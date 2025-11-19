Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SVI SU LUDI ZA NJOM!

FOTO Zanosna kolegica: Biste li dijelili ured s ovom ljepoticom?

Ova influencerica, koju publika poznaje kao ultimativni 'office crush', izgradila je cijeli digitalni identitet na uredskim scenama, flertu i estetski dotjeranim poslovnim kombinacijama
FOTO Zanosna kolegica: Biste li dijelili ured s ovom ljepoticom?
Na prvi pogled djeluje kao zgodna kolegica iz susjednog odjela, ona koja ti se nasmiješi na hodniku, slučajno dotakne rame dok prolazi pored stola i uvijek miriše na skupi parfem. No njezina priča ide puno dalje od maštarije. | Foto: Instagram
1/46
Na prvi pogled djeluje kao zgodna kolegica iz susjednog odjela, ona koja ti se nasmiješi na hodniku, slučajno dotakne rame dok prolazi pored stola i uvijek miriše na skupi parfem. No njezina priča ide puno dalje od maštarije. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025