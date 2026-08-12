FOTO Zazveckali srpovi, odjeknula kopita: U Bakotama oživjeli stare običaje

Tek nakon toga pšenica bi bila spremna za žrvnjeve. Zorom su žene mljele žito kako bi od dobivenog brašna pekle kruh na kominu. Tomo Bakota kaže kako se upravo tih prizora i danas najživlje sjeća. – Plamen vatre na kominu i miris domaćega kruha dok bi ga mater rukom lomila i nama djeci davala i danas osjećam. To su slike koje se ne mogu zaboraviti – prisjetio se. | Foto: Ivana ivanovic/PIXSELL