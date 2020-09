Frizura 'tamo dolje' zna otkriti neke promjene u tijelu žene

Jeste li se ikad zapitale što intimno područje govori o vašem tijelu? Na primjer, s menopauzom se dlačice na tijelu prestaju obnavljati, pa tako i na intimnom području

<h2>Više niste u cvijetu mladosti</h2><p>Svi mogu očekivati da će se pubične dlačice s vremenom mijenjati, a najveću promjenu doživjet će žene po ulasku u menopauzu. </p><p>- S menopauzom se dlačice na tijelu prestaju obnavljati, pa tako i na intimnom području. Tako vam se dlačice s godinama neće samo stanjivati, već i osijediti te sve manje obnavljati iz korijena - objasnila je ginekologinja <strong>Raquel Dardik</strong> sa Sveučilišnog Langone Medicinskog Centra u New Yorku.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Savjeti kako si olakšati ulazak u menopauzu:</p><h2>Hormoni vam luduju</h2><p>Oni vam mogu biti najbolji prijatelji ili najgori neprijatelji. Kad je sve u redu, onda bez problema reguliraju sve tjelesne procese - od imuniteta do raspoloženja. Ali kad hormoni nisu usklađeni mogu uzrokovati nakupljanje masnog tkiva, nagle promjene raspoloženja, stalni umor, ali i pojačani rast dlačica na tijelu, uključujući i intimno područje. </p><p>- Dakle, ako vaše pubične dlake prebrzo rastu i jačaju trebali biste ići na specijalistički pregled hormona. Rak jajnika ili tumor nadbubrežne žlijezde, koji izlučuje testosteron, također mogu uzrokovati rast dlaka - tvrdi dr. <strong>Cheryl Iglesia</strong>.</p><p>- Ali, pojačani rast dlačica na intimnom području neće biti jedini simptom. Uz njih treba obratiti pozornost na cjelokupnu dlakavost na tijelu. To je direktna posljedica pojačanog testosterona, kao na primjer na bradi, glavi, prsima... Uz pojačanu dlakavost pojavit će se i akne te će se produbiti glas - objašnjava dr. Iglesia.</p><p>- Pojačana dlakavost može biti i posljedica policističnih jajnika kod žena. Ako žena primijeti neki od nabrojanih simptoma ne bi bilo loše da ode kod ginekologa na pregled hormona - nadovezuje se dr. Dardik.</p><h2>Posljedice brijanja i depiliranja</h2><p>Čak 84 posto žena na neki način uređuje intimno područje. Svatko bira što mu se sviđa, ali žene bi ipak trebale imati na umu da brijanje i depilacija mogu prouzročiti i ozbiljne probleme. </p><p>- One bolne, natečene crvene kvržice? To su urasle dlačice. Brijanje dlačica na intimnom području će rezultirati s većim brojem uraslih dlačica, nego na primjer na nogama ili rukama, jer su dlake na tom području jače i deblje - poručuje Dardik.</p><p>I prekomjerna mrtva koža oko obrijanog ili depiliranog područja može pogoršati situaciju. Dakle, ako se odlučite brijati ili depilirati voskom, Dardik predlaže korištenje pilinga za vrijeme tuširanja kako bi uklonio mrtve stanice kože.</p><p>Osim toga, depilirano intimno područje izloženije je bakterijskim infekcijama i spolnim bolestima. Posjekotine koje nastaju brijanjem britvicom otvaraju put spolnim bolestima pa liječnici savjetuju da ograniče uređivanje intimnog područja, prenosi <a href="http://www.prevention.com/health/3-things-your-pubic-hair-says-about-you" target="_blank">Prevention</a>. </p>