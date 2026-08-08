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VEČER POD KROŠNJAMA

FOTO Zagrebački plesnjak za sve generacije: Ovdje plešu baš svi

Petkom navečer jedan od najljepših zagrebačkih parkova pretvara se u veliki plesni podij. Plesnjak na Zrinjevcu i ovog je ljeta okupio brojne Zagrepčane i posjetitelje željne dobre glazbe, plesa i druženja pod krošnjama stoljetnih platana
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Zagreb: Plesnjak na Zrinjevcu
U petak, 7. kolovoza, oko poznatog Glazbenog paviljona ponovno je zavladala vesela atmosfera. Posjetitelji su plesali, družili se i uživali u ljetnoj večeri u samom srcu grada, dok su neki svoje prve plesne korake učili upravo na Zrinjevcu. | Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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U petak, 7. kolovoza, oko poznatog Glazbenog paviljona ponovno je zavladala vesela atmosfera. Posjetitelji su plesali, družili se i uživali u ljetnoj večeri u samom srcu grada, dok su neki svoje prve plesne korake učili upravo na Zrinjevcu. | Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Komentari 3

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