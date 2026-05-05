Gdje su nestale vrijedne knjige iz NSB-a iz 16. i 18. stoljeća?

Dana 4. svibnja 1989. godine na Općinskom sudu u Zagrebu započelo je medijski vrlo zanimljivo suđenje za pljačku Nacionalne i sveučilišne biblioteke (NSB) koje je uključivalo međunarodnu preprodaju i više pomagača. Bio je to jedan od najpoznatijih kaznenih postupaka u tadašnjoj Hrvatskoj jer se radilo o golemoj krađi kulturnog blaga.