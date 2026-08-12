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FOTO Zazveckali srpovi, odjeknula kopita: U Bakotama oživjeli stare običaje

U Bakotama kraj Zagvozda ponovno su zazveckali srpovi, a starim kamenim guvnom odjeknuo je topot konjskih kopita. Mještani su još jednom oživjeli prizore koji su prije pedesetak i više godina bili svakodnevica zabiokovskih sela te pokazali mlađim generacijama kako se nekada vršilo žito
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Zagvozd: Vršidba žita na starinski način
Za očuvanje starih običaja već se godinama brinu stanovnici Bakota okupljeni u Udrugu Vitrenik sv. Ante. Njihov je cilj sačuvati tradiciju, običaje i način života koji polako nestaju zajedno sa stanovništvom ovoga kraja. | Foto: Ivana ivanovic/PIXSELL
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Za očuvanje starih običaja već se godinama brinu stanovnici Bakota okupljeni u Udrugu Vitrenik sv. Ante. Njihov je cilj sačuvati tradiciju, običaje i način života koji polako nestaju zajedno sa stanovništvom ovoga kraja. | Foto: Ivana ivanovic/PIXSELL
Komentari 0

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