FOTO Zvijezda muških časopisa: Britanska ljepotica oblinama je zaludjela milijune muškaraca

Na Instagramu je prati više od 300 tisuća ljudi, a profil @xxalicegoodwinxx koristi za dijeljenje fotografija i sadržaja kojima održava svoj zavodljivi imidž. Njezina popularnost na društvenim mrežama nastavak je karijere koju je izgradila zahvaljujući atraktivnim snimanjima i prepoznatljivom izgledu. | Foto: Instagram/xxalicegoodwinxx