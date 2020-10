Genijalni dječji snovi - s devet godina molio je NASA-u posao: 'Želim biti zaštitnik planeta'

Maleni Jack Davis želio bi biti 'planetarni zaštitnik', odnosno braniti Zemlju u slučaju napada izvanzemaljaca, a smatra kako ima dobre predispozicije za to jer je pogledao sve filmove na tu tematiku te je jako hrabar

<p>Postoji li kod vas možda slobodno mjesto za rad kao 'časnik planetarne zaštite' - dio je simpatičnog i zanimljivog upita dječaka Jacka Davisa iz New Jerseyja koji je svoj upit postavio u svom legendarnom pismu adresiranom na NASA-u kad je imao 9 godina.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Kao dio te uloge maleni zaljubljenik u science fiction tematiku vidi zaštitu od izvanzemaljaca, ali i osiguravanje da ljudi ne kontaminiraju planete, asteroide ili mjesece s kojima dolazimo u kontakt i obrnuto.</p><p>Očito je da se radi o visoko tehničkom, dobro plaćenom poslu te da je Jack jedan ambiciozan dječak, a njegova je želja dokaz koliko su djeca nevjerojatna, optimistična i originalna u svojim željama.</p><p>U pismu iz 2017. koje prenosi <a href="https://www.indy100.com/article/nasa-9-year-old-jack-davis-defend-earth-reply-letter-planetary-defender-guardian-galaxy-7882731?utm_content=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3mth8v6OM4c3SAKrjBZSRmyII1Y0Ux5lmWQktljks4KlLJvH8OcfIXXMg#Echobox=1602951621">The Independent</a> kaže: </p><p><em>Draga NASA,</em></p><p><em>Zovem se Jack Davis i želio bih se prijaviti za posao časnika planetarne zaštite.</em></p><p><em>Možda imam devet godina, ali mislim da bih bio sposoban za taj posao. Jedan od razloga je što moja sestra kaže da sam izvanzemaljac.</em></p><p><em>Također, vidio sam gotovo sve svemirske filmove i vanzemaljske filmove koje mogu vidjeti.</em></p><p><em>Također sam gledao emisiju Marvel Agents of Shield i nadam se da ću pogledati film Muškarci u crnom.</em></p><p><em>Odličan sam u video igrama. Mlad sam, pa mogu naučiti razmišljati kao izvanzemaljac.</em></p><p><em>Iskreno,</em></p><p><em>Jack Davis</em></p><p><em>Čuvar galaksije</em></p><p><em>Četvrti razred</em></p><p>Da budemo pošteni, to su neki vrlo dobri argumenti koje je iznio. Uskoro je uslijedio i odgovor.</p><p>NASA-in direktor planetarnih znanosti Jim Green napisao mu je:</p><p><em>Čujemo da si 'čuvar galaksije' te zainteresiran za postati NASA-in planetarni časnik za zaštitu. To je odlično!</em></p><p><em>Ta pozicija je zbilja cool, a posao vrlo važan. Radi se o zaštiti Zemlje od malih mikroba koje donosimo sa sobom kad uzimamo uzorke s Mjeseca, Marsa i asteroida. Također, radi se o zaštiti i drugih planeta od naših klica dok istražujemo Sunčev sustav.</em></p><p><em>Uvijek smo u potrazi za pametnim budućim znanstvenicima i inženjerima koji bi nam u tome pomogli, pa se nadam kako ćeš dobro učiti i postići uspjeh u školi te da ćemo te ubrzo vidjeti u NASA-i.</em></p><p>- U NASA-i volimo podučavati djecu o svemiru i nadahnjivati ih da budu sljedeća generacija istraživača. Shvatite to kao pomoć gravitacije - poticaj koji može pozitivno i zauvijek promijeniti čovjekov tijek života i naš trag u svemiru - rekao je Green u priopćenju za javnost.</p><p>Davis je također primio telefonski poziv od NASA-inog direktora planetarnih istraživanja Jonathana Ralla u kojem mu je čestitao na njegovom zanimanju i prijavi.</p><h2>Mašti nema kraja - što bi htjeli biti kad odrastu</h2><p>Provedena anketa među djecom pokazala nam je koja su najtraženija zanimanja među današnjim vrtićancima. Na prvom mjestu smjestili su se sportaši i glumci, zatim liječnici i astronauti, a odmah iza njih veterinari, vatrogasci i policajci. Bitno je napomenuti da se na ovoj 'top-listi' pojavljuju zanimanja koja nitko od starijih ispitanika nije ni spomenuo. To su zanimanja poput modnih dizajnera, fotografa, računalnih programera i superjunaka poput Supermana, Iron Mana, Batmana i njima sličnih.</p><p>Kao što je poznato, rijetko tko se kasnije u životu bavi onim poslom kojim se htio baviti kao dijete, no malo mašte nikome nije naškodilo.</p>