Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POVRATAK PRIRODI

FOTO Zavirite u raskošan vrt Pamele Anderson: Evo što sve raste u ovoj zelenoj oazi

Pamela Anderson danas živi potpuno drugačijim životom od onoga po kojem je javnost pamti iz devedesetih. Holivudsku vrevu zamijenila je obiteljskim imanjem na kanadskom otoku Vancouver, gdje je stvorila raskošnu zelenu oazu. U njezinu vrtu rastu ruže, suncokreti, jagode, rajčice, jabuke i brojne druge biljke
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Zavirite u raskošan vrt Pamele Anderson: Evo što sve raste u ovoj zelenoj oazi
PAMELA ANDERSON PRONAŠLA JE MIR U PRIRODI. Dugi niz godina bila je simbol holivudskog glamura, crvenih tepiha i raskošnog života, no Pamela Anderson danas uživa u znatno mirnijoj svakodnevici. Život u Los Angelesu zamijenila je boravkom u prirodi, daleko od kamera i gradske vreve. | Foto: Instagram/pamelaanderson
1/36
PAMELA ANDERSON PRONAŠLA JE MIR U PRIRODI. Dugi niz godina bila je simbol holivudskog glamura, crvenih tepiha i raskošnog života, no Pamela Anderson danas uživa u znatno mirnijoj svakodnevici. Život u Los Angelesu zamijenila je boravkom u prirodi, daleko od kamera i gradske vreve. | Foto: Instagram/pamelaanderson
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026