FOTO Zbog ove trgovine obitelji putuju stotinama kilometara: Razlog će vas raznježiti

U Opatiji je otvorena jedinstvena 'Make a Bear' trgovina gdje djeca sama biraju i pune svog omiljenog plišanog prijatelja - uz to dobije i srce, ime te rodni list
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Prva hrvatska "Make a Bear" trgovina otvorena je prije dva mjeseca, a zbog jedinstvenog doživljaja u Opatiju dolaze obitelji iz cijele Hrvatske, susjednih zemalja i brojni strani gosti. Ondje se ne kupuje igračka već ondje nastaje uspomena. Prije nego što plišani medo dobije svoj prvi zagrljaj, mora dobiti srce.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Prva hrvatska "Make a Bear" trgovina otvorena je prije dva mjeseca, a zbog jedinstvenog doživljaja u Opatiju dolaze obitelji iz cijele Hrvatske, susjednih zemalja i brojni strani gosti. Ondje se ne kupuje igračka već ondje nastaje uspomena. Prije nego što plišani medo dobije svoj prvi zagrljaj, mora dobiti srce.
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Prva hrvatska "Make a Bear" trgovina otvorena je prije dva mjeseca, a zbog jedinstvenog doživljaja u Opatiju dolaze obitelji iz cijele Hrvatske, susjednih zemalja i brojni strani gosti. Ondje se ne kupuje igračka već ondje nastaje uspomena. Prije nego što plišani medo dobije svoj prvi zagrljaj, mora dobiti srce.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Malo, mekano i zagrijano. Dijete ga primi u dlanove, zatvori oči, zaželi želju, poljubi ga i tek tada ono završava u plišancu koji će za nekoliko minuta postati njegov najbolji prijatelj. Nema žurbe ni gotovih igračaka skinutih s police. U opatijskoj trgovini Mis's Bear & Co svaki plišanac nastaje polako, korak po korak, uz dječji smijeh, uzbuđenje i roditelje koji vrlo često, sasvim neočekivano, i sami na trenutak ponovno postanu djeca.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Umjesto klasične kupnje, gosti prolaze cijeli proces stvaranja svog plišanog prijatelja. Od prvog odabira do posljednjeg zagrljaja. Na kraju kući ne nose samo igračku, nego uspomenu kojoj su sami dali srce, ime i priču.Sve je počelo u Las Vegasu, na obiteljskom putovanju, gdje se jedna odrasla žena ponovno osjećala kao djevojčica.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
- Kad sam ušla u takvu trgovinu u Vegasu, osjećala sam se kao da ponovno imam pet godina. Doslovno me katapultirala u najljepše uspomene iz djetinjstva. Pomislila sam kako bi bilo prekrasno da i drugi mogu doživjeti taj osjećaj - prisjeća se vlasnica Snježana Božić. Po povratku kući s obitelji odlučila je tu ideju pretvoriti u stvarnost i otvoriti prvu hrvatsku "Make a Bear" trgovinu.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Ime Miss Bear & Co također krije obiteljsku priču. Nastalo je spajanjem imena kćerkice Mije, supruga Igora i Snježane, pa upravo zato nosi pomalo neobičan engleski pravopis.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
- Željeli smo stvoriti mjesto gdje neće biti važno samo što će ljudi ponijeti kući, nego kako će se pritom osjećati. Da djeca vlastitim rukama stvore svog plišanog prijatelja i jednog dana ga pogledaju kao uspomenu na lijep trenutak i doživljaj, a ne samo kao još jednu igračku - kaže Snježana.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Sve počinje odabirom. A upravo je to mnogima i najteži dio. Dok neka djeca već s vrata znaju kojeg će plišanca ponijeti kući, druga dugo obilaze police, grle jednog pa drugog medu premišljajući tko će postati njihov novi prijatelj. Kada slatke dvojbe odluke napokon padnu, novi prijatelj odlazi na punjenje mekanom vatom iz stroja koji mnoge podsjeća na aparat za izradu šećerne vune.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
No, najposebniji trenutak tek slijedi.
Prije nego što plišanac bude zatvoren, u njega se umeće zagrijano srce. Dijete ga primi u ruke, zatvori oči, zamisli želju, poljubi i tek tada ono postaje dio njegova novog prijatelja. Nakon toga bira se miris, po želji se može dodati srce koje kuca ili snimiti kratka glasovna poruka poput "Volim te", "Ti si moj najbolji prijatelj" ili "Laku noć". Slijedi odabir odjeće, obuće i modnih dodataka, a na samom kraju plišanac dobiva vlastiti rodni list s imenom i datumom "rođenja".
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Svi su dodaci potpuno opcionalni i mogu se odabrati odmah ili tijekom nekog budućeg posjeta, a svi materijali od kojih su izrađeni plišanci hipoalergenični su.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
- Ljudi nas često pitaju možemo li im plišanca poslati poštom. Naravno da možemo, ali to jednostavno nije isto. Bit cijele priče nije plišanac nego iskustvo. Tko jednom dođe i prođe cijeli taj ritual, odmah shvati zašto je poseban - govori Snježana.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Iako je trgovina otvorena tek prije dva mjeseca, u nju svakodnevno dolaze obitelji iz svih krajeva Hrvatske, susjednih zemalja, ali i brojni strani gosti koji žele kući ponijeti uspomenu nastalu vlastitim rukama. No, najveće iznenađenje vlasnicima nisu bila djeca.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
- Kao što sam se ja osjećala u Las Vegasu, tako danas gledam roditelje kod nas. Uđu kako bi pratili djecu, a onda i sami biraju odjeću za plišanca, smišljaju mu ime i jednako uživaju u svakom koraku. Na nekoliko minuta ponovno postanu djeca. To je prekrasan osjećaj - ističe.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Posebno ju je dirnulo ono što je doznala tek nakon otvaranja.
- Naime, mnogi Zagrepčani ispričali su nam kako je u našem glavnom gradu prije dvadesetak godina u sklopu Turbolimača postojao sličan koncept pod nazivom "Budi moj medo". Djeca koja su tada izrađivala svoje plišance danas su odrasli ljudi i sada kod nas dolaze u Opatiju samo zbog nas, tj. kako bi svojoj djeci priuštili isti onaj osjećaj koji i sami pamte iz djetinjstva. To nas je baš ganulo. Nismo ni znali za tu priču dok nam ljudi nisu počeli pričati svoja sjećanja. Lijepo je vidjeti kako sada stvaraju nove uspomene sa svojom djecom - otkriva Snježanin suprug Igor.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Da plišanac često postane puno više od igračke, potvrđuju i roditelji.
- Jedna mama mi je rekla da njezi sin, otkad je napravio svog plišanca, više nema potrebu buditi je niti spavati s njom, nego s plišancem. Takve priče stvarno ostanu u srcu - kaže Snježana.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Najljepše joj je, kaže, gledati djecu kako nasmijanog lica izlaze iz trgovine.
- Grle svog plišanca kao da se poznaju cijeli život. Svatko odlazi s osmijehom, a to nam je najveća zadovoljština - priznaje.
Možda upravo zato mnogi kažu da se u ovoj maloj opatijskoj trgovini ne izrađuju samo plišanci. Ondje nastaju prijateljstva, uspomene i one sitnice koje djeca pamte godinama, a odrasle barem na trenutak vrate u vrijeme kada je za sreću bio dovoljan jedan mekani medo i puno mašte.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL