Frizure koje pričaju priču: Od Kleopatre do Rachel i Rihanne Kad je napušeni frizer ošišao Jennifer Aniston, nova je kreacija dobila ime, a Rachel je osvojila svijet. To je samo jedna od niza revolucija u svijetu kose: tu su Rihanna, Linda Evangelista, Kleopatra, Madonna...

Sredinom devedesetih pojavio se mega beauty boom na našim područjima – svi su furali Rachel frizuru. Na ulici je viđena poplava medenih pramenova, bila je to prava revolucija jer Jennifer Aniston je svojim likom iz 'Prijatelja' osvojila svijet. Što se tiče stvarno nosivih frizura koje pristaju svima, Rachel je ostavila neponovljiv trag – ta kreacija živi i dan danas. A Jenn, kao prava dobra cura, još nosi sličnu frizuru, jer uredna je kosa, s razdjeljkom na sredini, dio njezinog imagea.

Jennifer Aniston mrzila je svoju Rachel frizuru

No sama priča oko ove frizure nije tako romantična – niti se svidjela Jennifer, koja je onda komentirala kako je to najgora frizura ikad, a ni frizer baš nije bio skoncentriran. Naime, njezin prijatelj frizer Chris McMillan priznao je nakon nekog vremena da je bio napušen kad ju je uredio. Čovjek radi i danas, štoviše, ima jedan od top salona u Los Angelesu i stilizira sve moguće zvijezde.

Za razliku od Jenn, svaki je tjedan novu boju baš u to doba nosila supermodel Linda Evangelista. Modnoj kameleonki sve boje pristajale su savršeno. Kod nje smo viđali od crvene preko svih blond nijansi do crne, tamno plave... pa svih onih miš maš nijansi za koje stvarno moraš imati savršeno lice i kombinaciju tonova kože, obrva i očiju. Da, nekima je to u DNK.

Isprobala je Linda i bob frizuru, doduše i danas je, kao gospođa, zna nositi, jer bob je legenda. Štoviše, to je vjerojatno jedna od najpopularnijih frizura ikad, jer ima više varijanti i svaka od nas može pronaći svoju. Vidal Sassoon autor je frizure koja je nastala u šezdesetima, kao bunt svemu već viđenom – oštri rezovi i geometrijski izgled kose dobrano su prodrmali dotadašnja pravila ljepote.

Tko zna koja je frizura zvana kahlica?

Frizura kod nas zvana kahlica jedna je od varijanti boba! Danas, naravno, nosimo duži bob i kraći, pa sa šiškama, bez... no forma je ista, jer Sassoon je nezaobilazno ime u svijetu stila. Jedan od prepoznatljivih nosila je Victoria Beckham: bob je savršeno nadogradio njezin minimalistički stil odijevanja, taman u vrijeme kad je pokrenula vlastiti modni brend.

Bob frizura voli i šiške – nosila ih je i Kleopatra, barem njezina filmska verzija Elizabeth Taylor, među ostalima. Kombinaciju super-ravne srednje duge kose sa šiškama i pletenicama popularizirala je holivudska industrija polovicom prošloga stoljeća, kad su ikone velikog ekrana bile glavne zvijezde i trendsetterice.

Kontrast crnoj speglanoj kosi svakako su velike, mekane kovrče plave kose – Marylin Monroe ikona je stila na više područja, frizerstvo je svakako jedno od njih. I dan danas, kad netko nosi plave kovrče – kažemo da ima Merlinku. Neke stvari su vječne, a svijet stila svako malo vraća im planetarnu slavu. I danas je ovaj stil simbol seksepila i ženstvenosti.

Jako kratka kosa i side-cut donose osvježenje

Dok su kovrče i dalje hit, tu je njezin kontrast – jednostavna, super-kratka kosa. Isfurala ju je među prvima Mia Farrow, glumica dječačkog izgleda i slatkog lica. Ovaj stil danas ima par varijanti, sa šiškama, blago repasti, sa side-cutom... I za ovu frizuru zaslužan je Vidal Sassoon.

Kad smo već kod side-cuta, njega su prvi nosili pankeri, simbol bunta u sedamdesetima, no danas je on dio naše stilske svakodnevice. Vidimo ga na i na jako dugim, romantičnim kosama, jer kontrast je fora. Na primjer - jedna je strana glave izbrijana, ili čak side-cut ide po stražnjem djelu te se otkriva tek kad je kosa u repu. Na kratkima je također odličan, na primjer na obje strane, dok je gornji dio duži.

Rihanna je jedna od onih koja je relativno nedavno isprobala tu frizuru – prava je modna kameleonka, mijenja stilove i frizure kao čarape. Ona je imala varijantu s velikim šiškama u drugoj boji. Zvijezda njezina kalibra, u svoje vrijeme, bila je i Madonna: raskuštrana frizura i natapirane šiške, iz osamdesetih, upisane su u povijest najslavnijih kosa ikad.

Veliko, veličanstveno i napuhano!

Naravno, bile su to osamdesete, ništa nije bilo jednostavno, pa je tako slavna pjevačica imala i baršunastu mašnu u kosi. Veliku kosu nosile su i slavne cure Farrah Fawcett i Cindy Lauper – njihov je styling bio nezaobilazno nadograđen mega frizurom i plavim pramenovima koji su raskošno uokvirili lice. Samo što je Farah bila elegantna varijanta, a Cindy više punkerska.

Tapiranje je naveliko koristila i Brigitte Bardot, kraljica seksepila iz šezdesetih – u to vrijeme nosile su se visoke, voluminozne kose, a popularni su bili i razni umeci, za one s rijetkom kosom. No, tapiranje im baš nije išlo u prilog – konstantno čupanje lasi itekako uništava korijen, a na koncu i teksturu kose. Ipak, moda je moda, trendovi se mijenjaju i štuju, a u šezdesetima je lijepa Bardot bila prava ikona stila.

Tapirati se možemo, ali teško da ćemo rekreirati našu sljedeću ikonu – Tina Turner i njezina griva osvajali su pozornice diljem svijeta, ta je bujna kosa postala njezin zaštitni znak. S druge strane, danas imamo ekstenzije na svakom koraku – treba uložiti par tisuća kuna i to je to, kosa je ogromna.

Linda je stalno plakala, ali frizura je bila postojana

Prisjetit ćemo se i jedne elegantne kose: Linda Evans odnosno Krystle Carrington iz Dinastije (njezin je lik često plakao, po tome je bila također poznata) – njezin je utjecaj bio itekako snažan, naročito među poslovnim ženama u osamdesetima. Raskošne šiške i uvijeni vrhovi postali su karakterističan look dama koje su držale do sebe. I dan danas vidimo tu kosu na ulici, jer ova je frizura dosta jednostavna za održavanje, eventualno okruglom četkom uvijenih vrhova.

Linda je bila fina, dok je Josephine Baker, još jedna ikona iz ove stilske sfere, mnogo ranije bila zločesta cura koja je plesala tijekom dvadesetih godina prošloga stoljeća – golih prsiju i s bananama oko struka. Njezina je kosa, kratka i zalizana, imala karakteristične šestice koje se rade uz pomoć gela i uvijača. U to doba žene su općenito skratile kosu, jer u vrijeme charlestona desila se jedna od onih najvažnijih društvenih revolucija.

Voljele su slagati kosu u valove: kovrče u obliku slova S rade se uz pomoć gela i ukosnica. Jedno od zaštitnih lica ove frizure bila je Clara Bow, u to vrijeme super-slavna američka glumica. Ova frizura danas je tražena za važnija događanja kao što su svadbe i premijere.

Kako je košnica zavladala svijetom stila

Često je u važnim trenucima viđena i takozvana košnica iliti beehive – nosila ju je polovicom prošloga stoljeća preslatka Audrey Hepburn u "Doručku kod Tiffanyja". Glavni detalj kose bila je visoka punđa, koja je ubrzo postala pojam elegancije, jednostavnosti i luksuza. Baš kao i njezin lik Holly Golightly.

Eleganciju je obožavala i jedna princeza – Lady Diana ostala je zapamćena i po finoj frizuri koja bi i danas izgledala lijepo. Moderna pripadnica kraljevskog društva nosila je kraću kosu, za ono vrijeme dosta modernu. Sve to bio je dio njezina praktičnog imidža, koji je ovu tradicionalnu svitu uveo u modernije doba.

Spomenut ćemo i minival! Jedna od onih koja je bila prava predstavnica tog stila je pjevačica Kylie Minogue prije tridesetak godina. Upravo je ta plavuša iz Australije proslavila sitne lokne, koje su potom željeli imati svi. Bujna kosa postala je hit, a minival se, doduše s nešto manje opakim kemikalijama, radi i danas.

Koju god frizuru izabrali, svaka ima priču. No danas je važna naša osobnost, način na koji je nosimo. Ipak, lijepo je znati da mnoge od tih kreacija imaju svoje značajke te povijesno važne i ponekad burne početke.