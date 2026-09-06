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NEVJEROJATNO SEKSI

FOTO Zbog njezine figure mnogi ostaju bez riječi: Evo zašto Ashley privlači toliko pažnje

Ashley Nocera pažnju privlači isklesanom figurom i velikom predanošću fitnessu. Godinama trenira i natječe se, a na društvenim mrežama često pokazuje svoju zavidnu formu i aktivan životni stil
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FOTO Zbog njezine figure mnogi ostaju bez riječi: Evo zašto Ashley privlači toliko pažnje
Ashley Nocera već je kao vrlo mlada privukla pažnju svojim isklesanim tijelom i karijerom fitness modela. S treninzima je počela još kao tinejdžerica, a s 18 godina ozbiljno se posvetila izgradnji mišića i snage. | Foto: Instagram/ashleynocera
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Ashley Nocera već je kao vrlo mlada privukla pažnju svojim isklesanim tijelom i karijerom fitness modela. S treninzima je počela još kao tinejdžerica, a s 18 godina ozbiljno se posvetila izgradnji mišića i snage. | Foto: Instagram/ashleynocera
Komentari 2

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