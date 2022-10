Frizure s ravnim šiškama: Kako stilizirati kosu bez dinamike

U trendu su zavjesa šiške, koje su nešto duže od klasičnih, no zahvalne su i one varijante do linije obrva.

Jednostavne frizure ovog tipa najlakše su za održavanje.

Dakota Johnson jedna je od obožavateljica ovog stila.

Koloristi diljem svijeta vole izazov ravne kose.

Heidi Klum nosi duže šiške i stepenasti bob. Time kosa dobiva dojam većeg volumena.

I Rita Ora voli ovaj stil, njezina super ravna plava kosa savršena je za kraći bob.

Pastelni pramenovi u više nijansi među najpopularnijim su stilovima sezone, ravnoj kosi daju dinamiku.

Ledene plave nijanse uz ovaj stil djeluju tako futuristički.

