Za bolju liniju jedite ovo voće i povrće koje u sebi nema škroba

Američka nutricionistica dr. Lisa Young navodi nekoliko razloga zbog kojih nećemo dobiti na težini, bez obzira koliko jeli ovu hranu. Riječ je o voću i povrću koje je puno vode, koje sadrži vlakna koja daju osjećaj sitosti, ima vrlo malo kalorija, a vrlo je hranjivo. Iako ne obiluje proteinima, puno je vitamina, antioksidansa i ostalih nutrijenata dobrih za zdravlje.

Nakon konzumiranja ovih 14 namirnica, osim što ćete biti zadovoljniji linijom, osjećat ćete se puno bolje.

1. Celer

Gotovo 95% stabljike celera je voda, ali to ne znači da ovo povrće nema značajne zdravstvene koristi. Celer sadrži kalij, folnu kiselinu, vlakna i vitamin K. Porcija sadrži samo šest kalorija. Celer je najbolje jesti svjež jer se nakon pet do sedam dana čuvanja u hladnjaku izgubi puno antioksidansa.

Foto: 3 14:07:05

2. Kelj

Jedna porcija sirovog kelja sadrži samo 33 kalorije, ali ima gotovo tri grama proteina i oko 2,5 grama vlakana. Kelj je jedna od rijetkih namirnica koja sadrži i omega 3 zasićene kiseline, koje se uglavnom nalaze u ribi. Također je bogat vitaminima i folnom kiselinom.

Foto: Thinkstock

3. Borovnice

Borovnice imaju više antioksidansa od bilo kojeg drugog voća. Bogate su i vlaknima, a jedna šalica sadrži samo 85 kalorija.

Foto: Fotolia

4. Krastavci

Plod koji se uglavnom sastoji od vode. Krastavci sadrže samo 16 kalorija po porciji. Sjemenke i kora sadrže većinu hranjivih vrijednosti, pa je najbolje da ih ne čistimo. Bogato je vlaknima i vitaminom A, odnosno beta-karotenom, za koji je poznato da je dobar za vid.

Foto: Pixabay

5. Rajčice

Rajčice su najpoznatije po velikoj količini likopena, koji pomaže u borbi protiv kroničnih bolesti i daje plodu crvenu boju. Osim likopena, rajčice su bogate vitaminima A, C i B2, kao i folnom kiselinom, kalijem i vlaknima. Uz hranjive tvari koje sadrže, jedna srednja rajčica ima samo 25 kalorija.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

6. Grejp

Istraživanja su pokazala da uključivanje grejpa u dijetu može povećati gubitak težine, što je razlog zašto se grejp smatra dijetalnom namirnicom. To je zbog toga jer je bogat vlaknima pa daje osjećaj sitosti te stabilizira razinu šećera u krvi. U jednoj polovici grejpa ima samo 50 kalorija.

Vitamin C iz grejpa može smanjiti rizik od brojnih zdravstvenih problema, poput raka i srčanih problema. Također je dobar za snižavanje kolesterola i poboljšanje probave.

Foto: Fotolia

7. Brokula

Brokula je najviše hranjiva ako se jede sirova ili kuhana na pari. Ovo povrće sadrži sulforafan, antikancerogeno sredstvo koje uništava spojeve koje mogu uzrokovati rak.

Osim vitamina A, C, E i K, u jednoj porciji brokule kuhane na pari ima 20 posto dnevne količine vlakana potrebnih organizmu. Jedna porcija ima samo 31 kaloriju.

Foto: Dreamstime

8. Dinja

Dinja je puna beta - karotena, oblika vitamina A, koji je dobar za zdravlje očiju i vid. Samo jedna šnita ovog voća opskrbljuje organizam kalijem te dnevno potrebnom količinom vitamina A i C.

Budući da voda čini 90 posto dinje, u jednoj porciji ima samo oko 55 kalorija.

9. Cvjetača

Iako njena bijela boja može natjerati ljude da misle drugačije, cvjetača je zapravo vrlo svestrana i hranjiva biljka. Bogata je antioksidansima i fitonutrijentima koji pomažu u borbi protiv kroničnih bolesti. Cvjetača je i odličan izvor folne kiseline, vlakana i vitamina C i K. U jednoj porciji ima oko 25 kalorija.

Foto: Marko Mrkonjić/Pixsell

10. Kupine

Zdravstvene prednosti kupina su raznovrsne. Kao i mnoge druge bobice, kupine su bogate vitaminom C, kao i antioksidansima koji su poznati kao bioflavonoidi. Dobre su za probavu te pomažu očuvanju kolagena, što je dobro za kožu. Jedna porcija sadrži samo 62 kalorije.

11. Zelena salata

Većina vrsta salata ima samo od 10 do 20 kalorija po porciji. Iako salata nije bogata proteinima, bogata je vitaminima i hranjivim tvarima poput folne kiseline, željeza i vitamina A i C.

Foto: Dreamstime

12. Naranče

Većina ljudi zna da su naranče bogate vitaminom C, ali naranča ima i brojne druge korisne sastojke. Budući da je vitamin C ključan za proizvodnju kolagena, naranče pomažu u borbi protiv oštećenja kože. Uz vitamin C, bogate su vitaminima B1, B9 (folnom kiselinom) i A te kalijem, kalcijem i vlaknima. Nije bogata kalorijama, pa tako jedna srednja naranča sadrži 80 kalorija.

Foto: 123RF

13. Jagode

U jednoj porciji jagoda ima više vitamina C nego u jednoj naranči. Jagode su pune polifenola, vrsta antioksidansa. Sadrže kalij i vlakana, ne sadrže masnoće, natrij i kolesterol, što ih čini zdravima za srce. To je jedno od najmanje kaloričnih voća - samo 35 kalorija na 100 g.

Foto: Dreamstime

14. Zimska dinja

Zimska dinja sadrži nešto malo manje kalorija od obične dinje (64 kalorije), a većina ih potječe od 14 grama prirodnog šećera koliko ga sadrži ovo voće. Porcija medne rose zadovoljava polovinu dnevno potrebne količine vitamina C. Sadrži i bakar koji je ključan za zdravu kožu.