Friuli Venezia Giulia - talijanska regija koja će vas oduševiti prirodom i Čarobnom šumom

Talijanska regija Friuli Venezia Giulia (FVG) objeručke je prihvatila projekt "Take it Slow - FVG u pokretu 10.000 koraka za zdravlje” i u to uključila 73 općine i 59 staza koje ljudima približavaju zdrav izbor i čine ga dostupnijim.

“FVG u pokretu - 10 000 koraka za zdravlje” prosječna je dnevna tjelesna aktivnost koju zdravstveni stručnjaci preporučuju kao cilj koji je dobar za tjelesno zdravlje, opću fizičku i psihičku dobrobit, te pomaže u prevenciji mnogih bolesti.

Foto: Anamarija Dukši/24sata

Cilj je zdrav izbor učiniti dostupnim svima i to uključivanjem što većeg broja stanovništva stvaranjem i promicanjem pješačkih staza. One su namijenjene svima koji žele poboljšati svoje blagostanje boravkom u prirodi i kretanjem, te usput naučiti ponešto o nekim povijesnim temama, o hrani i vinu kako bi se dobila što potpunija priča o teritoriju.

Foto: Anamarija Dukši/24sata

U ovoj regiji možete otići na izlet u predivan regionalni park prirode Julijske Predalpe (Resia) koji se proteže na nešto manje od 100 km2 i uključuje područje općina Chiusaforte, Lusevera, Moggio Udinese, Resia, Resiutta i Venzone u pokrajini Udine.

U općini Resia se može prošetati Čarobnom šumom, vidjeti rijeku Resiu, te posjetiti pokrajine Prato i San Giorgio. U Pratu se pak možete upoznati s resijskom kulturom i plesom koji će vam prezentirati resijska folklorna skupina. Ova regija poznata je i po finom češnjaku (Aglio di Resia), a najčešće se od njega sprema juha ili punjene njoke što svakako vrijedi isprobati (Osteria Alla Speranza).

Foto: Anamarija Dukši/24sata

Osim toga, vrijedi vidjeti i jezero Ragnona koji je posljednji primjer intermorenskog jezera formiranog drevnim ledenjakom iz rijeke Tilment. Uz jezero se proteže staza s prirodnom pozadinom i nastavlja se kroz zaštićenu biciklističko-pješačku zonu te dijelom cestom kojom se inače pristupa poljoprivrednom zemljištu. U blizini se nalazi i Hospitale di San Giovanni - kompleks koji je smješten u zaseoku San Tomaso di Majano. To je u prošlosti bilo prihvatilište za hodočasnike i ratnike koji su išli do Jeruzalema, a danas je ujedno i svojevrstan muzej u kojem možete vidjeti freske iz prošlih vremena, ali i tu i prenoćiti.

Foto: Anamarija Dukši/24sata

Na kraju, tu je i grad Grado u kojem se skriva zanimljivi Park prirode Isola della Cona. Naime, on se smatra jednim od boljih mjesta za promatranje ptica. Popularna je dugačka staza za šetnju s koje su vidljive brojne kolibe za promatranje ptica i četiri fotografske kolibe za fotografiranje prirode. Na kraju šetnje, fina riblja jela mogu se isprobati u Wild Geese Boutique Hotelu.

U gradu Akvileji može se posjetiti i čokolaterija Mosaico Cocambo koja njeguje održivu proizvodnju i čokolade i kave, a iskoristi se svaki djelić kakaa i kave. Osim čokolade nudi i brojne druge slastice. Također, ako volite vina i povijest, možete ih spojiti posjetom vinariji Ritter de Zahony koja je drži dugu tradiciju i nudi visokokvalitetna vina.