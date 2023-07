Fulir je slikao hazenašice na Savi: Uvrijedile bi ga kada bi mu ponudile novac za to

Nedjeljom Zagrepčani imaju svi dovoljno vremena da se naužiju vode i sunca i da, barem u etapama, pocrne. A statistika broji redovno one koji napune kabine Gradskog i Gospodarićeva kupališta, kao i one kojima je kabina pod vedrim nebom, a Sava bez ulaznine otvorena i slobodna! Naše slike ilustriraju život na sva ta tri naša kupališta na Savi. Posebne su i atrakcije ovoga ljeta privlačile Zagrepčane. Mnogi se poželješe vrtjeti na El Prado ringišpilu, bilo je za kupiti preslatkog sladoleda kod naših vrijednih slastičara, ali naradio se i gosp. Ernest Fulir. On je po čitave dane okidao svojim fotoaparatom, a najveselije su mu pozirale mlade hazenašice. Te športašice, najviše one iz naše Concordije, često pohode kupalište na Savi kako bi se pripremile da što bolje loptu dobacuju rukom i da ju što češće ubacuju baš u protivnički goal. Baš naše hazenašice predstavljaju Jugoslaviju na prvenstvu svijeta u Londonu i tamo žele osvojiti zlato, pa nije ni čudo da ih mnogi rado gledaju i pozdravljaju kao prave zvijezde.

Kad su tri hazenašice htjele gosp. Ernesta Fulira nagraditi novčanim prilogom za fotografije koje je snimio i koje im je obećao razviti te žurno dostaviti, on im je na savskom kupalištu ljutito uzvratio:

- Prosim lepo milostive, nisam ja nikakav ‘šnel fotograf’! Ja ne snimam za novce. Ja snimam iz umjetničkog užitka!

Na kupalištu smo doznali da će u kolovozu deset naših hazenašica ići iz Zagreba vlakom na dugačak put prema Londonu. One su: službenice Anica Oman, Zlata Cuvaj, Marica Cimperman, Zdenka Kunštek, Iva Tonković, Nada Bobinsky, Katja Mihočinović, učenica gimnazije Melita Lovrenčić, krznarska radnica Fanči Bernik i laborantica u ljekarni Ema Gršeti. Uz svoje redovne poslove, te žene dijele jednu zajedničku ljubav, a to je ljubav prema sportu.

Foto: Ilustrirana revija Svijet

Većina ih igra za zagrebačku Concordiju. Sport kojim se bave zove se hazena, a na naše područje dolazi iz Češke, zajedno sa širenjem udruga za tjelovježbu. Igra je to slična rukometu, igra se na otvorenom i danas je to jedini popularni ženski momčadski sport na ovim prostorima. Hazena usavršuje krasotu i zdravlje i ima sve odlike elegantnoga nogometa, ali mu zdravstveno daleko prednjači upotpunjavanjem razvoja mišićja ruku i gornjega tijela.

Igračice hazene iz Zagreba putuju u London na Ženske sportske igre, svjetsko prvenstvo. U kvalifikacijskoj utakmici koju su već igrale u Zagrebu pobijedile su Poljakinje i tako se plasirale u London. Igračice uzimaju godišnje odmore kako bi mogle otići na prvenstvo, na koje putuju bez financijske potpore Ministarstva za tjelesni odgoj. Trener Bogdan Cuvaj neće s njima na završni turnir.

U Zagrebu se nadaju da će za koju godinu osnovati i Ženski loptački savez pa bi se naše hazenašice - otkrivaju nam one - potom rado i spretno mogle loptati i pravog pravcatog nogometa!