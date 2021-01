- Moja mama cijeli život ovako slaže rublje. Imala je troje djece, možete zamisliti koliko je donjeg rublja i drugog veša bilo i koliko se toga sušilo svako malo. Kako je uvijek bila vrlo uredna i smetalo joj je ako nešto ostane izgužvano, uvijek bi dobro protresla rublje, izravnala ga i objesila tako da slaže po vrstama odjeće – majice uz majice, hlače uz hlače i slično. I za svaku vrstu odjeće ima štipaljke druge boje. Rekla bih da je njoj taj red pomagao da sredi misli i ima trenutak mira u danu - kaže Osječanka Sonja Šantar, koja se nemalo iznenadila brojem komentara i lajkova na fotografiju donjeg rublja koje je njena mama stavila na sušenje.

Fotografija je objavljena u Facebook grupi Ženski RecenziRaj i vrlo brzo nakon što je dobila odobrenje administratora, dobila je više od 12.000 lajkova i preko 2000 komentara. Dok su ona i mama popile kavu, već je bilo bezbroj onih koji su bili oduševljeni tom simpatičnom navikom.

Sonja kaže da je fotografija nastala jedno jutro, u gužvi, jer je nju i obitelj čekao vrlo težak dan, a onda joj je pogled pao na savršeno obješeno i zakvačeno donje rublje. Naime, mama je za rublje i potkošulje osmislila svoj sistem vješanja, kako ne bi ostalo zgužvano i kvačice uvijek stavlja u ovaj položaj – tako da je naramenica potkošulje zapravo obješena na kvačicu – jer tako ne ostaje njihov trag na potkošuljama. Tako ih ne treba peglati.

- Uvijek je kod toga bila vrlo precizna, cijeli život gledam kako tako vješa rublje, no to jutro sam to jednostavno morala fotografirati i objaviti, jer je to bio trenutak u kojem me ta fotografija baš dirnula. Cijeli život gledam kako tako vješa rublje, i mene je učila neka pravila, no ja ga nikad neću objesiti tako – kaže Sonja u šali.

Dodaje kako je njen dida Šimun, koji je doživio 103 godine mami savjetovao da donje rublje nikada ne suši vani, da ne pokupi sve ono što leti zrakom, pa se mama drži toga.

- Naravno da je lijepo sušiti rublje na zraku, no ako niste baš negdje gdje nema prometa i smoga, onda mi se čini da je dobro i ovo rješenje, naravno uz otvoren prozor – kaže Sonja, komentirajući to da ima onih koji se pomalo čude tome da se rublje suši u kući. Dodaje kako se njena obitelj uvijek držala i toga da se rublje noću nikad ne ostavlja vani.

- Ajme, kako dobro i uredno, sve po špagi, a ja mislila kako ja slažem uredno na štrik (da kasnije imam manje peglati). Bravo za mamu! - stoji u jednome od komentara, dok druga komentatorica u grupi kaže kako njezina mama toliko zagladi i zategne rublje da ga zapravo rukama ispegla.

- Tako moja navuče posteljinu na krevet. Kao da je fakultet za slaganje posteljine završila. Nikad to nisam niti ću uspjeti ponoviti – još je jedan od komentara, koji su od srca dirnuli i nasmijali Sonju i mamu, nakon što su ih pročitale.

Valja reći da je bilo i negativnih komentara, pa neki pišu da žena danas nema vremena za takvu preciznost, te da nema smisla robovati takvim navikama.

- Svatko, naravno, radi onako kako voli i stigne, ja sam samo imala potrebu podijeliti jedan vrlo emotivan trenutak za mene. Jer, moja mama to tako radi cijeli život – odgovara Sonja.

Bez obzira na to jel nas neki njihov običaj oko vješanja ili slaganja rublja, veseli ili nas ljuti to što krevet svako jutro slažu 'na crtu', svatko od nas sačuvat će bezbroj takvih sličica zauvijek u srcu, pa je ova Sonjina fotografija zaista zgodan primjer kako ih sačuvati još dulje i ljepše: Slikajmo ih i dijelimo, jer neke stvari znaju i mogu tako savršeno samo – mame.