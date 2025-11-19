FOTO Zanosna kolegica: Biste li dijelili ured s ovom ljepoticom?

Ova influencerica, koju publika poznaje kao ultimativni 'office crush', izgradila je cijeli digitalni identitet na uredskim scenama, flertu i estetski dotjeranim poslovnim kombinacijama
Na prvi pogled djeluje kao zgodna kolegica iz susjednog odjela, ona koja ti se nasmiješi na hodniku, slučajno dotakne rame dok prolazi pored stola i uvijek miriše na skupi parfem. No njezina priča ide puno dalje od maštarije.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Marie Dee nije samo lice s Instagrama. Ona je poduzetnica koja je svoj online brend pretvorila u posao od šesteroznamenkastih iznosa i s vremenom izgradila tim ljudi koji joj pomažu u kreiranju sadržaja.
| Foto: Instagram
Dok većina influencera ovisi o jednoj platformi, Marie je prisutna posvuda, gdje se svrstala među najuspješnije kreatorice sadržaja.
| Foto: Instagram
Uspjela je spojiti izazovan sadržaj s poslovnom estetikom i pritom ostati dovoljno “pristojna” da ostane viralna i među onima koji ne vole eksplicitnost.
| Foto: Instagram
Ono što je čini posebno zanimljivom jest kontrast: iza glamuroznih scena i zavodljivih videa stoji žena koja je ujedno i majka te supruga.
| Foto: Instagram
Njezin muž joj često pomaže snimati videe, a obiteljski život nije nešto što skriva, dapače, dio je njezina brenda. Time ruši stereotip da žena mora biti ili obiteljski orijentirana ili seksualno samouvjerena, ona je oboje.
| Foto: Instagram
Marie Dee nije samo kolegica koju priželjkuješ, ona je primjer kako se fantazija pretvara u brend, a brend u uspjeh.
| Foto: Instagram
