FOTO Žene u 50-ima biraju ove frizure kada žele redefinirati stil

KOSA S TUPIM RUBOM DO BRADE. Ova hrabra frizura s čistim linijama i preciznim rubovima odiše samopouzdanjem i modernim izgledom. Tupi rub do razine brade stvara snažnu siluetu i odlično pristaje ravnoj ili lagano valovitoj kosi. Jednaka duljina daje dojam gušće i punije kose. Stiliziranje je jednostavno uz peglu za kosu ili kremu za zaglađivanje kako bi frizura ostala uredna. Ovaj stil ističe vrat i uši, savršen je za nošenje upečatljivih naušnica, a redovito šišanje održava oštre rubove i sprječava ispucale vrhove. | Foto: PROFIMEDIA