da izbjegavaju trasu utrke i koriste alternativne pravce.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Među ulicama zatvorenima za automobile i tramvaje su Jurišićeva, Draškovićeva, Vlaška i Maksimirska, kao i Ulica Republike Austrije te dio Ilice do Črnomerca. Posebna regulacija obuhvaća i područje oko Trga bana Josipa Jelačića, a zatvaranja su na snazi od 7.30 do 15 sati, uz postupno otvaranje pojedinih dionica.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Zatvaranja obuhvaćaju i Šoštarićevu ulicu, Trg Josipa Langa, Ribnjak, Ulicu Medveščak, Gupčevu zvijezdu i Ksaversku cestu sve do Gračanske. Te su dionice zatvorene od 8.15 do 10 sati, dok je promet na području raskrižja Jordanovca, Maksimirske ceste i Ulice Augusta Harambašića obustavljen od 8.30, uz otvaranje smjera prema istoku u 11 sati.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL