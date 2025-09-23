Obavijesti

Sve o G točki: Evo kako je naći i je li orgazam zbog nje snažniji

Vjerojatno se za niti jednim dijelom ženskog tijela nije toliko tragalo i raspravljalo kao za G točkom. Neki ju stručnjaci opsuju kao 'područje s izraženijom osjetljivosti locirano unutar vagine', dok drugi još negiraju njeno postojanje
Young woman playing with her self
G točka je ime dobila po jednom od prvih liječnika koji ju je opisao medicinskoj literaturi, njemačkom znanstveniku i liječniku dr. Ernstu Gräfenbergu koji je proučavao ženske orgazme i razvio jedan od prvih intrauterinih uređaja (IUD). On je još 1950. godine pisao o 'erogenoj zoni koja s nalazi na unutarnjem dijelu vagine, uz mokraćnu cijevi', i da je 'taj dio lakše stimulirati prstom nego druge dijelove vagine'. U 80-ima G točka je dobila ime po njemu.
