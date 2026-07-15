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FOTO Zbog ove trgovine obitelji putuju stotinama kilometara: Razlog će vas raznježiti

U Opatiji je otvorena jedinstvena 'Make a Bear' trgovina gdje djeca sama biraju i pune svog omiljenog plišanog prijatelja - uz to dobije i srce, ime te rodni list
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24sata Opatija: Trgovina Miss Bear & Co za vlastoručnu izradu plišanaca
Prva hrvatska "Make a Bear" trgovina otvorena je prije dva mjeseca, a zbog jedinstvenog doživljaja u Opatiju dolaze obitelji iz cijele Hrvatske, susjednih zemalja i brojni strani gosti. Ondje se ne kupuje igračka već ondje nastaje uspomena. Prije nego što plišani medo dobije svoj prvi zagrljaj, mora dobiti srce. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Prva hrvatska "Make a Bear" trgovina otvorena je prije dva mjeseca, a zbog jedinstvenog doživljaja u Opatiju dolaze obitelji iz cijele Hrvatske, susjednih zemalja i brojni strani gosti. Ondje se ne kupuje igračka već ondje nastaje uspomena. Prije nego što plišani medo dobije svoj prvi zagrljaj, mora dobiti srce. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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