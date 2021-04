Hannah Harpin (18) iz Mirfielda u West Yorkshireu imala je težak život zbog ektodermalne displazije i to rijetkog tipa koji je poznat kao Hay-Wells sindrom, od kojeg pati tek 30 ljudi u svijetu.

Zbog svog stanja koje utječe na abnormalan razvoj kože, kose, noktiju, zubiju i očiju, nema kosu i gluha je, a zbog njezinog izgleda mnogi su je godinama vrijeđali i maltretirali.

- Većinu mog života maltretirali su me. Slučajni prolaznici na cesti vrijeđali su me jer sam ćelava te su pretpostavljali da imam rak. Jedan je dječak čak i pljuvao po meni dok je njegov prijatelj to snimao. Zbog svega toga godinama sam razmišljala i da dignem ruku na sebe. No sada sam napokon snažna i nadam se da ću razbiti stigmu koja okružuje modele s invaliditetom - rekla je Hannah.

Potpisala je ugovor s britanskom agencijom za modeling i nada se kako će joj to biti platforma preko koje će moći poslati svoju poruku.

- Jako mi puno znači što sam pokrenula svoju karijeru modela, mogu se povezati s puno ljudi i pomoći onima poput mene - kaže.

Unatoč izazovima koji su ispred nje, Hannah je oduvijek sanjala o karijeri modela i rušenju stereotipa u toj industriji.

- Kada sam bila mala htjela sam biti model, ali svi su mi govorili da je to nemoguće. Želim biti model kako bih se mogla boriti protiv diskriminacije jer vjerujem da bi svi trebali imati jednaka prava i biti na istom nivou. Kada bi svi radili zajedno, mislim da to možemo postići i cijela moja karijera će ići u tom smjeru - govori Hannah.

Ugovor je potpisala s agencijom Zebedee Management, koja se specijalizirala za 'drugačije' modele i strastveno rade na redefiniranju pojma ljepote i invaliditeta.

Iako očekuje da će imati prepreke na svojem putu, Hannah se nada da će jednom putovati svijetom i hodati pistom kao model za Burberry.

- To bi mi jako puno značilo i obećala sam sama sebi da ću pomoći ljudima te stvoriti svoju ostavštinu - kaže.

Otkrila je i kako joj je nošenje perika pomoglo sa samopouzdanjem, ali prihvaća i svoju ćelavost.

- Volim svoje perike, pogotovo one s dugom kosom, a volim i recenzirati perike za one koji se bore s gubitkom kose. Žalim jedino zbog toga što su perike s pravom kosom tako skupe. Sjećam se kako sam plakala kada sam bila dijete jer nisam imala kose. Bila sam ljubomoran na ostalu djecu, ali sada prihvaćam svoju ćelavost i to me uistinu osnažuje - govori Hannah.

Već je pomogla nekima koji se zbog medicinskih razloga bore s gubitkom kose tako što im je poklonila neke svoje perike, a planira pokrenuti i dobrotvornu udrugu kako bi nastavila s tom praksom.

- U redu je biti ono što si, mržnja čini srce starijim, a zbog dragosti srce raste. Ako vidite neku diskriminaciju, mirno i u četiri oka objasnite toj osobi što čini umjesto da potičete još mržnje. Širite ljubav, a ne mržnju i volite sebe - zaključila je za Daily Mail.