FOTO Zagrepčani pobjegli od gradske vrućine: Sunčani dan proveli na Sljemenu

Brojni Zagrepčani odlučili su sunčanu nedjelju provesti na Sljemenu, gdje su temperature bile osjetno ugodnije nego u gradu. Umjesto vrelih ulica i gradske gužve, odabrali su šetnju prirodom, svježiji zrak i odmor u hladu Medvednice
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Na Sljemenu su se mogli vidjeti šetači i obitelji s djecom koji su iskoristili lijepo vrijeme za boravak na otvorenom.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Na Sljemenu su se mogli vidjeti šetači i obitelji s djecom koji su iskoristili lijepo vrijeme za boravak na otvorenom. |
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Na Sljemenu su se mogli vidjeti šetači i obitelji s djecom koji su iskoristili lijepo vrijeme za boravak na otvorenom.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Dok su u nižim dijelovima Zagreba vladale visoke temperature, na planini je bilo znatno ugodnije. Mnogi su zato upravo Sljeme odabrali kao idealno mjesto za bijeg od ljetne vrućine i gradske vreve.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Posebno je bila popularna vožnja žičarom, kojom su posjetitelji stigli do vrha bez napornog uspona.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
U galeriji pogledajte kako su Zagrepčani proveli sunčanu nedjelju na Sljemenu.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL