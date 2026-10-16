FOTO Zvijezda muških časopisa: Britanska ljepotica oblinama je zaludjela milijune muškaraca

Britanska ljepotica Alice Goodwin godinama privlači pozornost seksepilom, raskošnim oblinama i zavodljivim fotografijama. Proslavila se u svijetu glamour modelinga, a fanove i danas osvaja atraktivnim izdanjima
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Alice Goodwin britanska je glamour manekenka koja se proslavila zavodljivim fotografijama i pojavljivanjem u muškim časopisima. Karijeru je započela 2008. godine, kada su je na plaži u Bournemouthu zapazili suradnici britanskog tabloida Daily Star.
| Foto: Instagram/xxalicegoodwinxx
Alice Goodwin britanska je glamour manekenka koja se proslavila zavodljivim fotografijama i pojavljivanjem u muškim časopisima. Karijeru je započela 2008. godine, kada su je na plaži u Bournemouthu zapazili suradnici britanskog tabloida Daily Star. |
Foto: Instagram/xxalicegoodwinxx
Alice Goodwin britanska je glamour manekenka koja se proslavila zavodljivim fotografijama i pojavljivanjem u muškim časopisima. Karijeru je započela 2008. godine, kada su je na plaži u Bournemouthu zapazili suradnici britanskog tabloida Daily Star.
| Foto: Instagram/xxalicegoodwinxx
Tijekom karijere pozirala je za poznate muške časopise poput Maxima, Zoo Weeklyja i Nutsa, a pojavljivala se i u televizijskim emisijama. Posebno se istaknula u svijetu glamour modelinga, gdje su joj zavodljivi editorijali donijeli veliku pozornost.
| Foto: Instagram/xxalicegoodwinxx
Njezin zaštitni znak su raskošne obline, naglašen dekolte i ženstvena figura, zbog čega je često privlačila pozornost u izazovnim fotografskim izdanjima. Svoj izgled isticala je i provokativnim pozama, oskudnim odjevnim kombinacijama te fotografijama u donjem rublju i kupaćim kostimima.
| Foto: Instagram/xxalicegoodwinxx
Goodwin njeguje izrazito glamurozan i seksepilan stil, a na fotografijama često spaja naglašenu šminku, dugu kosu i odjevne kombinacije koje ističu njezine obline. Upravo je takav imidž izgradio njezinu prepoznatljivost među ljubiteljima glamour modelinga.
| Foto: Instagram/xxalicegoodwinxx
Na Instagramu je prati više od 300 tisuća ljudi, a profil @xxalicegoodwinxx koristi za dijeljenje fotografija i sadržaja kojima održava svoj zavodljivi imidž. Njezina popularnost na društvenim mrežama nastavak je karijere koju je izgradila zahvaljujući atraktivnim snimanjima i prepoznatljivom izgledu.
| Foto: Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx
Foto Instagram/xxalicegoodwinxx