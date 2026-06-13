Gdje bi svaki horoskopski znak trebao provesti svoj savršen godišnji odmor u 2026. godini

S Neptunom, planetom snova, Saturnom, planetom strukture i karme te s Uranom, našom svjetiljkom strahopoštovanja, koji se vrti u neobičnim klimama Blizanaca, putovanja u 2026. namijenjena su da nas izazovu i promijene, kažu astrolozi
Svako putovanje odabrano je tako da odgovara vašoj energetskoj putanji, ciklusu osobnog rasta i prilikama koje je svemir stvorio za vas u 2026. godini. Čitajte i za svoj znak i za podznak za najtočnije uvide.
| Foto: Dreamstime
Svako putovanje odabrano je tako da odgovara vašoj energetskoj putanji, ciklusu osobnog rasta i prilikama koje je svemir stvorio za vas u 2026. godini. Čitajte i za svoj znak i za podznak za najtočnije uvide.
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Foto: Dreamstime
Svako putovanje odabrano je tako da odgovara vašoj energetskoj putanji, ciklusu osobnog rasta i prilikama koje je svemir stvorio za vas u 2026. godini. Čitajte i za svoj znak i za podznak za najtočnije uvide.
| Foto: Dreamstime
OVAN, LOS ANGELES, KALIFORNIJA: Vaša vatrena energija ove godine treba pravi poticaj. Sve se vrti oko ponovnog otkrivanja strasti kroz spontanost, izazov i senzorni užitak. Uživajte u plažama pacifičke obale, vrhunskim kuhinjama iz cijelog svijeta, jednodnevnim izletima u planine i pravoj avanturi u svakom susjedstvu.
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BIK, RIM, ITALIJA : Rim je dom tima Taurus jer je prepun ljepote, bogate povijesti i raskošne hrane. Ovo je vaša godina donošenja usklađenih odluka, jačanja umjetničkog izražavanja i vraćanja žudnje za životom. Neka vas vječni grad podsjeti da veličina zaista zahtijeva vrijeme za ugodne aktivnosti. Nabavite si jednu od klasičnih rimskih tjestenina (gricia, cacio e pepe, amatriciana ili carbonara) iz lokalnih restorana, pojedite gelato na trgovima i prepustite se istinski raskošnom načinu života u Rimu
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BLIZANCI, BERLIN, NJEMAČKA: Grad koji vibrira duhom ponovnog otkrivanja i intelektualne znatiželje, bit će vam svakim djelićem potreban lijek. Ovaj grad vas potiče da eksperimentirate s novim identitetima, novim idejama i novim načinima izražavanja bez brige o uklapanju. Hrani vaš um kroz umjetnost, povijest, noćni život i svoju beskompromisnu progresivnu kulturu. Ovdje ćete pronaći razgovore koji potiču otkrića i okruženja koja izazivaju vaše stare navike i pomažu vam da se oslobodite ograničenja oko samoizražavanja.
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RAK, KYOTO, JAPAN: Drevni grad Kyoto može vam ponuditi iscjeljenje kroz rituale, ljepotu i tihu magiju. Godinama se snalazite u emocionalnim promjenama, a ovo je trenutak kada vaš duh konačno može izdahnuti. Kyotski hramovi, vrtovi i nježne tradicije omogućuju vam da omekšate bez da se srušite. Energija grada podržava intuiciju, namjeru, samoću i povezanost s precima. Ceremonije čaja, šetnje rijekom, rukom pisane želje na drvenim pločama... svaki trenutak u Kyotu postaje podsjetnik koliko je važno biti prisutan i držati srce otvorenim.
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LAV, CAPE TOWN, JUŽNA AFRIKA: Za velike mačke koje žude za velikom inspiracijom, Cape Town više nego ispunjava očekivanja. Ovaj grad odgovara vašoj toplini i živosti, a istovremeno poziva vašu nefiltriranu radost, velikodušnost i kreativnost da istupi. Putovanje ispunjeno planinama, plažama, nevjerojatnom hranom, divljim životinjama i živopisnom kulturom pomaže vam da se ponovno povežete sa svojim unutarnjim sjajem na način koji se čini prirodnim, a ne prisilnim. Ovo putovanje postaje iskra koja ponovno rasplamsava vašu strast za životom, umjetnošću i povezanošću.
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DJEVICA, VANCOUVER, BRITANSKA KOLUMBIJA: Uzemljujuća energija Vancouvera nudi vam priliku da resetirate svoj preopterećeni živčani sustav. Priroda vas okružuje na mjestu punom planina, šuma i oceanskog zraka, a svaki dan vašeg putovanja osjeća se kao poziv da se vratite sebi. U 2026. vaš fokus se prebacuje na održivost: u vašim navikama, vašim odnosima, vašem poslu i vašoj dobrobiti. Obnavljajuće vibracije Vancouvera mogu pomoći da se sjetite koliko je dobar osjećaj reagirati iz usklađivanja cijelog tijela, a ne vanjskih pritisaka. Ovo putovanje će isprazniti mentalni nered i otvoriti poglavlje za vaše pravo stanje bića koje će doći do izražaja: zadovoljstvo.
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VAGA, MALLORCA, ŠPANJOLSKA: Vraća vas u ravnotežu kroz ljepotu i jednostavnost. Nakon godinu dana unutarnjih rekalibracija, 2026. traži od vas da se prepustite iskustvima koja vas obnavljaju, a ne iscrpljuju. Plaže Mallorce, nasadi citrusa, tržnice i mediteranski šarm potaknut će prisutnost kroz zadovoljstvo. Ovdje ćete pronaći inspiraciju u umjetnosti, povezanost u zajednici i mir u sporim jutrima uz vodu.
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ŠKORPION, REYKJAVIK, ISLAND: Pružit će vam vrstu intenziteta, samoće i transformacije koji dirnu dušu, a koju zahtijevate. Vulkanski krajolici, geotermalni bazeni i dramatične obale odražavaju vaš vlastiti duboki, moćni i alkemijski unutarnji proces i pokazuju vam da je to nešto što treba poštovati, a ne bojati se. Ovo je vaša godina odbacivanja emocionalnog oklopa i dopuštanja sebi da budete viđeni na istinitije, mekše načine. Na ovom putovanju pronaći ćete jasnoću o tome što ste spremni otpustiti i što ste spremni slijediti.
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STRIJELAC, BUENOS AIRES, ARGENTINA: Za Strijelce koji traže iskru inspiracije, ovaj grad je upravo kremen koji su tražili. Oživjet će vašu ljubav prema kretanju, kulturi i nefiltriranom iskustvu. Glazba, ples, hrana, umjetnost i zajednica natjerat će vas da ostanete budni do kasno u noć. Putovanje u južnoameričku metropolu naglasit će potrebu da kažete "da" novostima u svim njezinim bezbrojnim oblicima. Očekujte da će ovo putovanje revitalizirati vaš osjećaj optimizma i podsjetiti vas da je avantura zapravo duhovna praksa.
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JARAC, MEREDITH, NEW HAMPSHIRE: Meredith vam daje tihu, zemaljsku obnovu koju ste odgađali. U 2026. vaši proboji dolaze kroz odmor, a ne silu. Možete pronaći svoje središte okruženi bujnim šumama i šarmom malog grada. Ovo je putovanje na kojem ćete donositi odluke s mjesta jasnoće umjesto pritiska. Duge šetnje, mirna jutra i jednostavni užici pomažu vam da opustite napetost koju ste držali u sebi.
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VODENJAK, SEUL, JUŽNA KOREJA: U ovoj godini će sudbina i božanski tajming djelovati u vašu korist. Seul energizira vaš osjećaj uzbuđenja u 2026. Ovo je godina obnove za vas, kreative, osobne i u vezama. Seulske inovacije, moda, hrana i kultura savršeno odražavaju vaš duh usmjeren prema budućnosti i omogućuju vam da vidite zašto ste tako posebni. Ovo putovanje remeti sve ustajale obrasce ili zastarjela uvjerenja i ostavlja vas otvorenima za eksperimentiranje. Seul vas podsjeća da je vaša autentičnost namijenjena dijeljenju s ostatkom svijeta, dok se drugi bore da je pronađu u sebi.
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RIBE, OAXACA, MEKSIKO: Nakon tri duge godine, pripadnici ovog znaka konačno su e oslobodili opresivnog tereta karme Saturna u svom znaku, što je idealno vrijeme za opuštanje. Putovanje na neko lagano, sporo i bogato kulturom mjesto bit će vam idealno. Oaxaca hrani vaš duh na sve načine za kojima ste žudjeli. 2026. godina je godina kreativnosti, povezanosti i odabira radosti, a Oaxaca nudi boje, toplinu i umjetničko bogatstvo koje budi vašu maštu. Tržnice, tekstil, hrana, festivali i zajednica daju vam osjećaj pripadnosti za koji niste ni znali da vam nedostaje. Očekujte inspiraciju, iscjeljenje i dublje povjerenje u svoje intuitivne darove nakon posjeta ovom gradu.
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