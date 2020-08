Glam baka (84) ostvarila je san i ima vlastitu liniju trepavica

Obožavam make-up, ali trepavice su mi omiljene, i to u svakome ‘make-up looku’, kaže baka Livia iz Dalmacije kojoj je unuka Tea Flego pomogla pokrenuti brend trepavica Glam Ma

<p>Da za modu i šminkanje nikad nije kasno, pokazuje 84-godišnja <strong>Livia</strong>, koja uživa kad je njezina unuka <strong>Tea Flego</strong>, vrhunska make-up artistica svjetskoga glasa, uredi tako da na kraju njezine fotografije krase svjetske modne časopise.</p><p>- Marljivo smo kreirale i zabavljale se proteklih godina. Danas se možemo pohvaliti svojim brendom, linijom trepavica Glam Ma - kazala je Tea, Dalmatinka s pulskom adresom.</p><p>Poznato je da Splićanke vole modu i sve ono što je usko vezano za ljepotu.</p><p>- Tako je i moja nona oduvijek voljela lijepi komadić garderobe i makar jedan ruž. Danas joj na snimanjima nisu strane ni perike raznih boja i dužina, a obožava ružičastu dugu periku, trendovske oversized sunčane naočale, velike trepavice, pa i rajfove na jednoroga - kazala je ponosna unuka Tea.</p><p>Tea baku šminka još od djetinjstva. Ideja za pokretanje Glam Ma rodila se prije četiri godine.</p><p>- Obožavam make-up, ali trepavice su mi omiljene, i to u svakome ‘make-up looku’. Smatram da mi trepavice naglašavaju i otvore moje oči - objasnila je baka. Tako je Tea došla na ideju da njih dvije kreiraju nešto samo njihovo.</p><p>- Nona je to zaslužila. Željela sam da nas dvije ostavimo nekakav trag, da ljudi, osim videa, pamte i njen proizvod. Gotovo četiri godine zajedno smo nas dvije stvarale današnje trepavice, a s obzirom na to da ne živimo u istom gradu, uz pomoć videopoziva zajedno smo dizajnirale, odlučivale, crtale - kaže Tea. </p><p>- Baka živi u Dalmaciji, ali često joj idem u posjet. Danas su naše trepavice dostupne u šest različitih stilova, upakirane u luksuznu kutiju optočenu blještavim cirkonima, jer drukčije niti ne može osim glamuroznih trepavica, glam bake - kaže unuka. Njihov poslovni potez zamijetili su mnogi strani mediji.</p><p>- Naša imena našla su se u NY Timesu, Huffington Postu, NY Postu, The Sunu, Mirroru, Cosmopolitan US-u, Graziji... Prenijela nas je i čuvena emisija ‘Good Morning America’, koju prati oko 30 milijuna ljudi. I kad smo mislile da smo dostigle vrhunac, zazvonio je telefon i kontaktirao nas je Vogue! Željeli su ekskluzivni intervju o baki koja je u 84. godini pokrenula svoju beauty liniju - kazala je Tea. Livia je zahvalna svojoj unuci na ostvarenju želja.</p><p>- U svijetu se čude jer valjda njima nije uobičajeno da se žene u godinama sređuju. Kad bi posjetili Split, bilo bi im jasnije. Mi smo takve. Od kada se rodimo do kada se ugasimo. Istina, ostarimo pa nas muče bolesti, ako prebacimo fokus na ljepotu, manje dijagnoza imamo. Šalu na stranu, ja i Tea volimo ovako provoditi vrijeme zajedno, šminkamo se, pjevamo, snimamo. Mene to veseli, a vidim da veseli i naše pratitelje. Ima svakakvih komentara, ali uglavnom su pozitivni. Šminka je kamuflaža i puno napravi, ali ona prava ljepota dolazi iz pozitivnog duha. Kad se sve spoji, to je dobitna kombinacija - mudro je kazala baka. Obje su dodale da ljepota ne poznaje godine i ona je vječna.</p>