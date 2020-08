Gina, koja je majka dvije k\u0107eri te dva sina, kao i baka, ranije je postala poznata kada je na natjecanju za Miss Maxim Australia 2018. pobijedila upola mla\u0111e djevojke.

<p>Žena čiji je nadimak 'najseksi baka svijeta' otkrila je tajnu svog mladolikog izgleda - seanse krioterapije s temperaturama nižim od 110 Celzijusa.</p><p>Australka Gina Stewart (49), kaže kako ti trominutni tretmani 'tjeraju' bore s njenog lica i pomažu joj u pomlađivanju.</p><p>Gina, koja je majka dvije kćeri te dva sina, kao i baka, ranije je postala poznata kada je na natjecanju za Miss Maxim Australia 2018. pobijedila upola mlađe djevojke.</p><p>- Rijetko mi tko vjeruje kada kažem koliki sam stara, a sigurna sam da mi krioterapija pomaže u tome - prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12485225/freeze-myself-110c-keep-young-worlds-hottest-gran/">The Sun.</a></p><p>Botoks ne želi koristiti jer se boji igle, a svojim tajnim beauty oružjem naziva ulje šipka.</p><p>A kada je u pitanju njezina prehrana, Gina je rekla da nastoji izbjegavati alkohol i kavu, te da provodi dijetu bogatu proteinima.</p><h2>Hladnije od Sjevernog pola</h2><p>- Za te tri minute tretmana, doslovno se smrznem, no znam da vrijedi - kaže Gina.</p><p>Navela je i primjer svog dnevnog jelovnika, pa tako doručkuje jaja, za ručak jede rižine krekere, avokado i skutu, dok za večeru jede meso peradi ili ribu sa salatom. Za međuobrok gricka čokoladu bez šećera.</p><p>- Kad sam bila mlađa mogla sam jesti koliko sam htjela i što god sam htjela, no sada ipak pazim jer se sve 'prima'.</p><p>Gina je samohrana majka četvero djece, a presretna je što je postala i baka. </p><p>Jedna od važnih stvari koje se pridržava je za nju neizlaganje plastici, pa tako ne pije vodu iz plastičnih boca niti koristi plastičnu ambalažu.</p><p>- Vjerujem da nam plastika šteti jer nije prirodna i uvjerena sam da je ona odgovorna što tako puno parova ima probleme s neplodnošću, jer im ometa rad hormona - kaže ona.</p><p>Njezin je vlastiti otac umro u 59. godini od srčanog udara, a Gina tvrdi da je prelazak na prirodne alternative pomogao u slučaju njene majke, kojoj je rak dijagnosticiran 2017. godine, no sada je zdrava.</p>