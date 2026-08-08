FOTO Zagrebački plesnjak za sve generacije: Ovdje plešu baš svi

Petkom navečer jedan od najljepših zagrebačkih parkova pretvara se u veliki plesni podij. Plesnjak na Zrinjevcu i ovog je ljeta okupio brojne Zagrepčane i posjetitelje željne dobre glazbe, plesa i druženja pod krošnjama stoljetnih platana
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U petak, 7. kolovoza, oko poznatog Glazbenog paviljona ponovno je zavladala vesela atmosfera. Posjetitelji su plesali, družili se i uživali u ljetnoj večeri u samom srcu grada, dok su neki svoje prve plesne korake učili upravo na Zrinjevcu.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
U petak, 7. kolovoza, oko poznatog Glazbenog paviljona ponovno je zavladala vesela atmosfera. Posjetitelji su plesali, družili se i uživali u ljetnoj večeri u samom srcu grada, dok su neki svoje prve plesne korake učili upravo na Zrinjevcu.
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
U petak, 7. kolovoza, oko poznatog Glazbenog paviljona ponovno je zavladala vesela atmosfera. Posjetitelji su plesali, družili se i uživali u ljetnoj večeri u samom srcu grada, dok su neki svoje prve plesne korake učili upravo na Zrinjevcu.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Program je započeo plesnom radionicom jivea, koja se održavala od 18 do 19 sati, a večer je nastavljena koncertom Siniše Radana - 'Garden Partyja' od 20 sati. Plesne radionice vodi 'Plesni centar Zagreb by Nicolas', a tijekom ljeta posjetitelji mogu isprobati različite plesove, među kojima su rumba, tango, salsa, bachata, engleski i bečki valcer.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Plesnjak na Zrinjevcu zamišljen je kao svojevrsni povratak u vrijeme kada su gradski plesnjaci bili jedno od omiljenih mjesta susreta i večernjeg izlaska. Posebnu kulisu cijelom događaju daje Glazbeni paviljon, jedan od prepoznatljivih simbola Zagreba još od 1891. godine.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Na plesni podij mogu stati svi – od onih koji već dobro poznaju plesne korake do potpunih početnika koji se samo žele prepustiti glazbi. Upravo zbog toga Zrinjevac tijekom plesnih večeri postaje mjesto susreta različitih generacija, a nije rijetkost vidjeti parove koji zaplešu nekoliko koraka, prolaznike koji zastanu poslušati koncert ili posjetitelje koji večer provedu na klupama uz glazbu.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Program se tijekom kolovoza nastavlja petkom i subotom. Nakon jivea, na rasporedu su rumba, cha-cha-cha, tango, salsa, bachata te engleski i bečki valcer, uz koncerte različitih domaćih izvođača.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Ulaz na programe je besplatan, pa za dobru ljetnu večer u centru Zagreba nije potrebno mnogo – dobra volja, udobne cipele i možda partner za ples.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL