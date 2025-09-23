SVE ŠTO TREBATE ZNATI
Sve o G točki: Evo kako je naći i je li orgazam zbog nje snažniji
Vjerojatno se za niti jednim dijelom ženskog tijela nije toliko tragalo i raspravljalo kao za G točkom. Neki ju stručnjaci opsuju kao 'područje s izraženijom osjetljivosti locirano unutar vagine', dok drugi još negiraju njeno postojanje
G točka je ime dobila po jednom od prvih liječnika koji ju je opisao medicinskoj literaturi, njemačkom znanstveniku i liječniku dr. Ernstu Gräfenbergu koji je proučavao ženske orgazme i razvio jedan od prvih intrauterinih uređaja (IUD). On je još 1950. godine pisao o 'erogenoj zoni koja s nalazi na unutarnjem dijelu vagine, uz mokraćnu cijevi', i da je 'taj dio lakše stimulirati prstom nego druge dijelove vagine'. U 80-ima G točka je dobila ime po njemu.
| Foto: 123RF
GDJE SE NALAZI - G točka se nalazi uz unutarnji vaginalni zid ili gornji zid ako žena leži na leđima. No, njen položaj može malo varirati.
- Svaka je žena otprilike isto građena, iako anatomija varira ovisno godinama u kojima je, broju djece i genetici - kaže dr. Berman.
| Foto: Photographer: Andrey Popov
PRONAĐITE JE POMOĆU SEKSUALNE IGRAČKE - Kako kaže dr. Berman, žena sama može napipati G točku, s jednim ili dva prsta tražeći put gore prema unutarnjem zidu vagine. Trebala bi osjetiti malo hrapaviju kožu, kao 'kora naranče', ali ponekad može biti uvučena pa morate dulje tražiti, napominje.Ako ste na tragu G točke, a najednom osjetite nelagodu ili potrebu za mokrenjem, to je normalno, objašnjava dr. Berman. Napominje da 'neke žene neće ništa osjetiti', no mnogim će ženama osjećaj biti jako ugodan. Ima i onih kojima će potraga biti jednostavnija sa seksualnom igračkom koja je dizajnirana tako da je lakše dotiče.
- Možda će vam samoj biti teško naći pa preporučujem traganje s igračkom ili s partnerom - zaključuje dr. Berman.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
STUDIJE POTVRĐUJU DA G TOČKA POSTOJI - Ginekolog Adam Ostrzenski s Floride je 2012. objavio svoj rad u medicinskom časopisu The Journal of Sexual Medicine gdje napominje da je po prvi put identificirao G točku kao 'stvarnu, fizičku strukturu'. Do otkrića je došao dok je posmrtno radio na tijelu 83. godišnje starice, a opisao ju je kao 'dobro izraženu strukturu koja stoji uz vaginalni zid, osam milimetara dugačku, tri široku i četiri milimetara visoku'.
No, drugi su liječnici i znanstvenici iznijeli svoje nepovjerenje, s obzirom na to da je točka locirana na mrtvoj ženi i nije se nikad pokazalo kako reagira kod seksualnog uzbuđenja. Ipak, 2014. su znanstvenici u medicinskom časopisu Clinical Anatomy. objavili rad u kojem tvrde da je 'Ostrzenski došao do zanimljivog otkrića u dokazivanju G točke te da bi mu se isto trebalo priznati, pogotovo jer vodi kliniku plastične i kozmetičke ginekologije gdje je jedan od zahvata koje nudi povećanje G točke'.
| Foto: 123RF
NEKI LIJEČNICI SU JOŠ SKEPTIČNI -
Drugi su znanstvenici opovrgnuli da postoji išta izvanredno kod vaginalnog zida kao takvog, tvrdeći da sve što ima veze s osjećajem ugode u seksu dolazi isključivo od živaca i područja oko klitorisa. Neki su čak rekli kako G točka spada u istu kategoriju kao 'anđeli' i 'jednorozi'.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Psiholog pri Rutgers University Newark, dr. Barry Komisaruk kaže kako među znanstvenicima postoje oni koji ne vjeruju da G točka ili G regija, uopće postoji.
