Francuz bez opreme za disanje zaronio u dubinu od 100 metara

Istaknuti hrvatski pjesnik, književnik i ilustrator Grigor Vitez preminuo je na današnji dan, 23. studenog 1966. godine. Rođen je 1911. u Kosovcu u Slavoniji. Učiteljsku školu završio je u Pakracu, a prije nego što je postao poznat kao književnik, radio je kao učitelj prije početka Drugog svjetskog rata. Nakon toga se zaposlio Ministarstvu prosvjete te kao urednik u Mladosti, izdavačkoj kući.

Neka od njegovih poznatih djela su "Iza brda plava". "Hvatajte lopova". Također, poznat je i njegov igrokaz "Plava boja snijega". Osim književnosti, Vitez se bavio i ilustriranjem, pa su njegove ilustracije iznimno doprinijele vizualnom dojmu njegovih knjiga. Bio je aktivan u kulturnim krugovima i bio je dugogodišnji urednik dječjeg lista "Smib".

Prvi čovjek zaronio na 100 metara bez opreme

Apneist Jacques Mayol postao je prvi čovjek koji je zaronio do dubine od 100 metara ispod mora bez ikakve ronilačke opreme. Francuski državljanin rođen u kineskom Šangaju, prvi je čovjek u povijesti koji je uspio bez opreme za disanje zaroniti na dubinu preko 100 metara, točnije 101 metar.

Taj povijesni pothvat napravio je 23. studenog 1976. uz obalu talijanskog otoka Elbe. Za spuštanje na dubinu Mayol je koristio utege, a za dizanje zračne balone. Prilikom ovog ronjenja Mayol je imao 49 godina, a s 56 je uspio doseći još veću dubinu (105 metara). Također, 1988. snimljen je film po Mayolovom životu pod imenom Veliko plavetnilo u režiji Luca Bessona.

Emitirana prva epizoda 'Doctor Who-a'

Prva epizoda serije "Doctor Who-a" emitirana je 23. studenog 1963. godine na britanskom BBC-u. Glavnu ulogu imao je glumac William Hartnel, a serija je tada bila jedna od najpoznatijih znanstveno-fantastičnih serija na svijetu.

U toj epizodi, gledatelji su prvi put upoznali Doktora (The Doctor) i pratili su njegova putovanja kroz vrijeme i prostor u svojoj legendarnoj TARDIS (Time and Relative Dimension in Space). Osim po trajanju, serija je u Guinessovoj knjizi rekorda zabilježena i kao najuspješnija znanstveno-fantastična serija što se tiče profita i popularnosti.

