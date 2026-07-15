FOTO Zbog ove trgovine obitelji putuju stotinama kilometara: Razlog će vas raznježiti

Posebno ju je dirnulo ono što je doznala tek nakon otvaranja. - Naime, mnogi Zagrepčani ispričali su nam kako je u našem glavnom gradu prije dvadesetak godina u sklopu Turbolimača postojao sličan koncept pod nazivom "Budi moj medo". Djeca koja su tada izrađivala svoje plišance danas su odrasli ljudi i sada kod nas dolaze u Opatiju samo zbog nas, tj. kako bi svojoj djeci priuštili isti onaj osjećaj koji i sami pamte iz djetinjstva. To nas je baš ganulo. Nismo ni znali za tu priču dok nam ljudi nisu počeli pričati svoja sjećanja. Lijepo je vidjeti kako sada stvaraju nove uspomene sa svojom djecom - otkriva Snježanin suprug Igor. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL