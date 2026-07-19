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BIJEG U PRIRODU

FOTO Zagrepčani pobjegli od gradske vrućine: Sunčani dan proveli na Sljemenu

Brojni Zagrepčani odlučili su sunčanu nedjelju provesti na Sljemenu, gdje su temperature bile osjetno ugodnije nego u gradu. Umjesto vrelih ulica i gradske gužve, odabrali su šetnju prirodom, svježiji zrak i odmor u hladu Medvednice
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Zagreb: Šetnja po Sljemenu
Na Sljemenu su se mogli vidjeti šetači i obitelji s djecom koji su iskoristili lijepo vrijeme za boravak na otvorenom. | Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Na Sljemenu su se mogli vidjeti šetači i obitelji s djecom koji su iskoristili lijepo vrijeme za boravak na otvorenom. | Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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