Genijalan trik kako da jagode ostanu svježe dulje i ne trunu

Mnogi obožavaju slatke i sočne jagode, no najčešće ih kupujemo u manjim pakiranjima, jer je riječ o voću koje se jako brzo kvari. Tako se najčešće dogodi da nemate jagoda u kući baš kad biste se rado njima osladili. No, postoji i tješenje za to: Jedna je žena na Facebooku podijelila trik zahvaljujući kojemu se mogu očuvati svježima i do tri tjedna.

Pogledajte video: Operite voće prije upotrebe

To znači da biste mogli iskoristiti priliku kad su povoljnije cijene i kupiti ih za nekoliko tjedana unaprijed!

- Trebalo mi je 36 godina da saznam da, ako jagode stavite u obične staklene tegle i pohranite ih dobro zatvorene u hladnjaku, one mogu potrajati jako dugo - napisala je Kris Potter u objavi u rujnu prošle godine, objavivši fotografiju jagoda u staklenci.

- Ne varam ni za jedan dan, ove su jagode u hladnjaku više od tri tjedna. To su jagode iz velikog marketa, za koje sam inače bila sretna ako bi slučajno uspjele potrajati do 5 dana prije nego što bi počele trulit - napisala je u svojoj objavi.

Zanimljivo je da površna pretraga društvenih mreža pokazuje da ima ljudi koji znaju za ovaj trik. Tako smo naišli na blogericu koja kaže da odavno koristi tu metodu pohranjivanja i to za sve bobičasto voće. Važno je, samo, pohraniti ga tako čim ga donesete iz trgovine, bez prethodnog pranja ili čišćenja peteljki.

- Sve bobičasto voće koje tako pospremim potraje od dva do četiri tjedna bez problema, tvrdi blogerica.

Mnogi ljudi u komentarima su dopisali kako su isprobali trik i oduševili se, jer su jagode doista ostale svježe i zdrave puno dulje nego inače.



Najčitaniji članci