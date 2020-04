Rasplakao sve: Prije smrti tata (32) ostavio poruku ženi i djeci

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Nemojte težiti savršenstvu u karanteni to vodi do tjeskobe

- Kad su mi vratili Jonathanov mobitel, uključila sam ga i otkrila bilješku koju je Jonathan napisao za mene i djecu samo dan prije nego što je intubiran u bolnici uslijed posljedica korona virusa - kaže Katie Coehlo iz Danburyja, u američkoj državi Connecticut, čiji je 32-godišnji suprug preminuo u bolnici, 28 dana nakon što je hospitaliziran zbog korona virusa.

Doživio je zastoj srca i preminuo, a samo nekoliko dana prije toga, na svom je mobitelu napisao bilješku za suprugu i njihovo dvoje djece, Braedynu i Penny.

