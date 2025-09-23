Sve o G točki: Evo kako je naći i je li orgazam zbog nje snažniji

STUDIJE POTVRĐUJU DA G TOČKA POSTOJI - Ginekolog Adam Ostrzenski s Floride je 2012. objavio svoj rad u medicinskom časopisu The Journal of Sexual Medicine gdje napominje da je po prvi put identificirao G točku kao 'stvarnu, fizičku strukturu'. Do otkrića je došao dok je posmrtno radio na tijelu 83. godišnje starice, a opisao ju je kao 'dobro izraženu strukturu koja stoji uz vaginalni zid, osam milimetara dugačku, tri široku i četiri milimetara visoku'. No, drugi su liječnici i znanstvenici iznijeli svoje nepovjerenje, s obzirom na to da je točka locirana na mrtvoj ženi i nije se nikad pokazalo kako reagira kod seksualnog uzbuđenja. Ipak, 2014. su znanstvenici u medicinskom časopisu Clinical Anatomy. objavili rad u kojem tvrde da je 'Ostrzenski došao do zanimljivog otkrića u dokazivanju G točke te da bi mu se isto trebalo priznati, pogotovo jer vodi kliniku plastične i kozmetičke ginekologije gdje je jedan od zahvata koje nudi povećanje G točke'. | Foto: 123RF