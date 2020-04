Garažu je prenamjenila u san svakog djeteta - u igraonicu!

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: IDEJE KAKO ZABAVITI DJECU DOMA, A DA U ISTO VRIJEME I VJEŽBAJU

Nicole Roberts (25) štedjela je godinama kako bi svoju garažu mogla pretvoriti u igraonicu za svoje dvoje djece.

Sada je napokon dovršila 'uradi sam' projekt, koji svakako vrijedi pokazati. Nicole, frizerka iz Engleske, godinama je spremala, odnosno štedjela novac kako bi prenamijenila garažu.

- Ova je soba izvorno bila garaža, ali znala sam i prije nego što smo se preselili da je ne bih držala kao garažu, a i trebala mi je dodatna soba za dječje igračke - rekla je Nicole za Metro.

Na kraju je potrošila oko 43 tisuće kuna kako bi uklonila garažna vrata, opeke na prednjoj strani, dodala prozor, izolirala prostor i dodala vrata.

No kada je to sve uredila, sobu je pretvorila u san svakog djeteta, a to je igraonica sa mnogo igračaka.

- Štedjela sam za prenamjenu garaže nekoliko godina i prije nego smo se uselili. Završetak prenamjene koštao nas je oko 43 tisuće kuna. Moj je partner električar, pa smo i na tome uštedjeli. Imali smo i obiteljskog prijatelja koji je žbukao zidove. Cijela pretvorba trajala je samo oko tjedan dana. Od početka sam znala da ova soba treba biti svijetla i šarena, a koji je bolji način da se to postigne nego s duginim bojama - rekla je Nicole.

Nicole je većinu namještaja kupila u Ikei, a spremnici za odlaganje igračaka koštali su je sveukupno otprilike dvije tisuće kuna. Šarene naljepnice za zid platila je oko 180 kuna.

- Svidjela mi se ideja da djeca imaju svoj mali kućni kutak s perilicom rublja, kuhinjom i tržnicom. Kuhinja je s eBay-a i koštala je oko 570 kuna, perilica rublja oko 220 kuna, a tržnica oko 180 kuna. Planiram ubuduće dodati neke police na zidove kako bi tamo stavila i njihova umjetnička djela - rekla je Nicole.

Nicole i njezina djeca oduševljeni su kako je soba ispala, a djeca jedva čekaju novi dan da se ponovno igraju u ovoj preslatkoj igraonici.

