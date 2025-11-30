Obavijesti

FOTO Zrinjevac zablistao uz tisuće lampica - Tomašević se popeo na podij pa zapjevao

Jučerašnji advent obilježilo je paljenje prve svijeće na Manduševcu na Trgu bana Josipa Jelačića. Time je službeno otvoren ovogodišnji zagrebački Advent, a na Zrinjevcu je gradonačelnik Zagreba upalio lampice što je zaključilo kraj priprema
Paljenje boži?nih lampica na Zrinjevcu
Jučerašnji dan obilježilo je otvaranje ovogodišnjeg zagrebačkog Adventa, a prizor koji je posebno oduševio sveprisutne bilo je paljenje lampica na Zrinjevcu. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
