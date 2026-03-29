Veliki tjedni horoskop: Ovan je u drami na poslu, Biku cvjeta ljubav, a Vaga ima burne snove

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Razmirice na radnom mjestu i neizvjesna poslovna budućnost zabrinjavat će travanjske Ovnove. Ostali će lakše pronaći snage da se hrabro suprotstave stresu i ostvare ono do čega im je intimno stalo.

Ljubav - Češće ćete izlaziti i uživati u ljubavnim pustolovinama. Samci bi mogli upoznati osobu koja će ih privući svojim izgledom. Sve će biti u redu dok ne počnete razgovor. Morat ćete joj malo "progledati" kroz prste jer ćete biti intelektualno nadmoćniji.

Zdravlje - Skloni ste tužnim mislima i čestim promjenama raspoloženja. Klonite se alkohola ili krajnostima u hrani koji će samo pojačati vaše mračno raspoloženje. Žene ovog znaka neka pripaze na ginekološki trakt.

Najbolji dan: 29. ožujka

Najlošiji dan: 2. travnja

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Horoskop | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Grčevito ćete se boriti za svoja prava i svađati se s pojedincima. Iako to nije u vašoj prirodi, ovaj ćete put biti skloni riziku i naglim rezovima i pritom mnoge okolnosti okrenuti na svoju stranu.

Ljubav - Zahvaljujući Veneri u vašem znaku od 31.3., smiruju se napetosti u bračnom životu. Progledat ćete i shvatiti prave razloge koje su dovele do udaljavanja između vas i voljenog. Samci, osoba koja vas je držala u neizvjesnosti pokazat će zanimanje za vas.

Zdravlje - Osjetit ćete porast životnog optimizma, više ćete se uređivati i držati do sebe. Posjećivat ćete kozmetičke i frizerske salone, odvažiti se na promjenu boje kose i tako ugodno iznenaditi sve oko sebe.

Najbolji dan: 30. ožujka

Najlošiji dan: 4. travnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Dobro ćete se snalaziti u radnim zadacima koji će zahtijevati spretnost pismene i usmene komunikacije. No planeti u Ribama loše će djelovati na vašu motivaciju, pa ćete se često žaliti na umor.

Ljubav - Mnogi će odlučivati za ili protiv veze, osobito ako su posrijedi površne ljubavi. Shvatit ćete da morate nešto promijeniti. Odlučite li se za novi početak, isprva će vam biti teško, no vrlo brzo ćete shvatiti da ste donijeli najbolju moguću odluku.

Zdravlje - Iako ćete fizički biti u dobroj formi, lošem ćete se raspoloženju teško othrvati. Pazite se prehlade i odijevajte se u skladu s vremenskim prilikama. Aktivan društveni život vam vraća optimizam.

Najbolji dan: 2. travnja

Najlošiji dan: 31. ožujka

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Očekuju vas ugodni kontakti sa strancima i posjet osobe izdaleka koja vam donosi dobre vijesti. Istaknut ćete se u konkretnim poslovima, gdje izdržljivost i odgovornost igraju veliku ulogu.

Ljubav - Naklonjena Venera od 31.3. nadahnjuje vaše osjećaje, iako ste pomalo skloni pretjerivanju i snovima. Trenutačna ljubavna situacija vam nepogrešivo pokazuje gdje ste uspjeli, a gdje zakazali. Znat ćete što i kako treba dalje te osvojiti osobu koja vam je zapela za oko.

Zdravlje - Polako, ali sigurno ulazite u bolje astrološko razdoblje. Neki simptomi još će vas “gnjaviti“ no imat ćete sve više energije, osobito prema kraju tjedna. Vratit će vam se dobro raspoloženje i optimizam.

Najbolji dan: 4. travnja

Najlošiji dan: 3. travnja

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Mnogi bi mogli osjetiti zasićenje postojećim radnim uvjetima, postati nezadovoljni međuljudskim odnosima ili raspodjelom radnih obaveza. No ako ste nezaposleni, moguća je nova poslovna prilika.

Ljubav - Izbjegnite svađe i povišene tonove dok razgovarate s partnerom. Venera u Biku mogla bi samce navesti na vrlo hrabre poteze – otvoreno ćete pokazati simpatiji što osjećate prema njoj. Pazite samo da ne pretjerate zanosom i prevelikim očekivanjima.

Foto: Canva

Zdravlje - Bit ćete podložni stresu, napetostima i raznim psihosomatskim tegobama. Zasad tegobe neće uzeti maha, no valjalo bi da počnete s kurom multivitamina koji bi vas ojačali i podigli imunitet.

Najbolji dan: 29. ožujka

Najlošiji dan: 4. travnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Pojačat će se pritisak okoline i teret obaveza. Samo organizacijom možete unijeti reda u trenutačni kaos. Političari i medijski eksponirane osobe bit će pod povećalom okoline, pa pazite na svoje izjave.

Ljubav - Sređuju se problemi u braku i ojačava komunikacija između vas i partnera. Imate li simpatiju koja živi u inozemstvu, uskoro bi moglo doći do susreta koji će vas veseliti i odagnati neke vaše sumnje. S ovim tjednom i samci imaju prigodu za novu vezu.

Zdravlje - Premalo kretanja izazvat će tromost i pomanjkanje entuzijazma, stoga ako već ne prakticirate tjelovježbu, barem se koji put prošećite. Mogući su problemi s kožom – svakako potražite savjet dermatologa.

