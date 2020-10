Frankfurt: Kako izgleda najveći sajam knjiga tijekom pandemije

Pisci sada govore u praznoj dvorani Festhalle i uživo ih se prenosi na internetu. Prazan je i obližnji konferencijski centar, u uobičajenim okolnostima prepun aktivnosti i ljubitelja knjige

<p>Ovaj se tjedan održava Frankfurtski sajam knjiga, najveći u svijetu, premda je nagli porast broja zaraženih taj njemački grad pretvorio u rizičnu zonu. S autorima koji potpisuju knjige iza pleksiglasa, posjetiteljima s maskama i promocijama premještenim na internet, ovogodišnje izdanje ne nalikuje nijednom prije. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Rapidno pogoršanje zaraze, u zemlji koja se s tim problemom dosad relativno dobro nosila, prisililo je organizatore da nekoliko puta mijenjaju planove. Samo 48 sati prije otvorenja u srijedu, direktor sajma Juergen Boos odlučio je da neće biti publike na čitanjima i intervjuima, aktivnostima koji se u uobičajenim okolnostima održavaju u dvorani s 450 mjesta. </p><p>- Morali smo momentalno reagirati - rekao je Boos pošto je Frankfurt na mapi koronavirusa dospio u 'crveno'. Bio je to žestok udarac za sajam koji je lani privukao 300 tisuća posjetitelja. </p><p>Pisci sada govore u praznoj dvorani Festhalle i uživo ih se prenosi na internetu. Prazan je i obližnji konferencijski centar, u uobičajenim okolnostima prepun aktivnosti i ljubitelja knjige koji se u gužvi mogu sudariti s Danom Brownom ili Ceceliom Ahern.</p><h2>Buchmesse uživo</h2><p>I književna su se događanja premjestila 'online' gdje ih mogu pratiti svi s pristupom internetu. No još uvijek ima načina da se "Buchmesse" doživi i fizički. </p><p>Hoteli, muzeji, barovi i knjižare u Frankfurtu organiziraju na desetke čitanja i književnih rasprava. Maksimalan broj posjetitelja može biti 50, maske su obvezne, propisana fizička distanca također. Svi moraju ostaviti svoje podatke kao kontakt u slučaju da se kasnije pokaže da je netko bio zaražen. </p><p>- Moramo imati podatke o tim osobnim susretima, ali sve u zdravstvenom smislu mora biti potpuno sigurno - rekao je Boos. </p><p>U kafeu Walden umirovljena učiteljica Christiane Decker-Eisel (67) u srijedu je navečer strpljivo čekala u redu da joj njemački pisac Bov Bjerg, smješten iza velikog pleksiglasa, potpiše knjigu. </p><p>- Zanima me njegov rad i doista sam htjela biti ovdje. Osjećam se zaštićeno sa svojom FFP2 maskom - rekla je. </p><h2>Nedostaje im kaos </h2><p>Više od 4400 izlagača iz više od 100 zemalja registriralo se za virtualno sudjelovanje. </p><p>Na internetu će se moći pratiti intervjui s, među ostalima, hongkonškim demokratskim aktivistom Joshuom Wongom, američkim zviždačem Edwardom Snowdenom i legendarnom Margaret Atwood, autoricom "Sluškinjinih priča".</p><p>No Boos kaže da ništa ne može zamijeniti 'fizički' sajam i njegovu "kreativnost, slučajne susrete i pomalo kaosa". </p><p>Volker Bouffier, premijer savezne pokrajine Hessen, kazao je na otvorenju da su organizatori bili odvažni jer nisu otkazali ovogodišnje izdanje, "premda bi im to bilo puno jednostavnije". No otkazivanje sajma, čiji korijeni sežu još iz srednjeg vijeka, nikad nije bila opcija. </p><p>Boos smatra da je važno da se industrija okupi na jednom mjestu nakon što su otkazani ostali veliki sajmovi, poput londonskog i bolonjskog. Istraživanja pokazuju da se tijekom 'lockdowna' više čitalo, posebno među djecom i mladima. </p><p>- Kad su zatvorili knjižare, postali smo svjesni toga koliko je knjiga važna - rekao je Boos. </p>