Ipak kaže kako se ne radi samo o jednoj anatomskoj strukturi, nego je više njih, samostalno neovisnih erogenih struktura koncentriranih na istom mjestu, točnije na području prednjeg vaginalnog zida.
| Foto: DREAMSTIME
NEKI JE ZOVU I 'ŽENSKOM PROSTATOM' -
G točku su neki stručnjaci nazivali ženskom prostatom, sugerirajući da je to područje slično u strukturi i funkciji kao muški organ lociran između penisa i mjehura.
Još jedna usporedba između muške prostate i ženske G točke je ta da se kod oboje može postići orgazam ako se stimuliraju. No, ima još sličnosti u muškoj i ženskoj anatomiji tog dijela tijela.
Regija koja se često opisuje kao G točka ima dvije manje strukture poznate kao Skeneove žlijezde. One proizvode malu količinu tekućine koja pomaže kod lubrikacije vagine, što G točku čini sličnoj muškoj prostati.
| Foto: 123RF
MOŽE POTKANUTI I ŽENSKU EJAKULACIJU -
Kod nekih žena stimulacija G točke može uzrokovati otpuštanje tekućine - kaže dr. Berman o fenomenu koji se naziva i ženskom ejakulacijom. Iako nije dokazano, neki stručnjaci misle da Skenove žlijezde imaju ulogu u tome. - Kod jačeg se pritiska na unutarnji zid vagine stvara pritisak i na tim žlijezdama - napisali su autori istraživanja objavljenog 2015. u časopisu Socioeffective Neuroscience and Psychology. Kažu kako to može rezultirati lučenjem tekućine koja je slična sjemenoj. Dodaju da dio te tekućine može biti i mala količina urina, a ultrazvuk je pokazao da se prilikom seksualnog odnosa mjehur može ponekad puniti.
| Foto: Dreamstime
MOŽETE DOBITI INJEKCIJU ZA VEĆI UŽITAK - Neki liječnici i plastični kirurzi nude injekcije, s kolagenom ili krvnom plazmom, koje će, tvrde, povećati G točku i učiniti je osjetljivijom na dodir te tako povećati zadovoljstvo. Ali za sada nema kliničkih ispitivanja koja pokazuju da te injekcije zaista nešto mijenjaju, kaže dr. Berman.
- Ne postoji dokaz da one stvarno djeluju, a moramo imati na umu i da je većina ljudi podložna sugestijama. Seksualna kemija uvelike ima veze s raspoloženjem pa ako te žene plaćaju tretman, naravno da i očekuju barem jak placebo efekt - zaključila je dr. Berman.
| Foto: 123RF
NEKE ŽENE KAŽU DA JE ORGAZAM ZBOG G TOČKE JAČI - O tome jesu li vaginalni i klitorisni orgazam stvarno različiti, mnogi iz svijeta medicine još diskutiraju. No, mnoge žene kažu da orgazmi koji uključuju G točku, kad su same ili s partnerom, jesu posebni, kaže dr. Komisaruk i objašnjava:
- Živci koji djeluju na seksualni užitak su drugačiji od živaca u zdjelici i vagini, pa ne čudi da su i orgazmi koje stimuliraju jedni ili drugi živci različiti, a i žene koje nemaju osjet u klitorisu mogu osjetiti vaginalni orgazam.
Ovaj je fenomen objavljen i u medicinskoj literaturi, a u studijama žene klitorisni orgazam opisuju kao 'lokaliziran, intenzivniji i fizički više zadovoljavajuć', dok vaginalni orgazam opisuju kao' jači i dulji' te kao psihičko zadovoljstvo u kojem sudjeluje cijelo tijelo.
| Foto: 123RF
MOŽETE DOŽIVJETI ORGAZAM I BEZ DOTICAJA G TOČKE -
Ako spadate među one žene koje ne mogu pronaći svoju G točku, dr. Berman savjetuje da same ili s partnerom nastavite istraživati svoje tijelo. Ipak, ističe da neće svaka žena osjetiti isto uzbuđenje zbog dodira oko vagine i napominje kako neće svaka naći točku koja je na dodir drugačija od ostalog tkiva.
Srećom, kaže, za žene postoje i drugi načini da dođe do orgazma te mnogo drugih erogenih zona po cijelom tijelu. Najviše žena orgazam postiže zbog podražaja klitorisa, pa je to dobro mjesto za početak.
No, ima i žena koje jako uzbuđuje, pa čak i mogu doživjeti vrhunac zbog dodira na bradavicama, usnama, ušima, vratu ili prstima.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA