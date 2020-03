Gdje drugdje nego u Danskoj: Djecu u školi uče čak i empatiji

Danska se proteklih sedam godina konstantno nalazi na jednom od prva tri mjesta najsretnijih zemalja svijeta, prema izvještaju Ujedinjenih naroda o sreći, a takav rezultat zapravo ne čudi obzirom kako odgajaju djecu i koji su im prioriteti u životu.

Jedan primjer je njihovo obrazovanje u koje je od 1993. godine uključena nastava o empatiji. Svaki tjedan učenici u dobi od 6 do 16 godina uče o empatiji, kako graditi odnose, kako uspjeti u poslu, kako spriječiti nasilje...

Tijekom nastave učenici imaju priliku govoriti o svojim strahovima, borbama i problemima. To varira od onih osobnih poteškoća do svega što se tiče škole. Djeca zajedno s učiteljem razgovaraju o problemima i smišljaju način kako ih riješiti. Uče kako slušati jedni druge, razumjeti se međusobno i podržavati.

- Zajedno kao razred pronalazimo rješenja i poštujemo sve aspekte onoga što se događa. Dječji problemi se čuju i prepoznaju kao dio šire zajednice - kaže Iben Sandahl, danska psihoterapeutkinja, odgajateljica i koautorica knjige o danskom načinu odgoja djece 'The Danish Way of Parenting ' koju je napisala zajedno sa Jessicom Alexander, američkom autoricom i istraživačicom raznih kultura.

- Djeca se u Danskoj ne boje govoriti, jer se osjećaju dijelom zajednice, nisu sama - rekla je novinarka Carlotta Balena.

Također, nastavnici uče djecu da se ne fokusiraju samo na to da oni kao pojedinci budu najbolji među svojim vršnjacima, već da se usredotoče na poboljšanje vještina i talenata ostalih učenika koji nisu nadareni jednako kao oni.

- Dijete koje je prirodno nadareno u matematici, bez učenja o suradnji s vršnjacima neće napredovati. Trebat će pomoć u drugim temama. Odlična je lekcija podučavati to djecu od rane dobi jer nitko ne može prolaziti kroz život sam - rekla je Jessica Alexander.

- Tamo djeca uče o vještinama empatije. Obraćaju pažnju na način kako druga osoba prima informacije stavljaju sebe u tuđe cipele kako bi ga bolje razumjeli - dodala je, a prenosi thewildchild.co.za.

