Generacija Z sve češće ChatGPT koristi kao svog psihoterapeuta

Ti korisnici nisu iznimka od ovog trenda. Prema istraživanju platforme Tebra, jedan od četvero Amerikanaca radije bi razgovarao s AI chatbotom nego išao na terapiju.

Slično tome, u Ujedinjenom Kraljevstvu sve više mladih umjesto skupih privatnih seansi bira virtualne AI savjetnike za mentalno zdravlje.

Chatgpt uzima informacije s Googla

Prema pisanju The Timesa, podaci udruge Rethink Mental Illness otkrivaju da više od 16.500 ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu čeka na psihološku pomoć dulje od 18 mjeseci. Takva dugotrajna čekanja dodatno motiviraju korisnike da posegnu za bržim i pristupačnijim rješenjima, poput AI alata.

Ipak, iako su ovi botovi lako dostupni i praktični, kritičari upozoravaju da im nedostaje ljudska empatija koja je ključna za one u krizi kojima je potrebna personalizirana i stručna terapijska podrška.

- Isprobao sam ChatGPT, postavio mu nekoliko pitanja kako bih vidio kako odgovara. Crpi informacije s Googlea, sintetizira ih i može se ponašati kao terapeut - izjavio je za Fox News Digital dr. Kojo Sarfo, stručnjak za mentalno zdravlje i popularna osoba na društvenim mrežama.

Neki modeli, poput Therapist GPT-a, posebno su razvijeni kako bi nudili utjehu, savjete i osnovnu terapijsku podršku. Mjesečna cijena od 20 dolara za ChatGPT Plus, koja omogućuje brži i neograničen pristup, mnogima se čini znatno pristupačnijom od tradicionalne terapije.

No, unatoč praktičnosti, ove platforme imaju jasna ograničenja: ne mogu postavljati dijagnoze, propisivati terapiju, pratiti dugoročan napredak ni intervenirati u kriznim situacijama.

- Mogu pružiti osjećaj podrške i olakšanja, ali nisu zamjena za stručnjaka koji zna kako voditi osobu kroz složenije psihičke izazove- upozorava doktor Sarfo.

Nekima su potrebni lijekovi i terapija, stoga umjetna inteligencija to ne može pružiti

Sarfo također upozorava na opasnost zamjene savjeta AI alata sa stručnošću licenciranih terapeuta koji iza sebe imaju godine iskustva i znaju prilagoditi pristup svakom pojedincu.



- Posebno me brine kada ljudi koji možda trebaju psihijatrijske lijekove koriste umjetnu inteligenciju kako bi se osjećali bolje – kao da im je to terapija. A ponekad su terapija i lijekovi nužni. Takvu vrstu pomoći jednostavno nije moguće dobiti bez stvarnog stručnjaka. To nije nešto što se može prepustiti AI-u- poručuje Sarfo.

Dodaje da chatbotovi mogu imati korisnu ulogu – primjerice, kod osoba koje žele bolje razumjeti vlastite poteškoće, poput ADHD-a, i pripremiti se za razgovor s liječnikom.

Možete sastaviti nekoliko jasnih rečenica koje ćete upotrijebiti prilikom razgovora s liječnikom kako biste preciznije opisali simptome. U tome AI može biti koristan alat. No ako ga se počne koristiti kao zamjenu za pravu terapiju ili medicinski savjet, ulazimo u vrlo problematično područje.