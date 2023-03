Frizerka podijelila navike mušterija koje ju užasno živciraju: 'Nepristojni ste'

Frizeri su ljuti su zbog ovakvog ponašanja.

Podrezivanje kose drugim ljudima dovoljno je težak posao sam po sebi, no neki klijenti to mogu učiniti noćnom morom. Ako ste ovisni o telefonu kada ste kod frizera, ako stalno pomičete kosu dok vas pokušavaju ošišati te promatrate osoblje dok vam peru kosu, onda im sigurno bar malo 'idete na živce'.

Britanski frizeri otkrili su neke od najdosadnijih stvari koje mušterije rade u frizerskom salonu. Frizerka je na društvenim mrežama u videu objasnila kako izgledaju frustrirajuće navike koje nju, ali i njezine kolege, užasno živciraju.

Jedna od najdosadnijih stvari je kada neprestano prebacujete, odnosno pomičete kosu preko ramena dok je šišaju ili oblikuju, zbog čega je moraju svaki put namjestiti ispočetka. Sljedeći na redu su oni koji intenzivno promatraju osoblje dok im peru kosu.

Frustriraju ih i oni koji stalno prilagođavaju svoj položaj dok im pokušavaju oprati grivu ili pak one mušterije koje misle da se utapaju u vodi. Također su im dosadni ovisnici o telefonu ili oni koji se stalno namještaju i vrpolje u stolcu. A ništa ih manje ne živciraju i 'trkači', odnosno one mušterije koje se dižu prije vremena i kreću u skitnju. Tu su i kraljice drame, kao i oni koji kažu 'ja ću to učiniti sam' i zgrabe im češalj.

U međuvremenu, neke mušterije su im u komentarima uzvratile nabrajanjem njihovih 'najdosadnijih' navika.

- Što frizeri rade da bi gnjavili mušterije? Na vrhu moje liste je stalan razgovor s drugima i ne obraćanje pozornosti na ono što mi rade - pisali su.

- Što je sa stilistom koji mi uvijek češlja uši? - pitaju se.

- Pečenje vlasišta sušilom za kosu i dugi nokti koji me čupaju za kosu... - komentiraju.

- Živcira me kad je frizer znatiželjan o mom životu. Samo mi uredi kosu!!! - negodovali su.

