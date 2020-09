Jednostavan recept: Napravite mliječnu kupku za svilenu kožu

Kratko namakanje u mlijeku može vašu kožu pretvoriti iz suhe u meku i svilenkastu. Takve tretmane žene koriste već stoljećima, a najpoznatija je priča o egipatskoj kraljici Kleopatri koja se navodno kupala u mlijeku

<p>Mliječne kupke donose mnoge prednosti za vašu kožu. One umiruju i hidratiziraju kožu, bilo da je ona suha, svrbi vas ili je općenito nečime nadražena, kaže dr. Michelle Henry klinička instruktorica za dermatologiju na medicinskom koledžu Weill Cornell, piše <a href="https://www.goodhousekeeping.com/beauty/anti-aging/a33511086/milk-bath-benefits/" target="_blank">GoodHousekeeping</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Koje su prednosti mliječne kupke?</h2><p><strong>Piling: </strong>Mliječna kiselina u mlijeku djeluje kao blaga alfa hidroksi kiselina, koja pomaže u pilingu, objašnjava dr. Henry. To pomaže zaglađivanju teksture kože i uklanjanju suhih, grubih mrlja.</p><p><strong>Kod upala: </strong>Mliječne kupke mogu liječiti i neke česte bolesti, uključujući opekline od sunca i osip od otrovnog bršljana. </p><p>- Proteini i vitamini pomoći će smiriti upalu i ovlažiti kožu - objašnjava dr. Henry. Ako liječite opekline od sunca, ona predlaže primjenu aloe vere nakon kupke kako bi koža zadržala vlagu.</p><p><strong>Hidratacija i obnavljanje: </strong>Mlijeko također sadrži njegujuće sastojke za vašu kožu, poput proteina, masti, vitamina i minerala, dodala je dr. Henry. </p><h2>Jesu li mliječne kupke sigurne?</h2><p>Sigurne su za većinu ljudi, ali ne sve. </p><p>- Ako imate iznimno osjetljivu kožu ili alergiju na mlijeko, onda mliječne kupke nisu za vas - kaže dr. Henry i dodaje da takve kupke ne bi trebalo koristiti više od jednom tjedno.</p><h2>Koja vrsta mlijeka je najbolja za kupku?</h2><p>U mliječnoj kupki možete koristiti punomasno mlijeko, kokosovo mlijeko, mlaćenicu, kozje mlijeko, rižino ili sojino mlijeko - kaže dr. Henry. </p><p>Kravlje mlijeko najčešće se koristi jer je jeftino, a punomasno mlijeko najučinkovitije će nahraniti vašu kožu. Kozje mlijeko je također poznato po visokom udjelu masti i snažnim umirujućim svojstvima.</p><h2>Kako napraviti mliječnu kupku kod kuće</h2><p>Da biste kod kuće napravili mliječnu kupku, dodajte sljedeće sastojke u toplu vodu za kupanje. Zatim se opustite u kadi 20 do 30 minuta za maksimalnu korist.</p><p><strong>Za recept za pjenušavu mliječnu kupku isprobajte sljedeće:</strong></p>