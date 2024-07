'Genije zla' demonstrirao je prvi put dinamit, ali nije mu prošlo

Na današnji dan, 14. srpnja 1867. godine, u Mersthamu je švedski kemičar Alfred Nobel prvi put demonstrirao dinamit. Cijeli život posvetio se istraživanju eksploziva. Prva demonstracija, kojom je htio pokazati sve mogućnosti i sigurnost dinamita, nije uspjela uvjeriti vlasti u njegovu važnost.

Kako bi poboljšao sliku svog proizvoda i otklonio ranije kontroverze vezane uz opasne eksplozive, Nobel je htio svoj moćni izum nazvati "Nobel's Safety Powder", no odlučio se za ime "dinamit", što na grčkom znači snaga. Nazivali su ga "genije zla" i "trgovac smrću", a on je na to gledao kao na "dobrobit čovječanstva".

"Štafeta 80" izabrana za otvaranje Jugoslavenskog filmskog festivala

Na isti dan 1980. godine na konferenciji za novinare objavljeni su filmovi koji će se predstaviti na Jugoslavenskom filmskom festivalu u Puli. Za samo otvaranje festivala izabran je film "Štafeta 80" posvećen Josipu Brozu Titu. Ostali filmovi za prikazivanje u pulskoj Areni bili su "Daj što daš" Bogdana Žižića u produkciji Jadran filma, "Ko to tamo peva" Slobodana Šijana, "Tajna Nikole Tesle" Krste Papića i drugi.

Cestarina za Krčki most bila je oko 40 dinara

Još jedna vijest iz 1980. je najava cestarina za Krčki most koji će spajati otok Krk s kopnom, a otvoren je za promet pet dana poslije. Mostarina je iznosila 40 dinara, a za više od 1000 ccm kubikaže po 10 dinara više. Motocikli i mopedi plaćali su najmanje, samo 20 dinara, a najviše autobusi, ovisno o broju sjedala, i po 4000 dinara.

