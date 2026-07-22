FOTO Zavirite u raskošan vrt Pamele Anderson: Evo što sve raste u ovoj zelenoj oazi

Pamela Anderson danas živi potpuno drugačijim životom od onoga po kojem je javnost pamti iz devedesetih. Holivudsku vrevu zamijenila je obiteljskim imanjem na kanadskom otoku Vancouver, gdje je stvorila raskošnu zelenu oazu. U njezinu vrtu rastu ruže, suncokreti, jagode, rajčice, jabuke i brojne druge biljke
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PAMELA ANDERSON PRONAŠLA JE MIR U PRIRODI. Dugi niz godina bila je simbol holivudskog glamura, crvenih tepiha i raskošnog života, no Pamela Anderson danas uživa u znatno mirnijoj svakodnevici. Život u Los Angelesu zamijenila je boravkom u prirodi, daleko od kamera i gradske vreve.
| Foto: Instagram/pamelaanderson
PAMELA ANDERSON PRONAŠLA JE MIR U PRIRODI. Dugi niz godina bila je simbol holivudskog glamura, crvenih tepiha i raskošnog života, no Pamela Anderson danas uživa u znatno mirnijoj svakodnevici. Život u Los Angelesu zamijenila je boravkom u prirodi, daleko od kamera i gradske vreve.
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Foto: Instagram/pamelaanderson
PAMELA ANDERSON PRONAŠLA JE MIR U PRIRODI. Dugi niz godina bila je simbol holivudskog glamura, crvenih tepiha i raskošnog života, no Pamela Anderson danas uživa u znatno mirnijoj svakodnevici. Život u Los Angelesu zamijenila je boravkom u prirodi, daleko od kamera i gradske vreve.
| Foto: Instagram/pamelaanderson
Pamela se 2020. godine vratila na imanje svojih bake i djeda na otoku Vancouver u Kanadi. Odlučila ga je obnoviti, sačuvati njegovu povijest i pretvoriti ga u mjesto na kojem može živjeti jednostavnije i povezanije s prirodom.
| Foto: Instagram/pamelaanderson
Vratila se na obiteljsko imanje. Pamela se 2020. godine vratila na imanje svojih bake i djeda na otoku Vancouver u Kanadi. Odlučila ga je obnoviti, sačuvati njegovu povijest i pretvoriti ga u mjesto na kojem može živjeti jednostavnije i povezanije s prirodom.
| Foto: Instagram/pamelaanderson
Prostrano imanje nazvano je Arcady, što označava mirno i idilično mjesto u prirodi. Prostire se na približno sedam hektara uz obalu oceana, a okružuju ga šume, divlja vegetacija i krajolik karakterističan za zapadnu obalu Kanade.
| Foto: Instagram/pamelaanderson
Umjesto strogo podrezanih živica i besprijekornih travnjaka, Pamela je željela vrt koji izgleda prirodno, romantično i pomalo divlje. Biljke rastu slobodno, a cijelim prostorom prevladava opuštena atmosfera daleko od tipičnog luksuza domova slavnih osoba.
Glumica je ispričala da ju je vrtlarstvo počelo zanimati kada je shvatila da u vlastitom dvorištu može ubrati kupine s grma ili jabuku sa stabla. Taj jednostavan trenutak potaknuo ju je da više uči o uzgoju hrane i zamisli život kakav danas vodi.
| Foto: Instagram/pamelaanderson
Na njezinu imanju mogu se pronaći brojne jestive biljke, uključujući jagode, kupine, jabuke i različite vrste povrća. Posebno voli uzgajati starinske sorte rajčica, poznate kao heirloom rajčice, koje cijeni zbog njihova bogatog okusa i raznolikih oblika.
Među cvijećem koje raste u njezinu vrtu posebno se ističu raskošne ruže Yves Piaget. Poznate su po velikim, bogatim cvjetovima i intenzivnom mirisu, zbog čega se savršeno uklapaju u romantičnu i pomalo mističnu atmosferu njezina imanja.
| Foto: Instagram/pamelaanderson
Pamela uzgaja i šipak koji pažljivo bere te od njega izrađuje domaće ulje za njegu lica. Prirodna kozmetika postala je dio njezine svakodnevice, baš kao i odluka da se u javnosti sve češće pojavljuje bez šminke.
Rad sa zemljom za glumicu predstavlja način opuštanja i pronalaska unutarnje ravnoteže. Istaknula je da je boravak u vrtu, hodanje bosih nogu i dodir s prirodom podsjećaju na ono što doista jesmo. Biljke koje uzgaja ne služe joj samo za prehranu ili njegu, već utječu i na njezin pogled na život. Pamela se ne pridržava strogih pravila vrtlarenja, nego prostor uređuje intuitivno, dopuštajući prirodi da oblikuje konačan izgled.
| Foto: Instagram/pamelaanderson
Nekadašnja zvijezda serije „Spasilačka služba“ danas se sve više okreće kuhanju, vrtlarenju i boravku uz ocean. Njezin vrt tako nije samo lijepa kulisa, nego simbol velike osobne promjene i povratka vlastitim korijenima. Pamela je na društvenim mrežama objavila rijedak pogled na svoj vrt i pratiteljima pokazala kako izgledaju njezina jutra u zelenilu. Snimka je izazvala brojne pozitivne reakcije, a mnogi su priznali da ih je oduševio njezin mirniji i prirodniji način života.
| Foto: Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson
Foto Instagram/pamelaanderson