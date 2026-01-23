FOTO Žene u 50-ima biraju ove frizure kada žele redefinirati stil

Žene u 50-ima sve češće koriste frizuru kao način da osvježe izgled i naglase svoju osobnost. U ovoj životnoj fazi stil se ne bira zbog trendova, već zbog osjećaja samopouzdanja, praktičnosti i elegancije
Prava frizura može ublažiti crte lica, naglasiti prirodnu ljepotu i dati do znanja da vodite brigu o sebi. Mnoge žene tada biraju frizure koje su lake za održavanje, ali i dovoljno efektne za različite prilike. U nastavku pogledajte frizure kojima možete redifinirati svoj izgled.
ELEGANTNI BOB DO RAMENA. Bob dužine do ramena klasičan je i jednostavan za stiliziranje. Rame uokviruje lice i odgovara gotovo svakoj teksturi kose, od ravne do valovite. Suptilni slojevi dodaju pokret i sprječavaju da frizura izgleda dosadno. Može se nositi ravno za uredski izgled ili s blagim kovrčama za večernje prilike. Održavanje je jednostavno uz šišanje svaka 6 do 8 tjedana.
PIXIE FRIZURA S TEKSTUROM. Kratka kosa oslobađa i štedi vrijeme pri stiliziranju. Teksturirana pixie daje mladenačku energiju i naglašava crte lica.
Slojevi dodaju dimenziju i sprječavaju da frizura izgleda preoštro. Stiliziranje traje samo nekoliko minuta uz malo pjene ili spreja za teksturu. Ova frizura savršena je za aktivan životni stil i tople krajeve, a redovito šišanje održava oblik svježim i urednim.
MEKI SLOJEVITI LOB. Lob je duži od boba, ali kraći od tradicionalne duge kose, i idealan je za žene koje traže ravnotežu.
Meki slojevi daju kosi pokret i volumen bez gubitka duljine. Ovaj kroj lijepo pristaje okruglim, ovalnim i kvadratnim oblicima lica. Može se staviti iza ušiju za ležeran izgled ili stilizirati ravno za formalne prilike. Dodavanje pramenova dodatno naglašava slojeve i daje kosi dubinu, a sušenje okruglom četkom stvara volumen koji traje cijeli dan.
KOSA SREDNJE DULJINE S DIJAGONALNIM ŠIŠKAMA. Šiške s bočne strane mogu odmah osvježiti izgled i posebno laskaju zrelom licu. Ublažuju linije čela i naglašavaju oči na suptilan i elegantan način. Kosa srednje duljine pruža puno opcija stiliziranja, od ravnog izgleda do laganih kovrča. Kut šiški stvara vizualni interes bez da preplavi crte lica. Redovito podrezivanje održava savršenu duljinu i kombinacija izgleda svježe, mladenački i sofisticirano.
KOSA S TUPIM RUBOM DO BRADE. Ova hrabra frizura s čistim linijama i preciznim rubovima odiše samopouzdanjem i modernim izgledom.
Tupi rub do razine brade stvara snažnu siluetu i odlično pristaje ravnoj ili lagano valovitoj kosi.
Jednaka duljina daje dojam gušće i punije kose.
Stiliziranje je jednostavno uz peglu za kosu ili kremu za zaglađivanje kako bi frizura ostala uredna.
Ovaj stil ističe vrat i uši, savršen je za nošenje upečatljivih naušnica, a redovito šišanje održava oštre rubove i sprječava ispucale vrhove.
KOSA S BUJNIM KOVRČAMA DO RAMENA. Kovrčava kosa prirodno daje energiju i pokret te čini da izgledate živahno. Kovrče do ramena pružaju savršen okvir za isticanje teksture, a kosa ostaje upravljiva i moderna. Proizvodi za naglašavanje kovrča definiraju pramenove i smanjuju frizz tijekom dana.
Posebno krojeni slojevi sprječavaju da donji dio kose izgleda težak ili trokutasto. Ova frizura lako se prilagođava i ležernim i svečanim prilikama, a redoviti tretmani čuvaju kovrče sjajnima i zdravima.
ASIMETRIČNI BOB S DUŽIM PREDNJIM PRAMENOVIMA. Pruža umjetnički šarm bez pretjerivanja i idealan je za žene koje žele nešto drugačije. Duži prednji pramenovi vizualno izdužuju lice, dok kraći stražnji dodaje dimenziju i zanimljivost.
Ovaj stil posebno dobro pristaje tankoj kosi jer stvara dojam volumena.
Stiliziranje može biti jednostavno – sušenje prstima za ležeran izgled ili peglom za glatku završnicu.
Redovito oblikovanje održava asimetriju svježom i elegantnom, izražavajući kreativnu stranu bez gubitka sofisticiranosti.
KLASIČNI FRANCUSKI TWIST. Francuski twist je bezvremenski elegantan način podizanja kose koji nikad ne izlazi iz mode.
Savršen je za vjenčanja, gala događaje i druge svečane prilike koje zahtijevaju sofisticiran izgled. Ova frizura drži kosu dalje od lica i vrata, što je i praktično i vizualno privlačno. Može se ukrasiti ukrasnim ukosnicama ili ostaviti jednostavnim za suptilnu eleganciju. Uz malo prakse i prava pomagala, lako je postići savršen twist koji traje cijelu večer.
