FOTO Zbog njezine figure mnogi ostaju bez riječi: Evo zašto Ashley privlači toliko pažnje

Ashley Nocera pažnju privlači isklesanom figurom i velikom predanošću fitnessu. Godinama trenira i natječe se, a na društvenim mrežama često pokazuje svoju zavidnu formu i aktivan životni stil
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Ashley Nocera već je kao vrlo mlada privukla pažnju svojim isklesanim tijelom i karijerom fitness modela. S treninzima je počela još kao tinejdžerica, a s 18 godina ozbiljno se posvetila izgradnji mišića i snage.
| Foto: Instagram/ashleynocera
Ashley Nocera već je kao vrlo mlada privukla pažnju svojim isklesanim tijelom i karijerom fitness modela. S treninzima je počela još kao tinejdžerica, a s 18 godina ozbiljno se posvetila izgradnji mišića i snage. |
Foto: Instagram/ashleynocera
Ashley Nocera već je kao vrlo mlada privukla pažnju svojim isklesanim tijelom i karijerom fitness modela. S treninzima je počela još kao tinejdžerica, a s 18 godina ozbiljno se posvetila izgradnji mišića i snage.
| Foto: Instagram/ashleynocera
Na svoje prvo bikini natjecanje izašla je 2014. godine i odmah osvojila prvo mjesto, čime je stekla i profesionalni status. Taj joj je uspjeh otvorio vrata ozbiljnijoj fitness karijeri.
| Foto: Instagram/ashleynocera
Iako je poznata po vitkoj i izrazito mišićavoj figuri, Nocera može podići i ozbiljne težine. Jednom je uspjela napraviti čučanj sa 136 kilograma, dok je tada težila oko 48 kilograma.
| Foto: Instagram/ashleynocera
Njezin trening uključuje čučnjeve, mrtva dizanja, iskorake i brojne vježbe za noge i stražnjicu. Kondiciju dodatno održava aktivnostima poput plivanja i planinarenja.
| Foto: Instagram/ashleynocera
Na društvenim mrežama često pokazuje svoju zavidnu formu, ali i svakodnevni život. U jednom videu čak je čišćenje kuće pretvorila u svojevrsni trening, koristeći utege i druge predmete kao dio vježbanja.
| Foto: Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera
Foto Instagram/ashleynocera