FOTO Zagrebački plesnjak za sve generacije: Ovdje plešu baš svi

Na plesni podij mogu stati svi – od onih koji već dobro poznaju plesne korake do potpunih početnika koji se samo žele prepustiti glazbi. Upravo zbog toga Zrinjevac tijekom plesnih večeri postaje mjesto susreta različitih generacija, a nije rijetkost vidjeti parove koji zaplešu nekoliko koraka, prolaznike koji zastanu poslušati koncert ili posjetitelje koji večer provedu na klupama uz glazbu. | Foto: Emica Elvedji /PIXSELL