Najbolji dan: 1. travnja

Najlošiji dan: 30. ožujka

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - U poslovnim će aktivnostima do izražaja doći vaša komunikativnost, domišljatost i snalažljivost. Unatoč mnogim naporima, pa i zaprekama, u danim okolnostima pokazat ćete iznimnu snalažljivost.

Ljubav - Posvećivat ćete mnogo pažnje partneru. Zajedno ćete izlaziti i mnogo razgovarati, što će dovesti vašu vezu na višu razinu. Ako ste u nekog zaljubljeni, nećete biti sigurni u svoje osjećaje, brkajući strast i tjelesnu privlačnost s ljubavlju.

Zdravlje - Još uvijek ste u vrlo osjetljivom razdoblju, no pomaka nabolje ipak ima. Potkraj tjedna počet ćete osjećati određena poboljšanja, jedino bi vas mogla mučiti nesanica i burni snovi. Nešto vas podsvjesno muči.

Najbolji dan: 2. travnja

Najlošiji dan: 31. ožujka

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Moguće su inovacije u poslovanju, uvođenje novih tehnologija ili promjena u načinu rada. Ni vama neće nedostajati originalnosti i spretnosti pa su ovo dani novih postignuća i malih, ali vrijednih pobjeda.

Ljubav - Uzrok neslaganju u brakovima i vezama od 31.3., bit će ljubomora koja će pojačati strahove, a samim tim i poticati na borbu za očuvanje položaja u vezi. Samci će svojim ponašanjem zbunjivati pripadnike suprotnog spola i ostavljati dojam neodgovornih ljudi.

Zdravlje - Ništa neće moći poremetiti vašu odličnu psihofizičku ravnotežu. Planeti su na vašoj strani, što ćete i sami osjetiti po povećanom optimizmu i izdržljivosti. Lijepe i sunčane dane koristit ćete za sport i kretanje.

Najbolji dan: 4. travnja

Najlošiji dan: 29. ožujka

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Na radnome mjestu trebali biste se čuvati onih koji nisu u stanju pomoći ni sebi samima. Očekivat će se od vas da preuzimajući njihove poslove, pokrijete ili nadoknadite njihovu nestručnost.

Ljubav - Dok će zauzeti uživati u skladnim odnosima s partnerom, slobodni će nove osobe upoznavati prilikom izlazaka. Bit ćete traženi u društvu, a britkim humorom nasmijavati okolinu. Nekima od vas moguća je simpatija koju srećete na radnom mjestu.

Zdravlje - Posjetite liječnika ili zubara - dani su pogodni za liječenja, terapije i pretrage. Osjećate li nervozu, konzumirajte namirnice bogate vlaknima i B vitaminom, poput mahuna, žitarica i orašastih plodova.

Foto: Dreamstime

Najbolji dan: 29. ožujka

Najlošiji dan: 1. travnja

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Poslovi vezani uz inozemstvo, modu, ljepotu, umjetnost, kao i pisanje izvješća, projekata ili osmišljavanje promotivnih i reklamnih aktivnosti, ići će vam od ruke. Nekima je moguć nov posao.

Ljubav - Venera vam je od 31.3. iznimno naklonjena pa ako je vaša veza obilovala strastima i svađama, sada dolazi smirenje. Bit ćete spremni na promjene, ustupke, nove ljubavi ili čak sklapanje bračne veze, a neki dugo sanjani snovi mogli bi postati stvarnost.

Zdravlje - U izvrsnoj ste formi, a kronične zdravstvene tegobe koje vam već dulje vrijeme zadaju probleme potpuno će se povući. Planeti u znaku Riba bit će zaslužni ne samo za vašu veću vitalnost, nego i za dobro raspoloženje.

Najbolji dan: 30. ožujka

Najlošiji dan: 3. travnja

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Spretno ćete voditi poslovne pregovore i usmjeravati situacije u svoju korist. Uspjeh vam se smiješi u financijama, trgovini, putovanjima i uslužnim djelatnostima. Kolegica ili mlađa muška osoba na poslu vam stvaraju probleme!

Ljubav - Ne pokaže li partner spremnost na maksimalnu prilagodbu vama, vašem dnevnom ritmu, navikama i potrebama, budućnost odnosa bit će pod ozbiljnim znakom pitanja. Mnogo ćete očekivati od druge strane, a niste svjesni da u odnosu i sami premalo dajete.

Zdravlje - Imate li problema s usporenim metabolizmom, klonite se teških i masnih namirnica. No vaše će se zdravstveno stanje vidno poboljšati pa ćete se primiti tjelovježbe i dotjerati svoju liniju.

Najbolji dan: 2. travnja

Najlošiji dan: 29. ožujka

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Poticajan Merkurov utjecaj u vašem znaku, omogućit će vam da se bolje koncentrirate i radite uz manji utrošak energije i vremena. I na financijskom planu imat ćete razloga za zadovoljstvo.

Ljubav - Nova poznanstva ili putovanja donijet će vam mnogo zadovoljstva. Ako se voljena osoba udaljila od vas, znat ćete pronaći put do njezina srca. Umješno ćete komunicirati i spretno izražavati misli i osjećaje. Bit ćete privlačni suprotnom spolu.

Zdravlje - Merkur u vašem znaku bit će zaslužan za bolje raspoloženje, ali i odličnu koncentraciju. Psihički umor koji vas je pratio prošlih tjedana, više vam neće stvarati probleme. Bit ćete iznimno druželjubivi i aktivni.

Najbolji dan: 4. travnja

Najlošiji dan: 31. ožujka