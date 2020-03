Francuzi: Hrvatski antibiotik pomaže protiv korona virusa!

Svi su svjetski mediji prenijeli vijest o francuskoj studiji koja je potvrdila da kombinacija lijekova hidroksiklorokina, kojim se liječe oboljeli od malarije, i antibiotika azitromicina, postiže fantastične učinke u liječenju oboljelih od koronavirusa. Valja podsjetiti da je azitromicin, inače antibiotik indiciran za infekcije dišnih puteva i mekih tkiva, otkriven u Zagrebu, u tadašnjem istraživačkom centru tada još hrvatske farmaceutske tvrtke Plive, 1980. godine!

U nas je lijek temeljen na tom spoju poznatiji kao Sumamed, a čak je i Donald Trump ovih dana zatražio da se ova kombinacija lijekova odmah stavi na raspolaganje pacijentima!

POGLEDAJTE VIDEO (Kako se nositi sa strahom od korona virusa):

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vijest da lijek temeljen na hrvatskom antibiotiku ima sjajan učinak puno je veću pažnju izazvala u Srbiji nego u Hrvatskoj, naročito nakon što je ugledni srbijanski genetičar s Harvarda dr. Miodrag Stojković na Twitteru objavio:



- Poslije kineskih, i znanstvenici iz Francuske tvrde da lijek protiv malarije kod 70 posto pacijenata oboljelih od Covida-19 dovodi do izlječenja - poslije šest dana terapije. Kod pacijenata koji su dodatno tretirani antibiotikom azitromicinom, uspješnost je 100 posto, napisao je Stojković.



Vijest je sada prenio i Bloomberg, upozorivši, dakako, da se s lijekovima ne smije eksperimentirati bez preporuke liječnika i da duplo veće doze ovih kombinacija lijekova (i to samo dva grama umjesto jednoga) mogu čovjeka - ubiti. Francuska je u međuvremenu odobrila opsežna klinička ispitivanja ovih lijekova u borbi protiv virusa, a iz američke Agencije za hranu i lijekove (FDA) poručili su da će njihovi stručnjaci temeljito sve ispitati i dati svoje mišljenje.

Foto: FLAVIO LO SCALZO



- To su ohrabrujući podaci i vjerujem da će se koristiti sve više u bolnicama. Nakon korištenja kod većeg broja oboljelih moći ćemo znati točne podatke. No, to nije magični lijek koji nas štiti od virusa, ali odgađa pojavu simptoma i umnožavanje virusa. Jasno, ne smije se dopustiti korištenje tih lijekova izvan bolnica nekontrolirano jer još ne znamo pravi učinak ili moguće posljedice kod različitih bolesnika - komentirao je studiju ugledni hrvatski znanstvenik prof. dr. sc. Ivan Đikić iz Sveučilišta Goethe u Frankfurtu.

Foto: Davor Puklavec/Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

S njim se slaže i virolog dr. sc. Igor Jurak sa Odjela za biotehnologiju Zavoda za molekularnu i sistemsku biomedicinu Sveučilišta u Rijeci koji kaže kako se nada da će epidemija ipak ostati ograničena na mali broj ljudi, ali da je uvijek dobro imati lijek ili kombinaciju lijekova.

- U Kini i širom svijeta provode se brojne kliničke studije kojima se pokušava utvrditi koji od postojećih lijekova bi mogao imati značajniji učinak na sprečavanje infekcije s SARS-CoV-2, a time i na ishod, odnosno težinu bolesti. Prve studije, iako na ograničenom broju pacijenata, pokazale su potencijal lijekova koji se primjenjuju kod liječenja malarije (hydroxychloroquine) i ebole (Remdesivir). S druge strane istraživanja su pokazala slabu učinkovitost lijekova koji se primjenjuju kod infekcija s HIV-1 (Lopinavir/Ritonavir) iako su polagane velike nade i u tu skupinu lijekova. Za očekivati je da će uskoro (tijekom travnja) biti više dokaza o efikasnosti različitih lijekova, međutim već sada je jasno da će neki od njih moći donijeti određeno olakšanje za cijeli svijet - kazao je dr. Jurak.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA), ključna ustanova koja u SAD-u odobrava korištenje lijekova i daje preporuke, kazala je da će njezini stručnjaci temeljito ispitati hidroksiklorokin i tek tada dati svoje mišljenje o njemu.



Azitromicin je rezultat je rada hrvatskih stručnjaka koji su ga u Plivi sintetizirali 1980. godine pod nazivom Sumamed. Tim koji je smislio taj lijek bili su danas pokojni dr. Slobodan Đokić i Zrinka Tamburašev te Gorjana Radoboja Lazarevski i Gabrijela Kobrehel.



Gabrijela Kobrehel nije htjela komentirati vijest o tomu da bi spoj na čijem je otkriću radila s kolegama mogao spasiti mnoge živote. Studija francuskih stručnjaka koju su proveli na 30 pacijenata oboljelih od virusa COVID - 19 nastala je nakon kineske studije gdje su upravo ovom kombinacijom lijekova uspješno skratili trajanje bolesti.

Foto: polesnoy

Među oboljelima bilo je šest pacijenata koji nisu imali nikakve simptome pa im nisu ni davali lijekove, 22 pacijenta koji su imali simptome bolesti u gornjem dišnom sustavu te osam onih s tegobama donjeg dišnog sustava. Od 30 oboljelih, njih 20 dobilo je terapiju. Iako se hidroksiklorokin pokazao učinkovit kad su ga davali zasebno i bio je efikasan u 70 posto slučajeva, u kombinaciji s azitromicinom značajno je skratio trajanje bolesti na samo šest dana.

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA sa znanstvenikom Gordanom Laucom