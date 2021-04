Akcija govori više od riječi, a različite vrste poljubaca koje vam netko pruži mogu najglasnije govoriti. Postoji 12 različitih načina na koje se muškarci ljube, a svaki od njih znači nešto drugo.

Ljubljenje uzrokuje kemijsku reakciju u vašem mozgu, uključujući rafalni hormon oksitocin. Često se naziva 'hormonom ljubavi', jer pobuđuje osjećaj naklonosti i privrženosti. Prema studiji iz 2013. godine, oksitocin je posebno važan jer pomaže muškarcima da se vežu za partnera i ostanu mu vjerni.

Neki vole da poljubac bude strastven i divlji, dok drugi vole nježan, senzualan i spor.

Na ovih 12 različitih načina se muškarci ljube i evo što svaki od njih znači:

1. Poljubac u usne

On istinski cijeni vašu ljubav. Brz, prilično suh i često zatvorenih usta, ovakav poljubac je način na koji se muškarac u ljubavnoj vezi s vama pozdravlja ili oprašta.

Ako vas ovako ljubi dok ste doma, gdje vas nitko ne može vidjeti, znak je da ste postali cijenjeni dio njegove rutine i njegovog života. Ako vas ovako ljubi u javnosti, to je i vama i svijetu dokaz da on s vama ima ozbiljne namjere.

2. Poljupci u tjeme

To znači da se on želi brinuti o vama.

Kad vas muškarac poljubi u tjeme, to znači da se osjeća zaštitnički prema vama. Time vam daje do znanja da mu je stalo do vas, da voli dijeliti prostor s vama i da mu značite više nego itko. Ovakav poljubac je sladak, drag i nježan.

3. U ruku

Ovakav poljubac je neka vrsta koketiranja. Ako vam muškarac poljubi ruku, možete biti sigurni u nekoliko stvari, od kojih je prva da je izuzetno samopouzdan i pomalo šaljiv.

To ne znači da njegovi osjećaji prema vama nisu iskreni, ali vjerojatno biste trebali znati da na ovaj način koketira s vama.

4. Poljupci u unutrašnjost vašeg zapešća

Nakon ovog poljupca stvari postaju strastvenije.

Ako vam muškarac poljubi unutrašnjost zapešća, možete biti sigurni u činjenicu da jedino što ga sprječava da vam strgne svu odjeću jest činjenica da ste vani u javnosti.

Ovim poljupcem muškarac vam daje do znanja da zna kako djeluje žensko tijelo i da se ne boji to znanje dobro iskoristiti. Ako održava kontakt očima dok to radi biti će još strastvenije.

5. U vrat

On gaji snažne osjećaje prema vama.

Ovakav poljubac je izvrstan. Poljubac u vrat romantična je uvertira. Ako vas poljubi u vrat, govori vam da vas želi i da žudi za vama.

6. Francuski poljubac

Totalno je zadivljen s vama. Kad vam muškarac da francuski poljubac i kad vam rukama obuhvati cijelo lice, tako otkriva koliko je ludo zaljubljen u vas.

Ovaj stil ljubljenja je način da vam pokaže koliko ste mu privlačni.

7. Poljupci u obraz

Ne želi ozbiljno s vama. Poljubac u obraz totalna je suprotnost francuskom poljupcu. To je znak da on s vama želi prijateljstvo, a možda nekad ni to.

Čovjek koji vas ljubi u obraz govori vam da mu je stalo do vas, ali nikad s vama ne želi ništa ozbiljnije.

8. Poljubac u oko

On vas istinski cijeni. Kad vas muškarac poljubi u oko, to bi moglo izgledati čudno. Oko se obično ne smatra erogenom zonom. Ali mogli biste uživati ​​kad znate da vas muškarac time govori da vas voli i da u vama vidi cijeli svijet. To čini zato što želi da znate da ste voljeni i obožavani.

9. U čelo

On vas istinski voli, cijeni i poštuje. Kad vas poljubi u čelo, govori vam da će biti tu za vas i da vas želi zaštititi. Također vam govori da vas cijelu voli, a ne samo vaše tijelo.

10. U trbuh

Ako vas muškarac poljubi u trbuh, osjeća se 100% ugodno s vama i vjeruje da je i vama ugodno s njim. Ova vrsta poljupca također može značiti da on zamišlja dijete s vama.

11. Poljupci u vaše grudi

Intimno vas ljubeći njegov je način da vam pokaže da je pažljiv i iskusan i da vam želi pokazati koliko je strastven i koliko želi voditi ljubav s vama. Želi da uživate u ljubljenju s njim i u svemu što slijedi.

12. Poljupci u rame

On vam potpuno vjeruje. Kad vas ljubi u rame, na podsvjesnoj vam razini predaje svoje srce, tijelo i dušu i zahvaljuje vam što ste učinili za njega. Iznad svega, kaže vam da vam vjeruje i da vas cijeni.

Fizički i emocionalno ga privlačite. Želi da se osjećate voljeno i pokazuje vam snažnu emocionalnu vezu koju ima s vama, piše Your Tango.