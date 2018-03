Francuzi neće radi dječjeg sna žrtvovati svoj seksualni život

Djecu možete naučiti da jedu bilo što, a ne samo da posežu za burgerima i pizzom, tvrdi novinarka Pamela Druckerman, autorica knjige “Bringing Up Bébé: One American Mother Discovers the Wisdom of French Parenting”.

- Djeca često znaju biti izbirljiva kada dođe do odabira hrane koju žele i vole jesti. Uz to, većina restorana nudi dječji jelovnik, na kojem se najčešće nalaze razni burgeri, pomfrit i pizze.

U Francuskoj, s druge strane, rijetko koji restoran nudi poseban dječji jelovnik. Tako im se nude razni izbori i raznoliki okusi te teksture, čime se od malih nogu naviknu jesti raznovrsnu hranu. Poanta je u tome da Francuzi od djece ne zahtijevaju da vole svu hranu, ali traže da se sve što je na tanjuru proba - kaže Druckerman.

Tako će se na klasičnom jelovniku u dječjem vrtiću u Francuskoj za ručak često naći kupus s ribom u umaku od kopra i sirom te pečena jabuka. Ponekad se djeci nude i delikatese poput pjenice od sardina i kozji sir.

- Ako je vjerovati Francuzima, probate li određenu hranu dovoljno puta, na kraju će vam se svidjeti - savjetuje Druckerman.

Ljudi već nekako unaprijed vjeruju da su neprospavane noći sastavni dio roditeljstva, no u Francuskoj djeca noć prespavaju.

- Tajna je u tome kako reagirate i ‘odgovarate’ na dijete. Dječji plač usred noći ne znači nužno da ono nešto treba. Djeca se bude noću jer spavaju u kraćim ciklusima nego odrasli, a ponekad plaču i meškolje se kako bi sami sebe opet uspavali. Nisu uvijek nužno gladna usred noći. Češće će im hranjenje poremetiti san, baš kao i odraslima. Savjet je da, kada dijete počne plakati usred noći, pričekate i dopustite mu da se samo umiri. Djeca često uopće nisu potpuno budna kad počnu plakati i, ako ih podignete, zapravo samo pogoršavate stvar - savjetuje Druckerman.

Uvriježeno je mišljenje da, kada dobijete dijete, vaše potrebe i želje padaju u drugi plan.

- U Francuskoj se smatra nezdravim žrtvovati svoj seksualni život zbog djeteta. Seks nije privilegij koji si možete dopustiti ponekad nego osnovna ljudska potreba. Zbog toga se ne trebate osjećati krivo - zaključuje.