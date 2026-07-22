FOTO Zavirite u raskošan vrt Pamele Anderson: Evo što sve raste u ovoj zelenoj oazi

Pamela uzgaja i šipak koji pažljivo bere te od njega izrađuje domaće ulje za njegu lica. Prirodna kozmetika postala je dio njezine svakodnevice, baš kao i odluka da se u javnosti sve češće pojavljuje bez šminke. Rad sa zemljom za glumicu predstavlja način opuštanja i pronalaska unutarnje ravnoteže. Istaknula je da je boravak u vrtu, hodanje bosih nogu i dodir s prirodom podsjećaju na ono što doista jesmo. Biljke koje uzgaja ne služe joj samo za prehranu ili njegu, već utječu i na njezin pogled na život. Pamela se ne pridržava strogih pravila vrtlarenja, nego prostor uređuje intuitivno, dopuštajući prirodi da oblikuje konačan izgled. | Foto: Instagram/pamelaanderson