Frizer slavnih otkriva greške zbog kojih izgledate starije u svakoj dekadi života

Dobro odabrana frizura može učiniti da se osjećate kao da vrijedite milijun dolara, no pogrešan stil može vas u trenutku postarati za nekoliko godina. Na to upozorava londonski frizer Gustav Fouché, stilist čije su klijentice zvijezde poput Kate Hudson i Gal Gadot.

On tvrdi da, iako ne postoji jedinstvena frizura koja jamči mladolik izgled za svaku ženu, postoje smjernice koje mogu pomoći. Ključ je u prilagođavanju frizure kvaliteti kose, obliku lica i tonu kože, a ne u slijepom praćenju trendova. Frizura bi trebala isticati vaše najbolje crte, a ne ih prikrivati ili, još gore, naglašavati znakove starenja.

Vodič za svaku dekadu života

Prije nego što se posvetimo svakom desetljeću života, Fouché ističe nekoliko univerzalnih pravila. Jedan od najjednostavnijih trikova za postizanje svježijeg izgleda jest otkrivanje ušiju. On uši naziva "ukrasima mladosti", a njihovo otkrivanje otvara područje jagodica, vizualno izdužuje vrat i trenutno podiže cijelo lice.

Foto: PROFIMEDIA

Također, savjetuje izbjegavanje teških, ravno odrezanih šiški i jednobojnih, zagasitih boja koje mogu djelovati strogo i privlačiti pozornost na opuštenu liniju čeljusti ili sitne bore. Kosa koja je prestilizirana, ukočena i bez prirodnog pokreta često dodaje godine. Mladenačka kosa je, prema njemu, ona koja se prirodno kreće, zdrava je i ima uvjerljivu boju.

Svako životno doba nosi svoje izazove i prednosti, a kosa bi trebala pratiti te promjene, odražavajući samopouzdanje i osobni stil.

Dvadesete: Sloboda i prirodna ljepota

U dvadesetima je kosa odraz slobode, eksperimentiranja i uživanja u prirodnoj ljepoti. Fouché smatra da bi u ovom razdoblju trebala biti zabavna, opuštena i izražajna, a ne pretjerano uglađena. Kao savršen primjer navodi glumicu Elle Fanning.

​- Njezina kosa često dopušta da se prirodni ton vidi pri korijenu, čime boja ostaje meka i uvjerljiva. Ona izbjegava sve što je prestrogo ili previše obrađeno, što njezin izgled održava svježim i mladenačkim. U dvadesetima nema potrebe ništa skrivati, kosa treba biti iskrena, vedra i nešto u čemu istinski uživate - objašnjava Fouché u razgovoru za Daily Mail.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Tridesete: Profinjenost koja ne gubi mekoću

Do tridesetih godina mnoge žene počinju definirati svoj identitet i osobni stil. Kosa postaje promišljenija, ali ključno je ne izgubiti mekoću. Jennifer Lawrence izvrstan je primjer ravnoteže. Pristaju joj i svjetlije i tamnije nijanse, no izbjegava ekstreme, održavajući boju laskavom za njezin ten.

Foto: DANIEL COLE

S druge strane, Fouché upozorava da eksperimentalni stilovi, poput vrlo kratkih i isjeckanih šiški ili pretjerano toplih plavih tonova, u ovoj fazi mogu izgledati prestrogo. Kao primjer navodi Kristen Stewart, čija punk estetika može biti upečatljiva, ali mekši tonovi bili bi univerzalno privlačniji.

Četrdesete: Razumijevanje oblika lica i tona kože

U četrdesetima je ključno razumjeti svoj oblik lica i ton kože. Reese Witherspoon to radi besprijekorno. Ima srcoliko lice i točno zna koje frizure najbolje ističu njezine crte, dok istovremeno ublažavaju eventualne nesavršenosti. Mnoge žene u četrdesetima posežu za sve svjetlijim plavim nijansama kako bi kamuflirale sijede, no Fouché upozorava da to može isprati ten.

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

Witherspoon, iako prirodna plavuša, nikada ne boji kosu u plavo sve do korijena. Uvijek zadržava suptilnu sjenu koja se neprimjetno stapa s njezinim obrvama i tonom kože, stvarajući prirodan i uravnotežen izgled.

Pedesete: Njegovano, ali nikad ukočeno

Do pedesetih, samopouzdanje je visoko, a osobni stil dobro uspostavljen. Kosa bi trebala izgledati njegovano, ali nikada ukočeno ili preopterećeno. Ikona ovog stila je Jennifer Aniston. Ona održava srednje smeđu podlogu s mekim, medenim pramenovima oko lica, što posvjetljuje njezin ten, a da je ne čini previše plavom.

Foto: Instagram @jennifeeraniiston

Njezin stil je uvijek opušten, prirodan i uglađen, ali bez pretjerivanja. Fouché naglašava da u pedesetima kosa mora imati pokret, prirodno padati i djelovati mladenački bez prevelikog truda. Upozorava i na jednu veliku grešku: ravne, blok šiške mogu vizualno skratiti lice i naglasiti opuštanje linije čeljusti.

Šezdesete: Moderna, sjajna i puna života

Šezdesete su godine u kojima treba prigrliti ono što jeste i uživati u stilu sa slobodom. Dužina postaje osobito važna. Preduga kosa može vizualno povući lice prema dolje i stvoriti težinu. Fouché navodi primjer Brooke Shields, čija lijepa kosa, kada je jako duga, može izgledati spljošteno na tjemenu.

Foto: Eduardo Munoz

Kraća dužina, otprilike do ključne kosti, uz mekane, zabačene šiške, dodala bi svježinu. S druge strane, Julianne Moore savršen je primjer vibrantne kose. Ona njeguje svoju prirodnu bakrenu boju koja prekrasno ističe njezin ten, a kosa joj je uvijek sjajna i zdrava, što je ultimativni pokazatelj mladolikosti. Također, treba biti oprezan s pretamnim, jednobojnim nijansama. Courteney Cox često nosi vrlo tamnu smeđu koja, iako sjajna, može djelovati prestrogo uz zreliju kožu.

