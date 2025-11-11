Obavijesti

SKRIVENI KUTAK NA 'KROVU GRADA'

FOTO Zoran je na krovu zgrade u Zagrebu napravio zelenu oazu: 'Tu sadimo biljke, družimo se...'

Na vrhu osmerokatnice Zoran Pavlov i njegovi susjedi na zagrebačkoj Sigečici okupljaju se u zeleninu, druže se i piju kave. Sade krumpir, rajčicu, peršin
Zagreb: Zoran Pavlov na vrhu nebodera ima vrt
Zoranov vrt nalazi se na vrhu zgrade od osam katova, okružen stambenim i poslovnim neboderima u zagrebačkom naselju Sigečica, tako da se gospodin Zoran Pavlov zapravo sa sedmog kata penje u vrt. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
