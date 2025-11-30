FOTO Zrinjevac zablistao uz tisuće lampica - Tomašević se popeo na podij pa zapjevao

Jučerašnji advent obilježilo je paljenje prve svijeće na Manduševcu na Trgu bana Josipa Jelačića. Time je službeno otvoren ovogodišnji zagrebački Advent, a na Zrinjevcu je gradonačelnik Zagreba upalio lampice što je zaključilo kraj priprema
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Prisutni građani svjedočili su jedinstvenom prizoru u kojem se u točno 19:45 upalilo više od 25 tisuće lampica.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Gradonačelnik Zagreba, zahvalio se svima što su došli, a nakon paljenja lampica popeo se na pozrnicu i zapjevao Zvončiće.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
