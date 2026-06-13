Gdje bi svaki horoskopski znak trebao provesti svoj savršen godišnji odmor u 2026. godini

ŠKORPION, REYKJAVIK, ISLAND: Pružit će vam vrstu intenziteta, samoće i transformacije koji dirnu dušu, a koju zahtijevate. Vulkanski krajolici, geotermalni bazeni i dramatične obale odražavaju vaš vlastiti duboki, moćni i alkemijski unutarnji proces i pokazuju vam da je to nešto što treba poštovati, a ne bojati se. Ovo je vaša godina odbacivanja emocionalnog oklopa i dopuštanja sebi da budete viđeni na istinitije, mekše načine. Na ovom putovanju pronaći ćete jasnoću o tome što ste spremni otpustiti i što ste spremni slijediti. | Foto: Fotolia