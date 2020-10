Ovih 9 znakova otkriva ima li vaša veza temelj za budućnost

Pokazatelji budućnosti mogu se iskristalizirati već u ranijim fazama ljubavne veze, samo ih treba znati prepoznati - kažu stručnjaci koji otkrivaju devet pokazatelja da bi vaša veza mogla postati nešto više

<p>Većina je ljudi to prošla - već se neko vrijeme viđate s nekim i čini se da stvari postaju ozbiljnije ili biste barem to željeli. Možda ste spremni na razgovor o tome da 'definirate' vezu, no pitate se što o svemu misli vaš potencijalni partner. </p><p>Stručnjaci za veze kažu kako postoje sigurni pokazatelji i znakovi da vaša veza ima potencijal prijeći na sljedeću razinu - i zasjati u budućnosti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Dobrobiti seksa i nježnosti</p><h2>1. Osjećate da se 'vibra' mijenja</h2><p>Kako međusobna naklonost raste, sve je teže suzdržati osjećaje i to je ono što nas odaje. Atmosfera topline, brige, razdraganosti, to je ono što pokazuje da ste na dobrom putu, smatra Ken Page, ljubavni terapeut.</p><p>- Razvijate dublju vezu s ovom osobom i otkrivate nijanse njihove ranjivosti, njezinog interesa, njihove strasti i još mnogo toga. Osjetit ćete kada i druga strana prijeđe na dublju razinu 'sviđanja' - kaže Page za <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/signs-your-relationship-is-going-somewhere">mbg.</a></p><h2>2. Provodite puno vremena zajedno</h2><p>Prema psihologinji i autorici Braka i zakona privlačnosti, Paulette Sherman, provođenje više vremena zajedno još je jedan siguran znak. Ono što je bio izlazak jednom tjedno ili tako nekako, moglo se razviti u zajedničko provođenje cijelih vikenda, puno spavanja jedno kod drugog i stalnu komunikaciju.</p><h2>3. Razgovarate o budućnosti</h2><p>Raspravljanje o vašoj budućnosti, dodaje Sherman, još je jedan znak. Napokon, ne bi bilo puno budućnosti za raspravu da netko od vas o tome ne razmišlja.</p><p>- Vrijeme je da govorite, komunicirate i izražavate se - ističe Page, naglašavajući kako nedostatak razgovora o budućnosti iako su vaši osjećaji narasli, može biti pokazatelj da veza nema budućnosti.</p><h2>4. Radite planove mjesecima unaprijed</h2><p>Osim toga, izrada planova unaprijed definitivan je pokazatelj da oboje razmišljate o budućnosti i osjećate se dovoljno sigurno da planirate nešto zajedno, bilo da je riječ o zajedničkom odlasku na koncert ili putovanje. Poanta je što oboje vjerujete da ćete i tada biti zajedno.</p><h2>5. Upoznajete i družite se s partnerovim prijateljima</h2><p>Upoznavanje ljudi u krugu druge osobe smatra se značajnim korakom. Omogućuje da se vaši prijatelji i osoba s kojom izlazite upoznaju - što vjerojatno ne biste učinili da ne vidite budućnost. Uz to, Sherman kaže, 'davanje do znanja voljenima da je to to', još je jedan znak, a njihovo dovođenje dobar je način da se to pokaže.</p><h2>6. Upoznavanje roditelja</h2><p>Slično tome, susret s roditeljima još je jedan od onih velikih koraka (koji često izaziva malu tjeskobu), dodaje Sherman. Mnogim ljudima povesti nekoga s kim se viđate kako bi se upoznali s roditeljima nije nešto što se radi olako, a obično postoji nada da će se svidjeti vašim roditeljima - a i vi njihovim roditeljima.</p><h2>7. Zajedno provodite godišnji odmor i blagdane</h2><p>Ako provodite godišnji odmor zajedno, osobito s članovima obitelji, kaže Sherman, to je definitivno značajno. Za mnoge ljude praznici su intimna i posebna proslava koja se ne provodi s bilo kim. Ako se međusobno dovodite na božićnu večeru ili uskrsni ručak, jasno pokazujete da 'mislite ozbiljno'.</p><h2>8. Seks je strastveniji</h2><p>Početno uzbuđenje počinje zamjenjivati strast zbog istinskog poznavanja i produbljenja osjećaja zaljubljenosti. To obično znači više strasti, više nježnosti i više maženja.</p><h2>9. Možda se javi i koji odmak</h2><p>I na kraju, kaže Page, postoje neki koji na veću intimnost znaju reagirati zbunjeno, što je paradoksalno, ali i shvatljivo. Kad nam počinje biti više stalo, tada smo i ranjiviji, pa se pokušavamo zaštititi. Ipak, te brige i ponašanja trebala bi biti samo privremena, dok ne steknemo povjerenje da je partner doista tu za nas. Ponavljaju li se često, tada to može biti i znak za uzbunu, tvrde stručnjaci.</p>